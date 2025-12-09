Описание экскурсииШоу и прогулка по старинным улочкам династии Сун, Санья Погрузитесь в атмосферу древнего Китая! Здесь вы сможете пройтись по уютным улочкам, стилизованным под времена династии Сун, заглянуть в ремесленные лавки и познакомиться с культурой народности Ли. Каждая деталь передает дух старинного Китая — от архитектуры до костюмов мастеров. Главное событие — грандиозное шоу из 4 актов, где история оживает прямо перед глазами зрителей. Это не просто представление — вы становитесь его частью: кресла двигаются, ощущается ветер, а действие разворачивается не только на сцене, но и в самом зале. Эффект полного погружения гарантирован! 🕒 Продолжительность: 5 часов Включено: водитель англоговорящий, трансфер Не включено: Билеты: 45$ взрослый 37$ Дети 120-140 см. Стоимость: Индивидуальная поездка для вашей компании 250$ за 1-6 человек
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
