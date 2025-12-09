Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Хайнани Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-6 человек $250 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Шоу и прогулка по старинным улочкам династии Сун, Санья Погрузитесь в атмосферу древнего Китая! Здесь вы сможете пройтись по уютным улочкам, стилизованным под времена династии Сун, заглянуть в ремесленные лавки и познакомиться с культурой народности Ли. Каждая деталь передает дух старинного Китая — от архитектуры до костюмов мастеров. Главное событие — грандиозное шоу из 4 актов, где история оживает прямо перед глазами зрителей. Это не просто представление — вы становитесь его частью: кресла двигаются, ощущается ветер, а действие разворачивается не только на сцене, но и в самом зале. Эффект полного погружения гарантирован! 🕒 Продолжительность: 5 часов Включено: водитель англоговорящий, трансфер Не включено: Билеты: 45$ взрослый 37$ Дети 120-140 см. Стоимость: Индивидуальная поездка для вашей компании 250$ за 1-6 человек

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату