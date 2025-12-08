Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Хайнани Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-12 человек $280 за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Священные места Храма Наньшань (Санья, Хайнань) Погрузитесь в атмосферу покоя и духовной гармонии, посетив одно из самых почитаемых священных мест Китая — храмовый комплекс Наньшань. Это грандиозное сооружение площадью более 4 миллионов квадратных метров, возведённое в честь великих буддистских учителей, включая мать Будды, китайского монаха Цзяньчжэня и японского монаха Конхая, внёсших огромный вклад в развитие буддизма в Азии. Храм расположен у самого моря, среди зелёных холмов, где царит умиротворённая атмосфера и ощущается особая энергия. Сердцем комплекса является 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь, возвышающаяся над океаном — символ защиты, сострадания и вечной мудрости. На территории также установлены 33 скульптуры матери Будды, каждая из которых хранит свою историю и духовный смысл. Здесь вы сможете насладиться великолепными пейзажами, сделать памятные фотографии и прикоснуться к культуре древнего буддизма. ⏰ Продолжительность: 5–6 часов 📍 Важно: время посещения согласовывается с гидом. Включено: русскоговорящий гид, трансфер Не включено: Парк 26$ на 1 чел Стоимость: Индивидуальная экскурсия для вашей компании 280$ за 1-6 человек 400$ за 7-12 человек

