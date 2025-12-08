Мои заказы

Тропический сафари-парк (о. Хайнань, Китай) Добро пожаловать в тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии! Здесь собрано огромное разнообразие животных со всего мира, включая редкие и исчезающие виды. Это место подарит незабываемые впечатления и взрослым, и детям. На территории парка находится самый большой заповедник макак и птичий сад в Азии. В зелёных тропических джунглях обитает более 4000 животных и птиц — от милых обезьян и экзотических попугаев до настоящих гигантов дикой природы. Вас ждёт встреча с тигром, африканским львом, азиатским слоном, жирафом, бегемотом, крокодилом и белым буйволом. Особая гордость парка — сафари-зона, где вы можете проехать по специально оборудованному маршруту и наблюдать за животными в условиях, максимально приближённых к их естественной среде обитания. 🌴 Время работы: 08:00 — 18:00 🎟 Стоимость билетов:
Взрослый билет: 22 $ •Детский до 120 см.
  • бесплатно •Детский 120–140 см.
  • 7 $.
    • Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Хайнани

