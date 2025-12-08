Тропический сафари-парк (о. Хайнань, Китай) Добро пожаловать в тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии! Здесь собрано огромное разнообразие животных со всего мира, включая редкие и исчезающие виды. Это место подарит незабываемые впечатления и взрослым, и детям. На территории парка находится самый большой заповедник макак и птичий сад в Азии. В зелёных тропических джунглях обитает более 4000 животных и птиц — от милых обезьян и экзотических попугаев до настоящих гигантов дикой природы. Вас ждёт встреча с тигром, африканским львом, азиатским слоном, жирафом, бегемотом, крокодилом и белым буйволом. Особая гордость парка — сафари-зона, где вы можете проехать по специально оборудованному маршруту и наблюдать за животными в условиях, максимально приближённых к их естественной среде обитания. 🌴 Время работы: 08:00 — 18:00 🎟 Стоимость билетов:

Взрослый билет: 22 $ •Детский до 120 см.