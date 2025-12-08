Описание экскурсии
Тропический сафари-парк (о. Хайнань, Китай) Добро пожаловать в тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии! Здесь собрано огромное разнообразие животных со всего мира, включая редкие и исчезающие виды. Это место подарит незабываемые впечатления и взрослым, и детям. На территории парка находится самый большой заповедник макак и птичий сад в Азии. В зелёных тропических джунглях обитает более 4000 животных и птиц — от милых обезьян и экзотических попугаев до настоящих гигантов дикой природы. Вас ждёт встреча с тигром, африканским львом, азиатским слоном, жирафом, бегемотом, крокодилом и белым буйволом. Особая гордость парка — сафари-зона, где вы можете проехать по специально оборудованному маршруту и наблюдать за животными в условиях, максимально приближённых к их естественной среде обитания. 🌴 Время работы: 08:00 — 18:00 🎟 Стоимость билетов:
Взрослый билет: 22 $ •Детский до 120 см.
- бесплатно •Детский 120–140 см.
- 7 $.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
