Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$28.10 за человека
Групповая
до 20 чел.
Хайкоу: занятие вейк-серфингом для любого уровня в Enzuo Surf Club
Начало: Xi Yuan Lu, Mei Lan Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sheng...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$184.14 за человека
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$21.23 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хайнани в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайнани
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хайнани в октябре 2025
Сейчас в Хайнани в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 184.14. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Хайнани из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Хайнани по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая