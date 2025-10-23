Мои заказы

Групповые экскурсии Хайнани

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Хайнани на русском языке, цены от $21. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
1 отзыв
Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$28.10 за человека
Хайкоу: занятие вейк-серфингом для любого уровня в Enzuo Surf Club
Сёрфинг
1 час
Групповая
до 20 чел.
Хайкоу: занятие вейк-серфингом для любого уровня в Enzuo Surf Club
Начало: Xi Yuan Lu, Mei Lan Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sheng...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$184.14 за человека
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Музыкальные теплоходы
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$21.23 за человека

