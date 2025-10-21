Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Очарование ночного побережья Ночной круиз по заливу Хайкоу подарит вам незабываемые впечатления от плавания вдоль живописного побережья»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$28.10 за человека
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
«Очарование побережья под звёздами Круизный терминал Fisherman’s Wharf Impression в Хайкоу, Хайнань, предлагает уникальную возможность познакомиться с побережьем города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$21.23 за человека
Водная прогулка
Прогулка на Яхте вдоль берегов Саньи
Начало: Обговаривается лично
«Индивидуальная прогулка на яхте вдоль береговой линии острова Санья (Хайнань) Отправьтесь в личное морское путешествие по лазурным водам Южно-Китайского моря»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$470 за всё до 12 чел.
