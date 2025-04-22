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но моя семья вынесла от этой экскурсии и от общения с девушкой гидом самые лучшие впечатления Эта девушка оказывается работает учителем и свою экскурсию провела очень интересно доя наших детей прдростков Кроме экскурсии она проявила заботу о нашем отьезде в аэропорт и договорилась с водителем о раннем отьезде, хотя это не входило в ее обязанности Вообщем, спасибо огромное Всем вам большое спасибо, особенно вам Женя, вы очень хороший человек и именно о таких как вы, иностранцы судят о китайцах и именно поэтому такое уважение к вашей стране и к вашему народу От всей души благодарю и всем рекомендую Семья Тулюбек из Алматы