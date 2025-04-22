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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
$389
$409 за всё до 5 чел.
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5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$285
$300 за всё до 3 чел.
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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
7 мая в 08:00
8 мая в 08:00
$399
$419 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССлава22 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка.
- ООлег17 апреля 2025Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин -
- ИИрина2 апреля 2025Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши
- ВВиктория25 марта 2025Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше
- ДДжуман19 января 2025Спасибо большое Хочу выразитт огромную благодарность всей вашей команде Гид в Ханчжоу была просто замечательна Я сам не ходил на экскурсию,
- LLyazzat24 декабря 2024С нами была гид Ася. Все очень понравилось, Ася такая искренняя и веселая. Спасибо большое ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Скидки»
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