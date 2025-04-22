Экскурсии со скидкой в Ханчжоу до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Ханчжоу на русском языке, цены от $285, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
8 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
$389$409 за всё до 5 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$285$300 за всё до 3 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
7 мая в 08:00
8 мая в 08:00
$399$419 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Слава
    22 апреля 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка.
    Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка
  • О
    Олег
    17 апреля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин -
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    традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа поехало в храмы, парки, на озера и, в целом, на природу!!! И только благодаря знаниям и организационным способностям Варвары мы посетили все достопримечательности по программе, причем без длинных очередей и, какам-то образом, минуя большие скопления китайских туристов. Отличная продуманная программа, удобный маршрут, достойные места. Ко всему необходимо добавить весеннее цветение, свежую зелень и великолепную погоду. В довершении для по нашей просьбе Варвара организовала нам трансферт на Х-шоу Ханчжоу - аналог Цирка-дю-солей и проводила вокзал на вечерний поезд до Шанхая. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет отдохнуть от шума городов и познакомиться с китайской культурой.

  • И
    Ирина
    2 апреля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши
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    пожелания, помогла с обменом, покупкой билетов в цирк, Диснейленд, поезд!!! В общем рекомендую на все 100% И просто замечательный человек 😍 Спасибо!!! Думаю еще увидимся)

    Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связиВсе очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи
  • В
    Виктория
    25 марта 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше
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    мест и для неспешных прогулок по паркам и для знакомства с историей Китая. Варвара замечательный гид, очень хорошо владеет информацией, рассказывает интересно и содержательно - и об объектах посещения и о жизни в Китае. Чутко реагировала на наши пожелания по маршруту и таймингу, все перемещения очень хорошо организованы. Прогулка с гидом была самым правильным решением - мы не потеряли время в очередях, правильно распределили время и посмотрели именно то, что хотели. Была бы очень рада побывать на ее экскурсиях еще раз!

  • Д
    Джуман
    19 января 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Спасибо большое Хочу выразитт огромную благодарность всей вашей команде Гид в Ханчжоу была просто замечательна Я сам не ходил на экскурсию,
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    но моя семья вынесла от этой экскурсии и от общения с девушкой гидом самые лучшие впечатления Эта девушка оказывается работает учителем и свою экскурсию провела очень интересно доя наших детей прдростков Кроме экскурсии она проявила заботу о нашем отьезде в аэропорт и договорилась с водителем о раннем отьезде, хотя это не входило в ее обязанности Вообщем, спасибо огромное Всем вам большое спасибо, особенно вам Женя, вы очень хороший человек и именно о таких как вы, иностранцы судят о китайцах и именно поэтому такое уважение к вашей стране и к вашему народу От всей души благодарю и всем рекомендую Семья Тулюбек из Алматы

  • L
    Lyazzat
    24 декабря 2024
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    С нами была гид Ася. Все очень понравилось, Ася такая искренняя и веселая. Спасибо большое ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в апреле 2025
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