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Экскурсии в Ханчжоу

Найдено 18 экскурсий в Ханчжоу на русском языке, цены от $10, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $240 за всё до 2 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
7 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $389 за всё до 5 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
11 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $340 за всё до 3 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $399 за всё до 5 чел.
Хайкинг у озера Сиху
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Хайкинг у озера Сиху
Пройти по живописному маршруту, увидеть Ханчжоу с нового ракурса и посетить даосский храм
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Ханчжоу за один день: от озера Сиху до древних храмов
На машине
На теплоходе
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ханчжоу за один день: от озера Сиху до древних храмов
Глубокое погружение с местным экспертом
Начало: По договорённости
10 авг в 23:30
11 авг в 00:30
от $360 за всё до 4 чел.
Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу
Погрузиться в атмосферу бывшей столицы и увидеть Китай вне стереотипов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $130 за всё до 2 чел.
Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде
На машине
8 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде
Увидеть не просто достопримечательность, а бережно сохранённый образ города - в районе Сичжа
Начало: У вашего отеля в Ханчжоу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $459$510 за всё до 5 чел.
Сказочный лес на воде - из Ханчжоу
На машине
Прогулки на каяках
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный лес на воде - из Ханчжоу
Сбежать от городской суеты, ощутить магию природы и по желанию поплавать на каяках
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $330 за всё до 2 чел.
Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу
Гулять по плантациям, дышать гармонией природы и взбивать чай
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $400 за всё до 2 чел.
Из Ханчжоу - в водный город Учжэнь
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ханчжоу - в водный город Учжэнь
Тихие каналы, красивые мосты и шёпот старинных улочек
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $570 за всё до 2 чел.
Матча-озеро, роботы будущего или древний Ханчжоу
На машине
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Матча-озеро, роботы будущего или древний Ханчжоу
Увидеть плавучий лес, посетить центр ИИ-технологий или осмотреть пагоду 10 века
Начало: У вашего отеля в Ханчжоу, на вокзале или в центре ...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $459$510 за всё до 5 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город
Начните путешествие с комфортом: водитель встретит вас в аэропорту Ханчжоу и доставит в город, обеспечив безопасность и удобство
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
от $63 за всё до 3 чел.
Билет в национальный водно-болотный парк «Сиси» - в Ханчжоу
13 часов
Билеты
Билет в национальный водно-болотный парк «Сиси» - в Ханчжоу
Провести день в атмосфере полного умиротворения и дышать чистым воздухом
Начало: В парке «Сиси»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $10 за билет
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Начало: Встречаемся в чайной деревне
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$240 за человека
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $455 за всё до 2 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
7 часов
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Начало: Ваш отел или вокзал в центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$368.60$388 за всё до 5 чел.
Сакура и весенние сады Ханчжоу
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Сакура и весенние сады Ханчжоу
Начало: Ханчжоу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
$418 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде
Очень понравился Учжэнь. Это то место, которое я бы рекомендовала посетить всем. Экскурсовод Ася - безусловно приятный и собеседник и
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экскурсовод. Мы общались не только на тему экскурсии, но и традициях, культуре, привычках китайцев. Это было очень интересно. Удачно было и то, что мы были в первой половине дня пятницы - народу было не много, мы свободно перемещались, очередей за мороженкой и в кафешкки не было. Очень жалею, что в самом городе Учжэне не остались еще на сутки, погулять пожить. В завершении экскурсии - прокатились на лодочке, тоже рекомендую, с воды город смотрится по-другому. Спасибо большое Асе и организаторам, что под нас изменили маршрут привоза/отвоза нас из удаленного отеля.

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О
Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу
Спасибо, Татьяна! Внимательное и очень понимающее отношение сделали нашу экскурсию радостной и легкой. С отличным настроением вернулись в свой отель. На наш взгляд для русскоговорящих туристов Татьяна очень комфортный гид.
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С
Ханчжоу - китайский рай на земле
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему благодарность. Программа полностью соответствовала заявленной. Нас забрали на экскурсию с ж/д вокзала и после окончания экскурсии привезли на вокзал.
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
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Н
Ханчжоу - китайский рай на земле
Все прошло отлично, гидом очень довольны. 😊 нам все очень понравилось, и организация, и общение с гидом. интересная и объемная экскурсия. Спасибо ☺️
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Н
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Случайно, читая информацию о Ханджоу в интернете, наткнулась на рекомендацию экскурсии с Варварой, у меня на тот момент даже не было приложения Tripster. О заказе экскурсии даже сомнения не возникло: надо брать! В итоге все сложилось очень замечателтно
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D
Ханчжоу за один день: от озера Сиху до древних храмов
все понравилось, Лариса отвечала на все наши вопросы, было очень интересно обсудить жизнь и быт в Китае
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Екатерина
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических местах и природных красотах
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этого красивейшего города Китая. Несмотря на дождь, а может и благодаря ему, мы посетили и музей чая и музей шелка (рекомендую, очень познавательно) и конечно прошлись по экспозиции в погоде Лэйфэн. Красота озера это то что нас сподвигнет на обязательное посещение этого красивейшего города Китая. Спасибо году Варваре за познавательню и насыщенную экскурсию, и отдельное спасибо за помощь при оформлении и покупки билетов. Очень приятно встречать отзывчивых и неравнодушных людей. Варвара, счастья Вам, и до новых встреч!

День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических+7
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
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Наталья
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал своего дела, замечательный и
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очень приятный в общении человек глубочайших знаний. Прекрасная подача исторического материала, за короткое время удалось посмотреть много достопримечательностей, услышать много веселых легенд. Материал экскурсий был информативным, невероятно познавательным и не скучным.
Наш день пролетел на одном дыхании и оставил только самые приятные воспоминания и желание вернуться и встретиться с Варварой вновь.
Варвара не только хороший экскурсовод,но и прекрасный человек, на ходу может решить все наши проблемы и задачи, благодаря ей мы смогли поменять билеты и узнав, что у меня в этот день- день рождение, приехав в гостиницу торт нас ждал уже в номере Благодаря Варваре день был прекрасным и волшебным и чудесным

Однозначно рекомендую!

Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал
Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал
Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал
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А
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места встречи и мы без
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труда смогли самостоятельно добраться на такси до чайной деревни. После небольшой экскурсии по чайному дому нам выдали традиционные головные уборы и мы отправились на прогулку по чайным плантациям. Татьяна рассказывала очень интересную информацию про сбор чая, также нам на память сделали видео с дрона и красивые фото на плантациях. После мы вернулись в дом и чайный мастер провела нам дегустацию разных видов чая. По окончании церемонии нам предложили купить понравившийся чай по желанию. Мы очень рекомендуем попасть на экскурсию к Татьяне за незабываемыми впечатлениями.

Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места
Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места
Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места
Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места+2
Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места
Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места
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В
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
Отдельное спасибо Руфине. На все вопросы ответила, была на связи и помогала максимально.
Советую задержаться после экскурсии и прогуляться самостоятельно, очень атмосферная и приятная локация.
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.+3
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
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Всего 76 отзывов в Ханчжоу

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу

Самые популярные экскурсии в Ханчжоу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
  1. Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая;
  2. Ханчжоу - китайский рай на земле;
  3. Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации;
  4. Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям;
  5. Хайкинг у озера Сиху.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в августе 2026
Сейчас в Ханчжоу можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 10 до 570 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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