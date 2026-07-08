Индивидуальная
до 8 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $389 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
11 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $399 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Хайкинг у озера Сиху
Пройти по живописному маршруту, увидеть Ханчжоу с нового ракурса и посетить даосский храм
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ханчжоу за один день: от озера Сиху до древних храмов
Глубокое погружение с местным экспертом
Начало: По договорённости
10 авг в 23:30
11 авг в 00:30
от $360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу
Погрузиться в атмосферу бывшей столицы и увидеть Китай вне стереотипов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $130 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде
Увидеть не просто достопримечательность, а бережно сохранённый образ города - в районе Сичжа
Начало: У вашего отеля в Ханчжоу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $459
$510 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный лес на воде - из Ханчжоу
Сбежать от городской суеты, ощутить магию природы и по желанию поплавать на каяках
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу
Гулять по плантациям, дышать гармонией природы и взбивать чай
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ханчжоу - в водный город Учжэнь
Тихие каналы, красивые мосты и шёпот старинных улочек
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $570 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Матча-озеро, роботы будущего или древний Ханчжоу
Увидеть плавучий лес, посетить центр ИИ-технологий или осмотреть пагоду 10 века
Начало: У вашего отеля в Ханчжоу, на вокзале или в центре ...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $459
$510 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город
Начните путешествие с комфортом: водитель встретит вас в аэропорту Ханчжоу и доставит в город, обеспечив безопасность и удобство
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
от $63 за всё до 3 чел.
Билеты
Билет в национальный водно-болотный парк «Сиси» - в Ханчжоу
Провести день в атмосфере полного умиротворения и дышать чистым воздухом
Начало: В парке «Сиси»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $10 за билет
Индивидуальная
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Начало: Встречаемся в чайной деревне
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$240 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $455 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Начало: Ваш отел или вокзал в центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$368.60
$388 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Сакура и весенние сады Ханчжоу
Начало: Ханчжоу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
$418 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Очень понравился Учжэнь. Это то место, которое я бы рекомендовала посетить всем. Экскурсовод Ася - безусловно приятный и собеседник и
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О
Спасибо, Татьяна! Внимательное и очень понимающее отношение сделали нашу экскурсию радостной и легкой. С отличным настроением вернулись в свой отель. На наш взгляд для русскоговорящих туристов Татьяна очень комфортный гид.
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С
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему благодарность. Программа полностью соответствовала заявленной. Нас забрали на экскурсию с ж/д вокзала и после окончания экскурсии привезли на вокзал.
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Н
Все прошло отлично, гидом очень довольны. 😊 нам все очень понравилось, и организация, и общение с гидом. интересная и объемная экскурсия. Спасибо ☺️
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Н
Случайно, читая информацию о Ханджоу в интернете, наткнулась на рекомендацию экскурсии с Варварой, у меня на тот момент даже не было приложения Tripster. О заказе экскурсии даже сомнения не возникло: надо брать! В итоге все сложилось очень замечателтно
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D
все понравилось, Лариса отвечала на все наши вопросы, было очень интересно обсудить жизнь и быт в Китае
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День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических местах и природных красотах
+7
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Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал своего дела, замечательный и
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А
Нам очень понравилась экскурсия с погружением в чайную культуру с Татьяной. Она прислала точную ссылку места встречи и мы без
+2
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В
Отличная экскурсия, место стоит посетить если вас интересует процесс выращивания и сбора чая.
Отдельное спасибо Руфине. На все вопросы ответила, была на связи и помогала максимально.
Советую задержаться после экскурсии и прогуляться самостоятельно, очень атмосферная и приятная локация.
Отдельное спасибо Руфине. На все вопросы ответила, была на связи и помогала максимально.
Советую задержаться после экскурсии и прогуляться самостоятельно, очень атмосферная и приятная локация.
+3
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Всего 76 отзывов в Ханчжоу
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу
Самые популярные экскурсии в Ханчжоу
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