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экскурсовод. Мы общались не только на тему экскурсии, но и традициях, культуре, привычках китайцев. Это было очень интересно. Удачно было и то, что мы были в первой половине дня пятницы - народу было не много, мы свободно перемещались, очередей за мороженкой и в кафешкки не было. Очень жалею, что в самом городе Учжэне не остались еще на сутки, погулять пожить. В завершении экскурсии - прокатились на лодочке, тоже рекомендую, с воды город смотрится по-другому. Спасибо большое Асе и организаторам, что под нас изменили маршрут привоза/отвоза нас из удаленного отеля.