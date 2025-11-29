Ежегодный Харбинский фестиваль льда и снега стартует 25 декабря. Тысячи туристов со всего мира ежегодно приезжают в Харбин полюбоваться ледяными скульптурами.
В преддверии фестиваля я специально разработала этот маршрут, чтобы вы смогли в полной мере ощутить мощь снега и льда на этом фестивале!
В преддверии фестиваля я специально разработала этот маршрут, чтобы вы смогли в полной мере ощутить мощь снега и льда на этом фестивале!
Описание экскурсииВстреча с сибирскими тиграми Начните свое приключение с визита в уникальный Парк сибирских тигров. Здесь вам представится редкая возможность увидеть этих величественных хищников вблизи, настоящих владык дальневосточной тайги. Территория парка обширна, поэтому вас будут возить на специализированном транспорте с защитными решетками. Вы сможете наблюдать за множеством тигров и, при желании, приобрести для них угощение (под присмотром работников парка). Чайная пауза После посещения тигров, вернитесь в сердце города и отыщите укромный чайный домик или магазин, организующий чайные церемонии. Это идеальный момент для отдыха и ознакомления с тонкостями китайской чайной традиции. Клады Северо-Востока Завершив церемонию, посетите один из специализированных магазинов, предлагающих деликатесы и сувениры из Северо-Восточного Китая. Здесь вас ждут такие ценные дары, как женьшень, оленьи панты и икра лягушки – три главных сокровища региона, а также ягоды, орехи и десерты. Собор Святой Софии: взгляд снаружи Оцените великолепный облик Софийского собора, признанной жемчужины архитектуры Харбина. Осмотр доступен только снаружи. Сделайте памятные снимки на фоне этого знакового строения. Прогулка по Центральной улице От собора отправляйтесь на неспешную прогулку по знаменитой пешеходной Центральной улице. Она представляет собой музей под открытым небом с архитектурой в европейском стиле. По пути можно насладиться чашечкой кофе в уютном кафе, приобрести знаменитый харбинский хлеб или колбасу. Ужин перед фестивалем Перед посещением ледяного фестиваля, найдите в центре города ресторан и насладитесь сытным ужином, чтобы согреться. Это прекрасная возможность отведать блюда дунбэйской кухни или попробовать традиционные пельмени. Волшебство Ледяного фестиваля Вечер посвятите главной зимней достопримечательности Харбина – парку «Мир льда и снега». Это впечатляющий город, возведенный полностью из ледяных и снежных глыб. С наступлением темноты, когда зажигается подсветка, он превращается в сказочное царство. Прокатитесь с ледяных горок, запечатлейте на память огромные ледяные скульптуры и замки. Важная информация:
- Внимание! Зимой в Харбине очень холодно. Одевайтесь многослойно: термобельё, тёплый свитер, пуховик, шапка, шарф, варежки и тёплая непромокаемая обувь.
- Пожалуйста, всегда носите паспорт при себе.
- Входной билет в Парк тигров стоит 130 юаней с человека, а цена билета в Ледовый мир меняется каждый год и составляет примерно 328 юаней с человека.
В дни проведения фестиваля в 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Харбинский парк сибирских тигров
- Магазин местных продуктов
- Собор Святой Софии (внешний осмотр и фотографии)
- Центральная улица
- «Мир льда и снега» (Ледяной фестиваль)
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Харбине
Когда и сколько длится?
Когда: В дни проведения фестиваля в 08:30.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Внимание! Зимой в Харбине очень холодно. Одевайтесь многослойно: термобельё, тёплый свитер, пуховик, шапка, шарф, варежки и тёплая непромокаемая обувь
- Пожалуйста, всегда носите паспорт при себе
- Входной билет в Парк тигров стоит 130 юаней с человека, а цена билета в Ледовый мир меняется каждый год и составляет примерно 328 юаней с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.