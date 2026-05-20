Парк сибирских тигров — одно из самых удивительных мест Харбина. Животные здесь живут в условиях, приближенных к природным, свободно гуляют по огромным территориям. Вы понаблюдаете за играми и охотой из окна безопасного автобуса и с обзорных площадок. А кроме тигров вы встретите львов, леопардов, рысей и даже… лигров!

Описание экскурсии

Вы проедете на специальном безопасном автобусе через парк — это настоящее сафари! Из окна вы увидите, как животные свободно передвигаются на природе.

Побываете на смотровых площадках, где можно понаблюдать за повседневной жизнью тигров — как они едят, играют, купаются и не только.

Заглянете в выставочный зал, где можно узнать о жизни животных, проблемах сохранения видов и мерах защиты.

Как воспользоваться билетом

При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты

После оплаты вы получите электронный ваучер

На входе в парк вы сможете обменять ваучер на бумажный билет: обязательно возьмите с собой оригинал паспорта

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Обратите внимание: это входной билет в парк без сопровождения гида

В стоимость не входит трансфер, до парка вы добираетесь самостоятельно, время в пути из центра — около 50 мин

Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей

Во время поездки на автобусе необходимо оставаться на местах и не выглядывать за пределы салона

Часы работы