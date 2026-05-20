Парк сибирских тигров — одно из самых удивительных мест Харбина. Животные здесь живут в условиях, приближенных к природным, свободно гуляют по огромным территориям. Вы понаблюдаете за играми и охотой из окна безопасного автобуса и с обзорных площадок. А кроме тигров вы встретите львов, леопардов, рысей и даже… лигров!
Описание экскурсии
Вы проедете на специальном безопасном автобусе через парк — это настоящее сафари! Из окна вы увидите, как животные свободно передвигаются на природе.
Побываете на смотровых площадках, где можно понаблюдать за повседневной жизнью тигров — как они едят, играют, купаются и не только.
Заглянете в выставочный зал, где можно узнать о жизни животных, проблемах сохранения видов и мерах защиты.
Как воспользоваться билетом
- При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты
- После оплаты вы получите электронный ваучер
- На входе в парк вы сможете обменять ваучер на бумажный билет: обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Обратите внимание: это входной билет в парк без сопровождения гида
- В стоимость не входит трансфер, до парка вы добираетесь самостоятельно, время в пути из центра — около 50 мин
- Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей
- Во время поездки на автобусе необходимо оставаться на местах и не выглядывать за пределы салона
Часы работы
- Ежедневно с 8:30 до 16:00
- В высокий сезон рекомендуем приезжать за 15–25 минут до планируемого времени входа
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$28
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке сибирских тигров
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Харбине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
