Хотите увидеть Харбин с высоты птичьего полёта? По канатной дороге вы отправитесь из района Даоли на Солнечный остров (или наоборот).
По пути рассмотрите набережные и кораблики на реке, увидите рыбаков и парк Сталина — и многое другое! У вас будет время для прогулки, а затем вы вернётесь обратно в комфортной панорамной кабинке.
Описание билета
- Канатная дорога соединяет район Даоли и Солнечный остров — выбирайте, с какой стороны отправитесь в путь
- Кабинки движутся плавно — вы не торопясь рассмотрите достопримечательности и насладитесь видом на реку и оба берега с высоты
- Погуляете по Даоли или Солнечному острову, а затем с комфортом вернётесь обратно в точку старта
Как воспользоваться билетом
- При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты
- После оплаты вы получите электронный ваучер
- Вход на канатную дорогу по электронному ваучеру и оригиналу паспорта — бумажный билет не нужен
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Обратите внимание: это билет на поездку по канатной дороге без сопровождения гида
- В стоимость входит входной билет в обе стороны, вы можете выбрать для посадки любую из двух станций — «Лебединый замок» или «Солнечный замок»
- Билет туда и обратно действителен только в день использования, перенос на другие дни невозможен
- Одна кабина рассчитана на 6 пассажиров, с вами могут быть другие люди. Посадка осуществляется согласно указаниям персонала в порядке живой очереди
- Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей
- Время в пути — около 15–20 мин
Часы работы
- Ежедневно с 8:30 до 21:00
- С 22 по 26 сентября — 08:30–17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$23
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции канатной дороги
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Харбине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
