Полезная информация о Хух-Хото
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Местное время в Хух-Хото
02:0916
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Хух-Хото
|По-английски
|Hohhot
|Столица региона
|Хух-Хото является столицей региона
|Население города
|774 477 чел.
|Аэропорт
|Хух-Хото HET
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|1 051 м. от уровня моря
Где находится Хух-Хото на карте
Хух-Хото
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