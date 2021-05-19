Всё о Хух-Хото

Полезная информация о Хух-Хото

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Местное время в Хух-Хото
02:0916
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаХух-Хото
По-английскиHohhot
Столица регионаХух-Хото является столицей региона
Население города774 477 чел.
АэропортХух-Хото HET
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота1 051 м. от уровня моря

Где находится Хух-Хото на карте

Хух-Хото фото города
Хух-Хото

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