Как добраться до Хуха-Хото на самолёте
В Хухе-Хото 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hohhot Baita International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хуха-Хото
- Хух-Хото HETHohhot Baita International Airport
Самые дешёвые билеты в Хух-Хото из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|4 692
|14ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|5 353
|2ч 5м
|10.12.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|7 189
|6ч 25м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|11 082
|3ч 20м
|25.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|41 735
|43ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|46 564
|38ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|84 750
|41ч 15м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|104 431
|24ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хуха-Хото
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хуха-Хото, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гуанчжоу, Хайкоу, Джагдачи, Шанхай и Санья
- 12.11.202026.11.2020
- 13.10.202021.10.2020
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