Ся C. проводит ещё 3 экскурсии

Программа тура: 1 день, Москва — Чэнду. Встреча в аэропорту Чэнду. Трансфер в отель 🏨. Свободное время. Размещение в Чэнду, отеле 3*. Ночь в отеле.

2 день Чэнду-Синин Завтрак в отеле. Экскурсия ⛳ в Заповедник располагается на северной окраине города. Посещение Заповедник Большой панды в Чэнду и Дома Большой Панды, Встреча с гигантской пандой. После, трансфер на ж/д вокзал. Выезд в Синин на скоростном поезде 🚂. Ночь в поезде, 4-х местное мягкое купе. Ночь в поезде.

3день Синин утро, Прилет в Синин, Трансфер из вокзал в отель. После, в Храм Тар. Здесь родился Цзонхава, основатель ламаистской секты Гелугпа, которая сейчас является наиболее распространенной в Тибете. Храм имеет величественные масштабы, Старая улица Шуйцйн, Свободное время для прогулок по Синин. Размещение в Синин, в отеле 3*. Ночь в отеле.

4день Синин-Меньюань-Цйлйань Завтрак в отеле. трансфером в Меньюань, Экскурсия в Море 🌊 цветов, Двести тысяч акров, Цветение рапса цветок, Прекрасный мир. после, в Древняя деревня Эбао, Экскурсия в прерия Цйлйань, Красивая пастбищ. Размещение в Цйлйань, в отеле 3*. Ночь в отеле.

5день Цйлйань-Синин Завтрак в отеле. Экскурсия в Чзоуршань, Шелковые реликвии Дорожные. Вернуть в Синин, Свободное время. Размещение в Синин, в отеле 3*. Ночь в отеле.

6день Синин-Озеро Цинхай-Синин Завтрак в отеле. трансфером в Озеро Цинхай. Экскурсия в пейзаж Эланцйань, Голубой простор озера, Красивая озера Цинхай, Шедевр природы. Экскурсия в прерии Цйньинь. Вернуть в Синин. трансфером вАэропорт Синин, Вылет из Синин, Прилет в Чэнду. Трансфер в отель. Размещение в Синин, в отеле 3*. Ночь в отеле.