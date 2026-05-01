Кора вокруг Кайласа и сакральные места Тибета: паломнический тур с комфортом

Продуманный маршрут к священной вершине в особый астрологический период
Этот год по тибетскому календарю даёт редкую возможность пройти кору вокруг Кайласа в момент, когда один обход засчитывается как 13.

Мы подойдём к священному маршруту постепенно: через акклиматизацию, внутреннюю настройку и
знакомство с местами, где паломничество остаётся частью живой традиции. Вас ждут Лхаса с дворцом Потала, храмом Джоканг и улицей Бархор, пещеры Чимпук, монастырь Самье. А ещё — Ташилунпо, долина Гаруда, Цапаранг, Толинг, Пхьянг, Манасаровар и монастырь Чиу. Отдыхать от переходов и впечатлений будем комфортно: в высококлассных отелях и гостевых домах.

Описание тура

Организационные детали

Покупка билетов производится строго по согласованию с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Лхасу

Встретим вас, отвезём в отель. Город находится на высоте 3650 метров над уровнем моря, поэтому первые дни посвятим спокойной акклиматизации. Будем гулять по Лхасе в свободном режиме и постепенно знакомиться с её атмосферой, чтобы подготовиться к главной цели путешествия — коре вокруг священной горы Кайлас.

2 день

Дворец Потала, храм Джоканг и улица Бархор

Сегодня отправимся к главному символу Тибета — дворцу Потала. Это бывшая резиденция Его Святейшества Далай-ламы, возвышающаяся над городом на холме. Высота дворца достигает 113,7 метра, а само здание насчитывает 13 этажей. Потала входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых величественных храмовых комплексов региона.

Затем поедем к храму Джоканг — древнейшей святыне Лхасы, основанной в 7 веке царём Сонгцэном Гампо. Здесь хранится статуя Будды Шакьямуни — Джово Ринпоче, привезённая в Тибет непальской принцессой Бхрикути. Архитектура храма объединяет тибетские, индийские и непальские традиции.

После прогулки по храму выйдем на улицу Бархор — центральную улицу Лхасы. Здесь можно купить сувениры, снаряжение, картины и просто отдохнуть.

3 день

Пещеры Чимпук и дворец Юмбулаганг

Выезжаем из Лхасы в сторону Самье. По дороге посетим пещеры Чимпук — древние медитационные кельи, высеченные в скалах высоко в горах. Они связаны с йогом Миларепа.

Затем отправимся к дворцу Юмбулаганг — самой древней крепости Тибета, построенной около 2 века до н. э. Он расположен на холме в долине Ярлунг и считается местом, где появился первый тибетский царь. Сегодня здесь действует монастырь, а с вершины открывается панорама долины с полями и рекой.

4 день

Монастырь Самье и переезд в Шигадзе

Утром посетим монастырь Самье — первый буддийский монастырь в Тибете, основанный в 8 веке. Он построен в виде гигантской мандалы, а архитектура объединяет традиции Тибета, Индии, Китая и Непала. Самье связан с Гуру Ринпоче и считается важным местом паломничества.

После осмотра отправимся в Шигадзе.

5 день

Монастырь Ташилунпо и переезд в Сагу

С утра поедем в монастырь Ташилунпо — один из крупнейших действующих монастырей Тибета и резиденцию Панчен-ламы. Комплекс был основан в 1447 году и расположен на холме.

Осмотрим погребальные ступы с останками Первого Далай-ламы и Панчен-лам, включая 11-метровую золотую ступу Четвёртого Панчен-ламы, украшенную драгоценными камнями. Также заглянем в келью Зелёной Тары, где проведём совместную медитацию.

После отправимся в сторону Саги.

6 день

Долина Гаруда, Гургьям, Цапаранг и Тиртхапури

Продолжим путь через долину Гаруда — территорию, связанную с древней цивилизацией Шангшунг и религией бон. По дороге заглянем к руинам Гургьям — остаткам древнего замка, расположенного на холме.

Затем посетим Цапаранг — заброшенный город, высеченный в скале. Здесь сохранились руины дворца, храмов, жилых помещений и переходов, соединяющих уровни комплекса.

После этого направимся в Тиртхапури — священный геотермальный комплекс с горячими источниками. Пройдём короткую кору вокруг этого места мимо пещер, храмов и источников.

7 день

Долина Жада, монастырь Толинг и каньон Цанда

Проведём день в долине Жада. Посетим монастырь Толинг, основанный в 996 году. Он считается важным центром тибетского буддизма и известен своими фресками.

Затем отправимся в каньон Цанда с причудливыми формами, где в мягких скалах вырезаны древние пещеры.

Также увидим окаменелый лес возрастом около 2–3 миллионов лет.

8 день

Древний город Пхьянг и пещеры Дункар

Отправимся в древний город Пхьянг. Осмотрим монастырь Пхьянг — святыню-крепость школы Дрикунг Кагью.

Исследуем пещеры Пхьянга, включая храм Карсак-Лхакханг 10 века, связанный с царём Йеше-О. Затем посетим пещеры Дункар, известные своими древними настенными росписями, и пещеру мандал.

9 день

Манасаровар, монастырь Чиу и Дарчен

Переедем в Дарчен. По дороге остановимся у озера Манасаровар — одного из священных водоёмов региона.

Посетим монастырь Чиу, расположенный на возвышенности с видом на озеро и гору Кайлас. Здесь традиционно просят благословения перед корой.

После этого прибудем в Дарчен, на высоту 4670 метров, и подготовимся к началу маршрута.

10 день

Начало коры: Кайлас и монастырь Дирапук

Начнём кору вокруг Кайласа. Пройдём около 13 км до монастыря Дирапук Гомпа (5080 м), где находится медитационная пещера Миларепы. Переход займёт 6–8 часов.

Ночь — в гостевом доме при монастыре Дирапук.

11 день

Перевал Дорма-ла и монастырь Зутулпук

Продолжим путь к монастырю Зутулпук (4910 м). Это самый сложный день маршрута: преодолеем около 15 км за 7–8 часов.

Преодолеем перевал Дорма-ла (5500 м), пройдём мимо долины Шивацал, перевала Зелёной Тары, озера Гаурикунд и других священных мест.

Ночь — в гостевом доме при монастыре Зутулпук.

12 день

Долина Баркха, Дарчен и горячие источники Тиртхапури

Завершим кору. Спустимся по долине Баркха, пройдём около 14 км за 4–5 часов и вернёмся в Дарчен.

После возвращения съездим к горячим источникам в Тиртхапури.

13 день

Али и возвращение в Лхасу

Рано утром выедем в город Али и перелетим в Лхасу. По прибытии разместимся в отеле.

14 день

Свободный день в Лхасе

Можно прогуляться по городу, заняться шопингом, посетить спа или отдохнуть в отеле.
Вечером соберёмся на совместный ужин.

15 день

Окончание тура

Утром позавтракаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$6990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, вода
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты
  • Ежедневные занятия дыхательной гимнастикой
  • Кислород (при необходимости) на протяжении всего путешествия
  • Все необходимые разрешения и сборы для треккинга в Тибете
Что не входит в цену
  • Перелёт до Лхасы и обратно
  • Внутренний перелёт Али - Лхаса (~600$)
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $1390
  • Личный портер на 3 дня коры - около $300
  • Личные расходы
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Лхасы, 10:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марго
Марго — ваша команда гидов в Лхасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Путешествия всю жизнь были моей страстью и образом жизни. Я постоянно перемещалась — от океана в горы, из буддийского монастыря в город. Научилась идеально сочетать в себе эти два мира
и помогаю делать это другим. Путешествия, которые я предлагаю своим клиентам сейчас, я называю духовными и трансформационными — это путешествия внутрь себя и к лучшей версии себя. Никто не возвращается от нас домой прежним. Если вы хотите изменить свою жизнь — вы по адресу. В 2013 году официально приняла прибежище в буддизме и посвятила свою жизнь не количеству, а качеству и глубине практик. Самой главной практикой осознанности считаю мирскую жизнь: бизнес, дружбу, отношения, родительство — когда уже не пытаешься изменить весь мир и других, а просто сам становишься лучше. Любитель активного спорта. В своё время с помощью йоги и дыхательных практик подняла уровень здоровья — теперь делюсь знаниями с другими. Серийный предприниматель в сфере ментального здоровья.

