Мы подойдём к священному маршруту постепенно: через акклиматизацию, внутреннюю настройку и
Описание тура
Организационные детали
Покупка билетов производится строго по согласованию с организатором.
Программа тура по дням
Прибытие в Лхасу
Встретим вас, отвезём в отель. Город находится на высоте 3650 метров над уровнем моря, поэтому первые дни посвятим спокойной акклиматизации. Будем гулять по Лхасе в свободном режиме и постепенно знакомиться с её атмосферой, чтобы подготовиться к главной цели путешествия — коре вокруг священной горы Кайлас.
Дворец Потала, храм Джоканг и улица Бархор
Сегодня отправимся к главному символу Тибета — дворцу Потала. Это бывшая резиденция Его Святейшества Далай-ламы, возвышающаяся над городом на холме. Высота дворца достигает 113,7 метра, а само здание насчитывает 13 этажей. Потала входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых величественных храмовых комплексов региона.
Затем поедем к храму Джоканг — древнейшей святыне Лхасы, основанной в 7 веке царём Сонгцэном Гампо. Здесь хранится статуя Будды Шакьямуни — Джово Ринпоче, привезённая в Тибет непальской принцессой Бхрикути. Архитектура храма объединяет тибетские, индийские и непальские традиции.
После прогулки по храму выйдем на улицу Бархор — центральную улицу Лхасы. Здесь можно купить сувениры, снаряжение, картины и просто отдохнуть.
Пещеры Чимпук и дворец Юмбулаганг
Выезжаем из Лхасы в сторону Самье. По дороге посетим пещеры Чимпук — древние медитационные кельи, высеченные в скалах высоко в горах. Они связаны с йогом Миларепа.
Затем отправимся к дворцу Юмбулаганг — самой древней крепости Тибета, построенной около 2 века до н. э. Он расположен на холме в долине Ярлунг и считается местом, где появился первый тибетский царь. Сегодня здесь действует монастырь, а с вершины открывается панорама долины с полями и рекой.
Монастырь Самье и переезд в Шигадзе
Утром посетим монастырь Самье — первый буддийский монастырь в Тибете, основанный в 8 веке. Он построен в виде гигантской мандалы, а архитектура объединяет традиции Тибета, Индии, Китая и Непала. Самье связан с Гуру Ринпоче и считается важным местом паломничества.
После осмотра отправимся в Шигадзе.
Монастырь Ташилунпо и переезд в Сагу
С утра поедем в монастырь Ташилунпо — один из крупнейших действующих монастырей Тибета и резиденцию Панчен-ламы. Комплекс был основан в 1447 году и расположен на холме.
Осмотрим погребальные ступы с останками Первого Далай-ламы и Панчен-лам, включая 11-метровую золотую ступу Четвёртого Панчен-ламы, украшенную драгоценными камнями. Также заглянем в келью Зелёной Тары, где проведём совместную медитацию.
После отправимся в сторону Саги.
Долина Гаруда, Гургьям, Цапаранг и Тиртхапури
Продолжим путь через долину Гаруда — территорию, связанную с древней цивилизацией Шангшунг и религией бон. По дороге заглянем к руинам Гургьям — остаткам древнего замка, расположенного на холме.
Затем посетим Цапаранг — заброшенный город, высеченный в скале. Здесь сохранились руины дворца, храмов, жилых помещений и переходов, соединяющих уровни комплекса.
После этого направимся в Тиртхапури — священный геотермальный комплекс с горячими источниками. Пройдём короткую кору вокруг этого места мимо пещер, храмов и источников.
Долина Жада, монастырь Толинг и каньон Цанда
Проведём день в долине Жада. Посетим монастырь Толинг, основанный в 996 году. Он считается важным центром тибетского буддизма и известен своими фресками.
Затем отправимся в каньон Цанда с причудливыми формами, где в мягких скалах вырезаны древние пещеры.
Также увидим окаменелый лес возрастом около 2–3 миллионов лет.
Древний город Пхьянг и пещеры Дункар
Отправимся в древний город Пхьянг. Осмотрим монастырь Пхьянг — святыню-крепость школы Дрикунг Кагью.
Исследуем пещеры Пхьянга, включая храм Карсак-Лхакханг 10 века, связанный с царём Йеше-О. Затем посетим пещеры Дункар, известные своими древними настенными росписями, и пещеру мандал.
Манасаровар, монастырь Чиу и Дарчен
Переедем в Дарчен. По дороге остановимся у озера Манасаровар — одного из священных водоёмов региона.
Посетим монастырь Чиу, расположенный на возвышенности с видом на озеро и гору Кайлас. Здесь традиционно просят благословения перед корой.
После этого прибудем в Дарчен, на высоту 4670 метров, и подготовимся к началу маршрута.
Начало коры: Кайлас и монастырь Дирапук
Начнём кору вокруг Кайласа. Пройдём около 13 км до монастыря Дирапук Гомпа (5080 м), где находится медитационная пещера Миларепы. Переход займёт 6–8 часов.
Ночь — в гостевом доме при монастыре Дирапук.
Перевал Дорма-ла и монастырь Зутулпук
Продолжим путь к монастырю Зутулпук (4910 м). Это самый сложный день маршрута: преодолеем около 15 км за 7–8 часов.
Преодолеем перевал Дорма-ла (5500 м), пройдём мимо долины Шивацал, перевала Зелёной Тары, озера Гаурикунд и других священных мест.
Ночь — в гостевом доме при монастыре Зутулпук.
Долина Баркха, Дарчен и горячие источники Тиртхапури
Завершим кору. Спустимся по долине Баркха, пройдём около 14 км за 4–5 часов и вернёмся в Дарчен.
После возвращения съездим к горячим источникам в Тиртхапури.
Али и возвращение в Лхасу
Рано утром выедем в город Али и перелетим в Лхасу. По прибытии разместимся в отеле.
Свободный день в Лхасе
Можно прогуляться по городу, заняться шопингом, посетить спа или отдохнуть в отеле.
Вечером соберёмся на совместный ужин.
Окончание тура
Утром позавтракаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$6990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, вода
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты
- Ежедневные занятия дыхательной гимнастикой
- Кислород (при необходимости) на протяжении всего путешествия
- Все необходимые разрешения и сборы для треккинга в Тибете
Что не входит в цену
- Перелёт до Лхасы и обратно
- Внутренний перелёт Али - Лхаса (~600$)
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $1390
- Личный портер на 3 дня коры - около $300
- Личные расходы
- Страховка