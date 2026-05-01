Сегодня отправимся к главному символу Тибета — дворцу Потала. Это бывшая резиденция Его Святейшества Далай-ламы, возвышающаяся над городом на холме. Высота дворца достигает 113,7 метра, а само здание насчитывает 13 этажей. Потала входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых величественных храмовых комплексов региона.

Затем поедем к храму Джоканг — древнейшей святыне Лхасы, основанной в 7 веке царём Сонгцэном Гампо. Здесь хранится статуя Будды Шакьямуни — Джово Ринпоче, привезённая в Тибет непальской принцессой Бхрикути. Архитектура храма объединяет тибетские, индийские и непальские традиции.

После прогулки по храму выйдем на улицу Бархор — центральную улицу Лхасы. Здесь можно купить сувениры, снаряжение, картины и просто отдохнуть.