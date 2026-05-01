Описание тура
Организационные детали
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России и Беларуси могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Необходимые в Тибете разрешения входят в стоимость тура. Если вам нужна виза, поможем оформить.
Рекомендуем оформить страховку
Программа тура по дням
Прилет в аэропорт Лхасы
Сегодня мы прилетаем в Лхасу, где нас встретит тибетский гид. В процессе поездки начнем адаптацию к высокогорью, наслаждаясь живописными видами. Наш путь лежит в город Цеданг, в окрестностях которого находятся три буддистских монастыря. По дороге мы посетим два из шести крупнейших монастырей школы Ньингма — Дордже Драк и Миндролинг.
Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).
Долина Ямбуланганг
В долине Ямбуланганг, колыбели тибетской цивилизации, мы посетим дворец Ямбуланганг. Это место связано с легендой о первом тибетском царе Ньятри Ценпо. Мы также увидим гробницы царей Тубо, крупнейшее захоронение тибетской династии, и посетим храм Традрук — один из первых буддистских храмов в Тибете, построенный одновременно с Джокангом.
Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).
Монастырь Самье и священная река Брахмапутра
Сегодня мы отправляемся в Лхасу, посетив монастырь Самье, первый буддистский монастырь в Тибете, основанный в 8 веке царем Трисонг Деценом. Монастырь строился в виде мандалы, отражающей буддийскую космологию. После осмотра монастыря мы продолжим путь в тибетскую столицу Лхасу.
Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Дворец Потала, храм Джоканг, площадь Баркор
Нас ждёт посещение дворца Потала, возведенного еще в 7 веке, и восстановленного в 17 веке Далай-Ламой V. Затем мы осмотрим храм Джоканг, «сердце Лхасы», где хранится священная статуя Будды Шакьямуни. На площади Баркор совершим кору.
Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Монастыри Ганден и Драк Йерпа
Посетим монастырь Ганден, важное место для последователей школы Гелуг, и монастырь Драк Йерпа, где буддистские мастера занимались практиками тантры
Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Озеро Ямдрок, Гьяндзе и монастырь Пелкор Чёде
Мы поедем в Шигадзе, сделав остановки у священного озера Ямдрок. Затем посетим Гьяндзе, старинный город, и монастырь Пелкор Чёде, где находится ступа Кумбум.
Ночь в отеле в Шигадзе (3850 м).
Монастырь Ташилунпо
В этот день осмотрим монастырь Ташилунпо — резиденцию Панчен-Ламы. После обеда отправляемся в Лхасу.
Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Окончание тура
Трансфер в аэропорт Лхасы в любое время в течение дня.
Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/до аэропорта
- Услуги русскоговорящего гида-турлидера и англоговорящего тибетского гида
- Необходимые разрешения для пребывания в Тибете
- Входные билеты в Тибете
Что не входит в цену
- Перелёт в Лхасу и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $350
- Виза в Китай
- Страховка
- Тур состоится при наборе группы от 5 человек. Если группа не наберётся, предоплата $500, внесённая при бронировании, возвращается