Лхаса: путешествие в «город Богов» в мини-группе

Окунуться в атмосферу высокогорья и исследовать древние реликвии Тибета
Этот тур — шанс погрузиться в мир древних тибетских традиций и святых мест, исследовать один из самых мистических уголков планеты.

Мы посетим священные монастыри, где веками сохраняются тайны учений, и окажемся
читать дальше

на берегах озёр, которые для тибетцев — символы жизни и силы.

Нам предстоит увидеть величественные дворцы и гробницы, полюбоваться природой Тибета и глубоко познакомиться с самой Лхасой — «городом Богов» — и её окрестностями.

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России и Беларуси могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Необходимые в Тибете разрешения входят в стоимость тура. Если вам нужна виза, поможем оформить.

Рекомендуем оформить страховку

Программа тура по дням

1 день

Прилет в аэропорт Лхасы

Сегодня мы прилетаем в Лхасу, где нас встретит тибетский гид. В процессе поездки начнем адаптацию к высокогорью, наслаждаясь живописными видами. Наш путь лежит в город Цеданг, в окрестностях которого находятся три буддистских монастыря. По дороге мы посетим два из шести крупнейших монастырей школы Ньингма — Дордже Драк и Миндролинг.

Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).

2 день

Долина Ямбуланганг

В долине Ямбуланганг, колыбели тибетской цивилизации, мы посетим дворец Ямбуланганг. Это место связано с легендой о первом тибетском царе Ньятри Ценпо. Мы также увидим гробницы царей Тубо, крупнейшее захоронение тибетской династии, и посетим храм Традрук — один из первых буддистских храмов в Тибете, построенный одновременно с Джокангом.

Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).

3 день

Монастырь Самье и священная река Брахмапутра

Сегодня мы отправляемся в Лхасу, посетив монастырь Самье, первый буддистский монастырь в Тибете, основанный в 8 веке царем Трисонг Деценом. Монастырь строился в виде мандалы, отражающей буддийскую космологию. После осмотра монастыря мы продолжим путь в тибетскую столицу Лхасу.

Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

4 день

Дворец Потала, храм Джоканг, площадь Баркор

Нас ждёт посещение дворца Потала, возведенного еще в 7 веке, и восстановленного в 17 веке Далай-Ламой V. Затем мы осмотрим храм Джоканг, «сердце Лхасы», где хранится священная статуя Будды Шакьямуни. На площади Баркор совершим кору.

Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

5 день

Монастыри Ганден и Драк Йерпа

Посетим монастырь Ганден, важное место для последователей школы Гелуг, и монастырь Драк Йерпа, где буддистские мастера занимались практиками тантры

Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

6 день

Озеро Ямдрок, Гьяндзе и монастырь Пелкор Чёде

Мы поедем в Шигадзе, сделав остановки у священного озера Ямдрок. Затем посетим Гьяндзе, старинный город, и монастырь Пелкор Чёде, где находится ступа Кумбум.

Ночь в отеле в Шигадзе (3850 м).

7 день

Монастырь Ташилунпо

В этот день осмотрим монастырь Ташилунпо — резиденцию Панчен-Ламы. После обеда отправляемся в Лхасу.

Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

8 день

Окончание тура

Трансфер в аэропорт Лхасы в любое время в течение дня.

Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Услуги русскоговорящего гида-турлидера и англоговорящего тибетского гида
  • Необходимые разрешения для пребывания в Тибете
  • Входные билеты в Тибете
Что не входит в цену
  • Перелёт в Лхасу и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $350
  • Виза в Китай
  • Страховка
  • Тур состоится при наборе группы от 5 человек. Если группа не наберётся, предоплата $500, внесённая при бронировании, возвращается
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лхаса, время и место оговариваются индивидуально с организатором. Возможна встреча в Чэнду
Завершение: Аэропорт Лхасы, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Лхасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Я организую авторские туры в Непал, Тибет, Бутан и Индию, а также провожу экскурсии по долине Катманду и священному городу Варанаси. Живу в Гималаях с 2019 года, глубоко изучаю индуистскую
читать дальше

и буддистскую традиции с йогинами, монахами и пандитами. Мои туры и экскурсии ценят, прежде всего, за глубину погружения в философию, традиции, ритуалы и уклад общественной жизни тех мест, которые мы посещаем.

