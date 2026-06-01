На 12 дней вы забудете о делах, заботах и проблемах, помедитируете в монастырях и обучитесь дыхательным
Описание тура
Организационные детали
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Программа тура по дням
Прибытие и акклиматизация
Встретим вас в аэропорту и отвезём в Лхасу — сердце Тибета. Первые часы будут посвящены акклиматизации на большой высоте и знакомству с особой атмосферой священного города. Каждый день в программе будут практики йоги, медитации и дыхания, которые помогут почувствовать ритм высокогорья и настроиться на восприятие его тайн.
Начало пути паломников: храм Джоканг
Начинаем наше путешествие по дороге паломников. Мы начнем с утренних простираний возле храма с местными жителями, затем пройдём кору вокруг монастыря, попьём кофе на главной площади и заглянем внутрь. После пообедаем на крыше с видом на Джокханг и займёмся шопингом на улице Бархор. Здесь можно купить сувениры, снаряжение, картины и многое другое.
Вечером отправимся на практику гомеопатического прувинга под руководством ведущих — Светланы и Дмитрия Поповых.
Дворец Поталы и монастырь Нечунг
Отправимся в Лхасу и посетим дворец Поталу — бывшую резиденцию Далай-ламы. Высота сооружения – 113,7 м, он считается одной из главных святынь Тибета. Осмотрим монастырь Нечунг, где знаменитый государственный оракул давал советы Далай-ламам. Увидим древние алтари, росписи и пространства для ритуалов.
Клиника тибетской медицины и театральное представление
Сегодня мы посетим клинику тибетской медицины, где встретимся с доктором, пройдём диагностику и сможем приобрести натуральные лечебные продукты.
А вечером вас ждёт представление в национальном театре: вы познакомитесь с историей появления Лхасы и её первых правителей.
Монастыри Самье и Юмбулаганг
Отправимся в монастырь Самье. В его архитектуре сочетаются тибетские, непальские, китайские и индийские традиции. Затем посетим монастырь Юмбулаганг. По преданию, именно здесь появился первый царь Тибета. За свою историю дворец успел побывать крепостью, царской резиденцией и монастырём. С вершины холма открываются панорамные виды на долину Ярлунг, реку и горы.
Ледник, озеро Ямдрок-цо и вершина Ноджин Кангсанг
Сегодня мы покинем Лхасу и направимся в Гьянце. По пути сделаем остановку у озера Ямдрок-цо — одного из трёх священных озёр Тибета. Для местных это живое божество-защитник. Бирюзовые воды, меняющиеся под солнцем, почитаются как источник мистической силы и вечной жизни.
Далее нас ждёт встреча с ледником Карола на высоте 5045 метров. Его языки льда спускаются почти к самой дороге, а на фоне тёмных скал виднеется вершина Ноджин Кангсанг (7191 м). Здесь можно почувствовать суровую красоту и мощь Гималаев, где даже летом лежит снег.
Монастырь Пелкор-Чоде и ступа Кумбум
Утром посетим монастырь Пелкор-Чоде 15 века, который объединил традиции трёх школ тибетского буддизма — Гелуг, Сакья и Кагью.
Осмотрим легендарную ступу Кумбум («100 тысяч образов»): девятиярусное сооружение со 108 капеллами, в которых сохранились древние фрески и статуи буддийских божеств и учителей. Пройдём по расписанным залам, познакомимся с иконографией и поднимемся по ярусам ступы, символизирующим путь к просветлению.
После этого переедем в уединённое место, где нас ждёт глубокая медитация в пещере Джинка.
Монастырь Ташилунпо
Посетим монастырь Ташилунпо — резиденцию Панчен-лам. Мы увидим 26-метровая статую Майтрейи — Будды Грядущего и ступу из чистого золота с драгоценными камнями.
После обеда вернёмся в Лхасу, дальше у вас будет свободное время, чтобы погулять или расслабиться в спа-комплексе.
Сессия прувинга
Сегодня нас ждёт вторая сессия прувинга с супругами Поповыми. Познакомимся со способом глубокого наблюдения за воздействием природных веществ на организм и внутренние процессы человека.
Монастырь Ганден и пещерный комплекс Драк Йерпа
Посетим монастырь Ганден на высоте 4300 м на гребне горы Вангбур. Пройдём по одной из самых живописных кор Центрального Тибета: по узкой тропе над долиной реки Кьи-чу, откуда открываются панорамные виды на вершины и окрестности.
Затем отправимся в пещерный комплекс Драк Йерпа, в котором сохранилось около 80 медитационных пещер, а также монастырь 12 века. Здесь нас тоже ждут медитативные практики.
Практика простираний и знакомство с искусством тханок
Утром отправимся к храму Джоканг на практику простираний, а затем познакомимся с искусством создания тханок — традиционных тибетских изображений, которые используются в буддийской практике. Узнаем об основных принципах сакральной геометрии, особенностях композиции и техники создания изображений натуральными пигментами. Во второй половине дня — время на шопинг и прогулки. Вечером соберёмся вместе за ужином.
Отъезд
Наше путешествие подошло к концу. Мы доставим вас в аэропорт к вашим рейсам. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$4200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 бутылки минеральной воды ежедневно на человека
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Ежедневные занятия дыхательной гимнастикой и медитацией
- Все необходимые разрешения и сборы для путешествий в Тибете
- Русскоговорящий гид, ведущий практик, тибетский англо - и китайско-говорящий сопровождающий
- Все входы в монастыри и парки по программе
- Кислород предоставляется при необходимости на протяжении всего путешествия
- Питание и проживание гидов и водителей
Что не входит в цену
- Билеты до Лхасы и обратно
- Питание вне программы
- Виза в Китай
- Страховка
- 1-местное размещение - $840 (за весь тур)
- Любые дополнительные расходы, возникающие в результате неизбежных обстоятельств, таких как блокада дорог, отмена рейса, раннее/замедленное прибытие/отправление, отказ во въезде со стороны местных властей и т. д