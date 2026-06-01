Начинаем наше путешествие по дороге паломников. Мы начнем с утренних простираний возле храма с местными жителями, затем пройдём кору вокруг монастыря, попьём кофе на главной площади и заглянем внутрь. После пообедаем на крыше с видом на Джокханг и займёмся шопингом на улице Бархор. Здесь можно купить сувениры, снаряжение, картины и многое другое.

Вечером отправимся на практику гомеопатического прувинга под руководством ведущих — Светланы и Дмитрия Поповых.