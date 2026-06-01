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По пути паломников: комфорт-тур в Тибет. Монастыри, практики и медитации

Увидеть высочайшие вершины мира, обрести глубинное спокойствие и познакомиться с буддизмом
Приглашаем не просто в тур, а в настоящую экспедицию к белоснежным вершинам и древним святыням.

На 12 дней вы забудете о делах, заботах и проблемах, помедитируете в монастырях и обучитесь дыхательным
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техникам. Попробуете гомеопатический прувинг, чтобы запустить внутренние механизмы саморегуляции и очищения.

Погрузитесь в местную культуру и познакомитесь с разными школами буддизма: примете участие в обрядах, осмотрите фрески и статуи в храмах. И, конечно, полюбуетесь природой: священным озером Ямдрок Цо, ледником Каро-Ла и горными хребтами. Одну ночь проведём в гестхаусе при монастыре, а остальное время — в отелях 4*.

По пути паломников: комфорт-тур в Тибет. Монастыри, практики и медитации
По пути паломников: комфорт-тур в Тибет. Монастыри, практики и медитации
По пути паломников: комфорт-тур в Тибет. Монастыри, практики и медитации

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и акклиматизация

Встретим вас в аэропорту и отвезём в Лхасу — сердце Тибета. Первые часы будут посвящены акклиматизации на большой высоте и знакомству с особой атмосферой священного города. Каждый день в программе будут практики йоги, медитации и дыхания, которые помогут почувствовать ритм высокогорья и настроиться на восприятие его тайн.

Прибытие и акклиматизацияПрибытие и акклиматизация
2 день

Начало пути паломников: храм Джоканг

Начинаем наше путешествие по дороге паломников. Мы начнем с утренних простираний возле храма с местными жителями, затем пройдём кору вокруг монастыря, попьём кофе на главной площади и заглянем внутрь. После пообедаем на крыше с видом на Джокханг и займёмся шопингом на улице Бархор. Здесь можно купить сувениры, снаряжение, картины и многое другое.

Вечером отправимся на практику гомеопатического прувинга под руководством ведущих — Светланы и Дмитрия Поповых.

Начало пути паломников: храм ДжокангНачало пути паломников: храм ДжокангНачало пути паломников: храм ДжокангНачало пути паломников: храм Джоканг
3 день

Дворец Поталы и монастырь Нечунг

Отправимся в Лхасу и посетим дворец Поталу — бывшую резиденцию Далай-ламы. Высота сооружения – 113,7 м, он считается одной из главных святынь Тибета. Осмотрим монастырь Нечунг, где знаменитый государственный оракул давал советы Далай-ламам. Увидим древние алтари, росписи и пространства для ритуалов.

Дворец Поталы и монастырь НечунгДворец Поталы и монастырь НечунгДворец Поталы и монастырь НечунгДворец Поталы и монастырь НечунгДворец Поталы и монастырь Нечунг
4 день

Клиника тибетской медицины и театральное представление

Сегодня мы посетим клинику тибетской медицины, где встретимся с доктором, пройдём диагностику и сможем приобрести натуральные лечебные продукты.

А вечером вас ждёт представление в национальном театре: вы познакомитесь с историей появления Лхасы и её первых правителей.

Клиника тибетской медицины и театральное представлениеКлиника тибетской медицины и театральное представление
5 день

Монастыри Самье и Юмбулаганг

Отправимся в монастырь Самье. В его архитектуре сочетаются тибетские, непальские, китайские и индийские традиции. Затем посетим монастырь Юмбулаганг. По преданию, именно здесь появился первый царь Тибета. За свою историю дворец успел побывать крепостью, царской резиденцией и монастырём. С вершины холма открываются панорамные виды на долину Ярлунг, реку и горы.

Монастыри Самье и ЮмбулагангМонастыри Самье и Юмбулаганг
6 день

Ледник, озеро Ямдрок-цо и вершина Ноджин Кангсанг

Сегодня мы покинем Лхасу и направимся в Гьянце. По пути сделаем остановку у озера Ямдрок-цо — одного из трёх священных озёр Тибета. Для местных это живое божество-защитник. Бирюзовые воды, меняющиеся под солнцем, почитаются как источник мистической силы и вечной жизни.

Далее нас ждёт встреча с ледником Карола на высоте 5045 метров. Его языки льда спускаются почти к самой дороге, а на фоне тёмных скал виднеется вершина Ноджин Кангсанг (7191 м). Здесь можно почувствовать суровую красоту и мощь Гималаев, где даже летом лежит снег.

Ледник, озеро Ямдрок-цо и вершина Ноджин КангсангЛедник, озеро Ямдрок-цо и вершина Ноджин КангсангЛедник, озеро Ямдрок-цо и вершина Ноджин КангсангЛедник, озеро Ямдрок-цо и вершина Ноджин Кангсанг
7 день

Монастырь Пелкор-Чоде и ступа Кумбум

Утром посетим монастырь Пелкор-Чоде 15 века, который объединил традиции трёх школ тибетского буддизма — Гелуг, Сакья и Кагью.

Осмотрим легендарную ступу Кумбум («100 тысяч образов»): девятиярусное сооружение со 108 капеллами, в которых сохранились древние фрески и статуи буддийских божеств и учителей. Пройдём по расписанным залам, познакомимся с иконографией и поднимемся по ярусам ступы, символизирующим путь к просветлению.

После этого переедем в уединённое место, где нас ждёт глубокая медитация в пещере Джинка.

Монастырь Пелкор-Чоде и ступа КумбумМонастырь Пелкор-Чоде и ступа КумбумМонастырь Пелкор-Чоде и ступа Кумбум
8 день

Монастырь Ташилунпо

Посетим монастырь Ташилунпо — резиденцию Панчен-лам. Мы увидим 26-метровая статую Майтрейи — Будды Грядущего и ступу из чистого золота с драгоценными камнями.

После обеда вернёмся в Лхасу, дальше у вас будет свободное время, чтобы погулять или расслабиться в спа-комплексе.

Монастырь ТашилунпоМонастырь ТашилунпоМонастырь ТашилунпоМонастырь Ташилунпо
9 день

Сессия прувинга

Сегодня нас ждёт вторая сессия прувинга с супругами Поповыми. Познакомимся со способом глубокого наблюдения за воздействием природных веществ на организм и внутренние процессы человека.

Сессия прувинга
10 день

Монастырь Ганден и пещерный комплекс Драк Йерпа

Посетим монастырь Ганден на высоте 4300 м на гребне горы Вангбур. Пройдём по одной из самых живописных кор Центрального Тибета: по узкой тропе над долиной реки Кьи-чу, откуда открываются панорамные виды на вершины и окрестности.

Затем отправимся в пещерный комплекс Драк Йерпа, в котором сохранилось около 80 медитационных пещер, а также монастырь 12 века. Здесь нас тоже ждут медитативные практики.

Монастырь Ганден и пещерный комплекс Драк ЙерпаМонастырь Ганден и пещерный комплекс Драк ЙерпаМонастырь Ганден и пещерный комплекс Драк Йерпа
11 день

Практика простираний и знакомство с искусством тханок

Утром отправимся к храму Джоканг на практику простираний, а затем познакомимся с искусством создания тханок — традиционных тибетских изображений, которые используются в буддийской практике. Узнаем об основных принципах сакральной геометрии, особенностях композиции и техники создания изображений натуральными пигментами. Во второй половине дня — время на шопинг и прогулки. Вечером соберёмся вместе за ужином.

Практика простираний и знакомство с искусством тханокПрактика простираний и знакомство с искусством тханокПрактика простираний и знакомство с искусством тханок
12 день

Отъезд

Наше путешествие подошло к концу. Мы доставим вас в аэропорт к вашим рейсам. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$4200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 бутылки минеральной воды ежедневно на человека
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Ежедневные занятия дыхательной гимнастикой и медитацией
  • Все необходимые разрешения и сборы для путешествий в Тибете
  • Русскоговорящий гид, ведущий практик, тибетский англо - и китайско-говорящий сопровождающий
  • Все входы в монастыри и парки по программе
  • Кислород предоставляется при необходимости на протяжении всего путешествия
  • Питание и проживание гидов и водителей
Что не входит в цену
  • Билеты до Лхасы и обратно
  • Питание вне программы
  • Виза в Китай
  • Страховка
  • 1-местное размещение - $840 (за весь тур)
  • Любые дополнительные расходы, возникающие в результате неизбежных обстоятельств, таких как блокада дорог, отмена рейса, раннее/замедленное прибытие/отправление, отказ во въезде со стороны местных властей и т. д
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лхасы, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Лхасы, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марго
Марго — ваша команда гидов в Лхасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 23 туристов
Путешествия всю жизнь были моей страстью и образом жизни. Я постоянно перемещалась — от океана в горы, из буддийского монастыря в город. Научилась идеально сочетать в себе эти два мира
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и помогаю делать это другим. Путешествия, которые я предлагаю своим клиентам сейчас, я называю духовными и трансформационными — это путешествия внутрь себя и к лучшей версии себя. Никто не возвращается от нас домой прежним. Если вы хотите изменить свою жизнь — вы по адресу. В 2013 году официально приняла прибежище в буддизме и посвятила свою жизнь не количеству, а качеству и глубине практик. Самой главной практикой осознанности считаю мирскую жизнь: бизнес, дружбу, отношения, родительство — когда уже не пытаешься изменить весь мир и других, а просто сам становишься лучше. Любитель активного спорта. В своё время с помощью йоги и дыхательных практик подняла уровень здоровья — теперь делюсь знаниями с другими. Серийный предприниматель в сфере ментального здоровья.

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