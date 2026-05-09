Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Главные достопримечательности города за один день
Начало: В центре города
«Пещеры Лунмэнь — главная достопримечательность Лояна, возникшая благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов (считалось, что это улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни)»
25 мая в 08:00
26 мая в 08:00
$470 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Прикоснуться к истокам кунг-фу и увидеть десятки тысяч статуй Будды
«Пещеры Лунмынь (3 ч)Вы прогуляетесь вдоль берегов реки И, а также исследуете коллекцию каменной резьбы»
Завтра в 09:30
24 мая в 09:00
от $504
$530 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день, два чуда Китая: Монастырь Шаолинь и Пещеры Лунмэнь
Начало: По договоренности
«Пещеры Лунмэнь После Шаолини направимся к пещерам Лунмэнь, которые являются визитной карточкой Лояна»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$470 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Экскурсия понравилась, все было как и обсуждали - нас забрали на машине и комфортно довезли до всех локация и обратно в отель. Спасибо Жану - он брал на себя все
Д
Нашем гидом была Светлана, очень жизнерадостная девушка. Болтали не только о достопримечательностях, но и просто о городе о жизни в Китае. Я в этом путешествии с сыном подростком, и о
Е
Спасибо ОГРОМНОЕ организатору Лесли и, особенно, гиду ЖАНУ! Мы прибыли в Лоянь поездом из Сианя в 14-15 и в 14-30 нас на выходе встречал ЖАН. Высокий, красивый! Легко нашли)) Встретил
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
M
Экскурсия очень понравилась. Все четко по времени. Ездили всей семьей. Машина была очень просторная. Отдельно водитель, отдельно гид, что позволяло никому не отвлекаться от их дел. Гид говорит на русском языке на хорошем уровне. Отвечает на вопросы. Ждет, когда хочется пофотографироваться или более внимательно что-то посмотреть.
А
Благодарю, отличная экскурсия! Гид сделал больше, чем мы ожидали! Очень интересно и познавательно рассказал нам обо всем, показал, то что не было заявлено. Очень благодарны Андрею!!!
Н
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нам очень понравилось. Мы многое успели посмотреть. По китайским меркам гид просто очень много рассказывает! Во всём помогал, где надо — сопровождал. Водитель тоже молодец: машина чистая, и самое главное — мы везде ехали без задержек. Всё успели!
А
Нам всё очень понравилось, спасибо большое. Гид оказался забавным и интересным человеком:)
Е
Всё было замечательно! Андрей — очень хороший гид.
С
Всё понравилось, очень классно провели время и узнали много интересного. Было очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Лояну в категории «Пещеры»
