нас и, первое, что поразило - это дружелюбие! А, потом - песня на русском языке, которую он исполнил лично. Тут мы поняли, что все будет ОТЛИЧНО. У нас было только пол дня. На следующий день мы уже уезжали. И, о чудо! Два изумительных места - монастырь Шаолинь и пещеры Лунмынь мы не просто "посетили", а всё посмотрели! Это благодаря ОГРОМНОЙ способности ЖАНА и мастерству водителя. А, когда приехали к отелю, ЖАН нашел такое чудесное место, в котором нам приготовили ШИКАРНЫЕ блюда, которые все съесть мы вдвоем просто не могли физически)). Китай славится своими огромными порциями еды. А это еще было и приготовлено по заказу ЖАНА с небольшим количеством перца)). Очень советуем этот формат, если у вас немного времени, а хочется получить максимум удовольствия.