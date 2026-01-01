Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Лояне на русском языке, цены от $530. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине 13 часов 7 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Два дня в Лояне Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной Начало: В центре города «Вы увидите легендарный монастырь Шаолинь и загадочный Лес Пагод, посетите шоу мастеров ушу и первый буддистский храм Поднебесной, а также посмотрите на уникальные артефакты и полюбуетесь природой этих мест» $695 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско Начало: В вашем отеле в Лояне $540 за всё до 5 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 12 чел. Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь Прикоснуться к истокам кунг-фу и увидеть десятки тысяч статуй Будды «Храм Шаолинь у подножия горы Суншань (3 ч)Это место известно как родина дзен-буддизма и кунг-фу» от $530 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Лояна

