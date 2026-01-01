Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня в Лояне
Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной
Начало: В центре города
«Вы увидите легендарный монастырь Шаолинь и загадочный Лес Пагод, посетите шоу мастеров ушу и первый буддистский храм Поднебесной, а также посмотрите на уникальные артефакты и полюбуетесь природой этих мест»
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
$540 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Прикоснуться к истокам кунг-фу и увидеть десятки тысяч статуй Будды
«Храм Шаолинь у подножия горы Суншань (3 ч)Это место известно как родина дзен-буддизма и кунг-фу»
31 янв в 09:00
1 фев в 09:00
от $530 за всё до 12 чел.
