13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня в Лояне
Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной
Начало: В центре города
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Лояну
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия 2 дня в Лояне. Живо, интересно. Спасибо Жене за быструю организацию и оперативные отклики на наши потребности.
- ЮЮлия27 августа 2023Мы планировали командировку в Китай, втроем с коллегами, были свободны от встреч два выходных дня, да еще и в Лояне,
Ответы на вопросы от путешественников по Лояну в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Лояну в октябре 2024
Сейчас в Лояне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 695. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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