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городе с древней историей. Хотелось максимально с пользой, познавательно и комфортно провести эти выходные, и благодаря Трипстеру это получилось. Я нашла здесь Евгения, который устраивает индивидуальные русскоязычные экскурсии в Китае, и как раз в Лояне двухдневный тур в монастырь Шаолинь! Это первый день, а второй день две главных достопримечательности Лояна - храм Белой лошади и пещеры Лонгмэн. Нам очень понравилось, все было организовано четко, все вовремя, гиды молодцы, хорошо говорят по русски, заботливые, внимательные к клиентам. Благодаря Ирине в Шаолине мы сидели на самых лучших местах на шоу Кун фу😊 Во второй день была очаровательная Яна, интересно рассказывала, очень отзывчивая, даже помогла нам вызвать такси в аэропорт на день отлета, очень благодарны! Я с трепетом ждала встречи с этими достопримечательностями, а для моих коллег это был приятный сюрприз, и мы все трое остались очень довольны и наполнены впечатлениями от встречи с колыбелью буддизма в Китае. Спасибо большое Евгению, что организовал именно такой тур в Лояне, познавательный и комфортный. Единственное замечание, хотелось бы чуть более комфортный и новый автобус.