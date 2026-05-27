Билет на колесо обозрения Golden Reel в здании Studio City Макао

Golden Reel — гордость и архитектурная достопримечательность Макао.
Это единственное в мире колесо обозрения в форме восьмёрки! Его дизайн вдохновлён голливудской историей о двух астероидах, которые пролетают мимо башен отеля.
Если вы готовы совершить в прямом смысле слова головокружительный вираж над городом, не упустите эту возможность!
Описание билета
Что вас ожидает
Высота аттракциона в стиле стимпанк — 130 м.
Поездка длится 18 мин.
В каждой из 17 кабинок может разместиться до 10 чел.
Организационные детали
- Обратите внимание: билет невозвратный, после его оформления мы не сможем вернуть вам деньги.
- Билет действителен однократно и только на выбранную дату.
- При бронировании обязательно напишите ваши фамилию и имя латиницей как в загранпаспорте, а также адрес электронной почты — эти данные необходимы для оформления именного билета.
- После оплаты на сайте вы получите электронный ваучер или SMS, которые нужно показать и при входе и обменять на билет.
Особенности посещения аттракциона
- Часы работы: ежедневно 14:00–20:00, кроме вторника и среды. В сезон тайфунов и при неблагоприятных погодных условиях режим работы может меняться — рекомендуем уточнять перед визитом.
- Дети до 1 года проходят бесплатно, дети до 12 лет — только в сопровождении взрослого (18+).
- Вместимость одной кабины — до 10 человек. В часы пик вас могут разместить с другими гостями даже в случае, если вы едете компанией. Чтобы этого не произошло, обязательно укажите при бронировании, что вам необходима отдельная кабинка.
- Не рекомендуем посещение людям с боязнью высоты, головокружением или клаустрофобией.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$10
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
3-й этаж, восточное крыло Studio City Macau
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Макао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
