Билет на смотровую башню Макао: 223 метра над уровнем моря

Башня Макао — один из главных символов города и одна из самых высоких башен мира.
На двухэтажном панорамном лифте вы за минуту взлетите на крытую смотровую площадку 58-го этажа и открытую площадку 61-го. И окажетесь в просторных залах с панорамными окнами и круговым обзором на побережье и острова. Это лучший вариант полюбоваться городом целиком — для тех, кто не боится высоты.
При бронировании укажите своё имя точно как в паспорте латиницей и номер мобильного телефона. Для группы допускается оформление на одно имя.
После оплаты вы получите подтверждающее SMS с кодом.
Для входа предъявите код из SMS и оригинал паспорта на стойке продажи билетов на уровне B1 в башне.
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату. .
Вы подниметесь на смотровую площадку без сопровождения гида. Экстремальные активности и наружные аттракционы башни в стоимость не включены.
Билет действителен только на выбранную дату и только для однократного посещения.
Часы работы смотровой: пн–пт 10:00–19:00, выходные и праздники 11:00–20:00. Последний вход — за час до закрытия.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$24
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети 3–11 лет
|$15
|Пенсионеры 65+
|$15
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
У входа в башню Макао
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Макао
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
