Билет на смотровую башню Макао: 223 метра над уровнем моря

Как воспользоваться билетом

При бронировании укажите своё имя точно как в паспорте латиницей и номер мобильного телефона. Для группы допускается оформление на одно имя.

После оплаты вы получите подтверждающее SMS с кодом.

Для входа предъявите код из SMS и оригинал паспорта на стойке продажи билетов на уровне B1 в башне.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату. .

Вы подниметесь на смотровую площадку без сопровождения гида. Экстремальные активности и наружные аттракционы башни в стоимость не включены.

Билет действителен только на выбранную дату и только для однократного посещения.

Часы работы смотровой: пн–пт 10:00–19:00, выходные и праздники 11:00–20:00. Последний вход — за час до закрытия.