Всё о Нанкине

Полезная информация о Нанкине

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Местное время в Нанкине
02:0957
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаНанкин
По-английскиNanjing
Столица регионаНанкин является столицей региона
Население города7 165 292 чел.
АэропортНанкин NKG
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота22 м. от уровня моря

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Нанкин

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