Полезная информация о Нанкине
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Местное время в Нанкине
02:0957
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Нанкин
|По-английски
|Nanjing
|Столица региона
|Нанкин является столицей региона
|Население города
|7 165 292 чел.
|Аэропорт
|Нанкин NKG
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Нанкин на карте
Нанкин
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