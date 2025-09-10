Мои заказы

Китай: где древность встречается с будущим

Погрузитесь в многовековую историю и потрясающую природу Китая в этом девятидневном путешествии
5
1 отзыв
Описание тура

Погрузитесь в многовековую историю и потрясающую природу Китая в этом 9-дневном путешествии.

Вас ждет встреча с настоящими чудесами Поднебесной: В Пекине вы пройдете сквозь врата Запретного города, где на протяжении пяти столетий вершились судьбы империи, и подниметесь на священный Алтарь Неба, где императоры молились о процветании страны.

В Хуайжоу вас ожидает уникальный опыт — треккинг по диким, нетуристическим участкам Великой Китайской стены, где древние камни хранят память о великих династиях.

В Чжанцзяцзе вы окажетесь среди фантастических кварцитовых столбов, вдохновивших создателей Аватара, пройдете по самому высокому в мире стеклянному мосту и спуститесь в таинственные пещеры Желтого Дракона.

Завершится путешествие в Шанхае — городе будущего, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с древними водными городками. Этот тур — возможность увидеть разные лики Китая: от величия древних столиц до головокружительной красоты его природных чудес.

Программа тура по дням

1 день

Врата империи: Дух древнего Пекина

Прибытие в Пекин. Первый день нашего путешествия начинается с погружения в сердце китайской истории.

После завтрака в отеле мы отправимся к величественному Запретному городу, где каждая деталь — от алых стен до золотых крыш — рассказывает о могуществе императорских династий.

После экскурсии нас ждет обед в аутентичном пекинском ресторане, где можно попробовать знаменитую утку по-пекински.

Во второй половине дня посетим Белую пагоду в живописном парке Бэйхай, а затем — Храм Неба, архитектурный шедевр, где императоры молились Небу о процветании империи.

День завершится переездом в уютный отель у подножия Великой стены и ужином с видом на древние укрепления.

Тайминг:

07:25 Прибытие в аэропорт Пекина

07:25-08:00 Прохождение паспортного контроля, получение багажа

08:00-09:00 Трансфер из аэропорта в центр города

09:00-09:30 Завтрак в городском кафе/ресторане

09:30-09:45 Трансфер к Запретному городу (15 мин)

09:45-12:15 Экскурсия по Запретному городу (2,5 часа)

12:30-13:00 Обед

13:00-13:15 Трансфер в парк Бэйхай (15 мин)

13:14-14:15 Посещение Белой пагоды (1 час)

14:15-14:45 Трансфер к Храму Неба (30 мин)

14:45-16:15 Экскурсия в Храме Неба (1,5 часа)

19:00 Заселение в отель

20:00 Ужин

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Великая стена, где время остановилось

Сегодня нас ждет настоящее приключение — треккинг по дикому участку Великой Китайской стены, куда редко ступает нога туриста. Мы увидим стену такой, какой ее создавали столетия назад — с полуразрушенными башнями, поросшими плющом ступенями и потрясающими видами на горные хребты. Наш путь пройдет по древним камням, хранящим память о великих династиях.

Обед-пикник с панорамным видом станет приятной передышкой в этом насыщенном дне.

К вечеру вернемся в отель, где после ужина можно будет поделиться впечатлениями.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Имперские сады

После завтрака мы отправимся к Летнему императорскому дворцу — шедевру китайского садово-паркового искусства с изящными мостиками, павильонами и самым большим рукотворным озером в Пекине.

Затем возвращение в отель, обед, сборы и трансфер в аэропорт.

Нас ждет перелет в Чжанцзяцзе, где нас встретят знаменитые парящие горы, вдохновившие создателей фильма Аватар.

Заселение в аутентичный отель, который позволит любоваться фантастическими пейзажами даже во время отдыха.

Тайминг:

08:00-08:30 Завтрак

08:30-10:00 Трансфер в Летний дворец (1,5 часа)

10:00-12:30 Экскурсия по Летнему дворцу (2,5 часа)

12:30-13:30 Обед

13:30-14:30 Трансфер в аэропорт (1 час)

18:30-21:00 Перелет в Чжанцзяцзе (2,5 часа)

21:00-22:00 Трансфер в отель (1 час)

22:00 Заселение в отель, ужин

Размещение: Forest Glass Inn

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Небесные врата: между землёй и облаками

После завтрака в отеле нас ждет утренний трансфер к станции канатной дороги (около 40 минут). Мы начнем наше восхождение по канатной дороге Тяньмэньшань, где успеем насладиться меняющимися пейзажами: от зеленых долин до отвесных скал. На вершине нас встретит прохладный горный воздух и потрясающие виды.

Нас ждет: - Прогулка по стеклянной смотровой площадке с видом в пропасть - Посещение арки Небесные врата — природного скального образования на высоте 1300 метров - 999 ступеней к облакам - Обед с головокружительными видами - Время для фотографий и созерцания пейзажей Особенным завершением дня станет спуск по самой длинной в мире канатной дороге (7,5 км!). Почти 30 минут — это незабываемое зрелище: вы увидите, как меняется ландшафт от скалистых вершин и зеленых долин до колоритных улочек города.

Вечерний трансфер обратно в отель и ужин с блюдами местной кухни станут приятным завершением этого насыщенного дня. Тайминг:

08:00-08:30 Завтрак

08:30-09:00 Трансфер к канатной дороге (30 мин)

09:00-09:15 Подъем на канатной дороге

09:15-16:45 Экскурсия по горе (5,5 часов)

12:00-13:00 Обед на горе

16:45-17:15 Спуск на канатной дороге (30 мин)

17:15-17:45 Трансфер в отель

17:45-18:30 Ужин

Размещение: Forest Glass Inn

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Когда земля встречает небо

Сегодня мы отправимся в Национальный парк Чжанцзяцзе, где нас ждут те самые парящие горы — кварцитовые столбы, взмывающие в небо на высоту до километра.

Мы поднимемся на лифте Байлун, врезанном прямо в скалу, прогуляемся среди облаков по смотровым площадкам и прокатимся на забавном паровозике через живописные каньоны.

Обед среди этих фантастических пейзажей запомнится навсегда, а прогулка по горной тропе позволит в полной мере ощутить масштаб этого уникального места.

Вечером трансфер в отель, ужин.

Тайминг:

08:00-08:30 Завтрак

08:30-08:45 Трансфер в Национальный парк Чжаньцзяцзе

09:00-18:00 Экскурсия по парку (9 часов)

12:00-13:00 Обед

18:00-18:30 Трансфер в отель

18:30-19:30 Ужин

Размещение: Forest Glass Inn

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Подземелья дракона

Наш день начнется с завтрака в отеле перед выездом к Гранд Каньону Чжанцзяцзе. Здесь нас ждет прогулка по самому высокому и длинному Стеклянному мосту в мире, парящему над пропастью, и спуск к бирюзовой реке, где мы прокатимся на традиционных деревянных лодках.

После этого отправимся пешком по живописной тропе вдоль бирюзовой реки, любуясь водопадами и отвесными скалами.

Затем трансфер к Пещерам Жёлтого Дракона. После обеда отправимся в таинственные пещеры — лабиринт сталактитовых залов и подземных озер. Здесь нас ждет еще одна лодочная прогулка — теперь уже по таинственным пещерным водам, подсвеченным разноцветными огнями.

Затем трансфер в отель, ужин, сборы и поздний вылет в Шанхай и заселение в отель.

Тайминг:

07:30-08:00 Завтрак

08:00-09:00 Трансфер к каньону (1 час)

09:00-11:00 Прогулка по стеклянному мосту, активности, катание на лодке (2 часа)

11:00-13:00 Прогулка по тропе вдоль реки (1,5 часа)

13:00-14:00 Трансфер к пещерам Жёлтого дракона

14:00-18:00 Пещеры Желтого дракона (4 часа)

18:00-19:00 Трансфер в отель (1 час)

19:00-19:15 Сбор чемоданов

19:15-19:45 Ужин

19:45-20:45 Трансфер в аэропорт (1 час)

23:25-01:35 Перелет в Шанхай (2,1 часа)

02:00-03:00 Трансфер в отель, заселение

из-за возможных изменений в расписании рейсов, время перелёта/переезда может быть скорректировано

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Шанхайские контрасты

Начнем день с завтрака в отеле, после чего отправимся в Шанхайскую Венецию — живописный водный городок Чжуцзяцзяо. Здесь нас ждет утренняя прогулка по каменным мостикам, вдоль старинных переулков и оживленных набережных. Прокатимся на узких китайских лодках-сампан по извилистым каналам, наблюдая за размеренной жизнью этого места.

Обед подадут в колоритном ресторанчике на берегу канала, где можно будет попробовать шанхайские деликатесы.

После обеда отправимся к современному символу Шанхая — телебашне Восточная жемчужина. Поднимемся на смотровую площадку на высоте 263 метра, откуда открывается потрясающая панорама мегаполиса: изгиб реки Хуанпу, сверкающие небоскребы Пудуна и старинные кварталы. Особо смелые смогут подняться выше на высоту 350 метров (за дополнительную плату).

После осмотра, возвращаемся в отель на ужин.

Тайминг:

10:30-11:00 Завтрак

11:00-12:30 Трансфер в Чжуцзяцзяо Шанхайская Венеция (1,5 часа)

12:30-15:30 Прогулка по Шанхайской Венеции (3 часа)

15:30-16:30 Обед

16:30-18:00 Трансфер в центр города (1,5 часа)

18:00-20:00 Прогулка по набережной, ужин

20:00-21:30 Посещение телебашни (1,5 часа)

21:30-22:00 Трансфер в отель

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Цай цзянь (До свидания)

Последний день в Китае начнется с завтрака в отеле, после чего мы отправимся на прогулку по самому сердцу Шанхая.

Погрузимся в атмосферу старого Китая на Юй Юань — знаменитом Саду Радости с его извилистыми улочками и традиционными павильонами. Здесь же посетим оживленный Шёлковый ранок, где можно будет приобрести последние сувениры.

Затем возвращение в отель, обед, сборы, трансфер на вокзал и комфортабельное путешествие на скоростном поезде в Пекин (в пути около 4,5 часов).

По прибытии нас встретит вечерний Пекин. Размещение в отеле и ужин.

Тайминг:

09:00-10:00 Завтрак

10:00-13:30 Прогулка по центру, сувениры (3,5 часа)

13:30-14:00 Обед

14:00-15:00 Трансфер на вокзал (1 час)

16:00-20:37 Поезд в Пекин (4,5 часа)

20:37-21:00 Трансфер в отель (30 мин)

21:00-21:30 Ужин, заселение в отель

Размещение: Zhong An Hotel

из-за возможных изменений в расписании поездов, время переезда может быть скорректировано

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Возвращение домой

Утренний трансфер в аэропорт и вылет завершат наше незабываемое путешествие по самым впечатляющим местам Китая, оставив в памяти яркие образы древних дворцов, величественных гор и современных мегаполисов.

Тайминг:

09:00-10:00 Завтрак

10:00-11:00 Трансфер в аэропорт (1 час)

11:00-12:00 Регистрация на рейс

12:00-14:00 Время пройтись по магазинам в аэропорту

14:25 Вылет

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание в комфортных отелях
  • Питание в ресторанах и кафе (завтрак, обед, ужин)
  • Внутренние перелёты/переезды
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Перелёт в Пекин и из Пекина
Визы

С 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 для граждан России введён безвизовый режим. Необходим только загранпаспорт

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Специализируемся в outdoor туризме на природе и с 2013г. провели уже более 300 туров по России и ближайшему зарубежью. Имеем многолетний профессиональный опыт работы практически во всех регионах нашей страны.

