Описание тура
Погрузитесь в многовековую историю и потрясающую природу Китая в этом 9-дневном путешествии.
Вас ждет встреча с настоящими чудесами Поднебесной: В Пекине вы пройдете сквозь врата Запретного города, где на протяжении пяти столетий вершились судьбы империи, и подниметесь на священный Алтарь Неба, где императоры молились о процветании страны.
В Хуайжоу вас ожидает уникальный опыт — треккинг по диким, нетуристическим участкам Великой Китайской стены, где древние камни хранят память о великих династиях.
В Чжанцзяцзе вы окажетесь среди фантастических кварцитовых столбов, вдохновивших создателей Аватара, пройдете по самому высокому в мире стеклянному мосту и спуститесь в таинственные пещеры Желтого Дракона.
Завершится путешествие в Шанхае — городе будущего, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с древними водными городками. Этот тур — возможность увидеть разные лики Китая: от величия древних столиц до головокружительной красоты его природных чудес.
Программа тура по дням
Врата империи: Дух древнего Пекина
Прибытие в Пекин. Первый день нашего путешествия начинается с погружения в сердце китайской истории.
После завтрака в отеле мы отправимся к величественному Запретному городу, где каждая деталь — от алых стен до золотых крыш — рассказывает о могуществе императорских династий.
После экскурсии нас ждет обед в аутентичном пекинском ресторане, где можно попробовать знаменитую утку по-пекински.
Во второй половине дня посетим Белую пагоду в живописном парке Бэйхай, а затем — Храм Неба, архитектурный шедевр, где императоры молились Небу о процветании империи.
День завершится переездом в уютный отель у подножия Великой стены и ужином с видом на древние укрепления.
Тайминг:
07:25 Прибытие в аэропорт Пекина
07:25-08:00 Прохождение паспортного контроля, получение багажа
08:00-09:00 Трансфер из аэропорта в центр города
09:00-09:30 Завтрак в городском кафе/ресторане
09:30-09:45 Трансфер к Запретному городу (15 мин)
09:45-12:15 Экскурсия по Запретному городу (2,5 часа)
12:30-13:00 Обед
13:00-13:15 Трансфер в парк Бэйхай (15 мин)
13:14-14:15 Посещение Белой пагоды (1 час)
14:15-14:45 Трансфер к Храму Неба (30 мин)
14:45-16:15 Экскурсия в Храме Неба (1,5 часа)
19:00 Заселение в отель
20:00 Ужин
Великая стена, где время остановилось
Сегодня нас ждет настоящее приключение — треккинг по дикому участку Великой Китайской стены, куда редко ступает нога туриста. Мы увидим стену такой, какой ее создавали столетия назад — с полуразрушенными башнями, поросшими плющом ступенями и потрясающими видами на горные хребты. Наш путь пройдет по древним камням, хранящим память о великих династиях.
Обед-пикник с панорамным видом станет приятной передышкой в этом насыщенном дне.
К вечеру вернемся в отель, где после ужина можно будет поделиться впечатлениями.
Имперские сады
После завтрака мы отправимся к Летнему императорскому дворцу — шедевру китайского садово-паркового искусства с изящными мостиками, павильонами и самым большим рукотворным озером в Пекине.
Затем возвращение в отель, обед, сборы и трансфер в аэропорт.
Нас ждет перелет в Чжанцзяцзе, где нас встретят знаменитые парящие горы, вдохновившие создателей фильма Аватар.
Заселение в аутентичный отель, который позволит любоваться фантастическими пейзажами даже во время отдыха.
Тайминг:
08:00-08:30 Завтрак
08:30-10:00 Трансфер в Летний дворец (1,5 часа)
10:00-12:30 Экскурсия по Летнему дворцу (2,5 часа)
12:30-13:30 Обед
13:30-14:30 Трансфер в аэропорт (1 час)
18:30-21:00 Перелет в Чжанцзяцзе (2,5 часа)
21:00-22:00 Трансфер в отель (1 час)
22:00 Заселение в отель, ужин
Размещение: Forest Glass Inn
Небесные врата: между землёй и облаками
После завтрака в отеле нас ждет утренний трансфер к станции канатной дороги (около 40 минут). Мы начнем наше восхождение по канатной дороге Тяньмэньшань, где успеем насладиться меняющимися пейзажами: от зеленых долин до отвесных скал. На вершине нас встретит прохладный горный воздух и потрясающие виды.
Нас ждет: - Прогулка по стеклянной смотровой площадке с видом в пропасть - Посещение арки Небесные врата — природного скального образования на высоте 1300 метров - 999 ступеней к облакам - Обед с головокружительными видами - Время для фотографий и созерцания пейзажей Особенным завершением дня станет спуск по самой длинной в мире канатной дороге (7,5 км!). Почти 30 минут — это незабываемое зрелище: вы увидите, как меняется ландшафт от скалистых вершин и зеленых долин до колоритных улочек города.
Вечерний трансфер обратно в отель и ужин с блюдами местной кухни станут приятным завершением этого насыщенного дня. Тайминг:
08:00-08:30 Завтрак
08:30-09:00 Трансфер к канатной дороге (30 мин)
09:00-09:15 Подъем на канатной дороге
09:15-16:45 Экскурсия по горе (5,5 часов)
12:00-13:00 Обед на горе
16:45-17:15 Спуск на канатной дороге (30 мин)
17:15-17:45 Трансфер в отель
17:45-18:30 Ужин
Размещение: Forest Glass Inn
Когда земля встречает небо
Сегодня мы отправимся в Национальный парк Чжанцзяцзе, где нас ждут те самые парящие горы — кварцитовые столбы, взмывающие в небо на высоту до километра.
Мы поднимемся на лифте Байлун, врезанном прямо в скалу, прогуляемся среди облаков по смотровым площадкам и прокатимся на забавном паровозике через живописные каньоны.
Обед среди этих фантастических пейзажей запомнится навсегда, а прогулка по горной тропе позволит в полной мере ощутить масштаб этого уникального места.
Вечером трансфер в отель, ужин.
Тайминг:
08:00-08:30 Завтрак
08:30-08:45 Трансфер в Национальный парк Чжаньцзяцзе
09:00-18:00 Экскурсия по парку (9 часов)
12:00-13:00 Обед
18:00-18:30 Трансфер в отель
18:30-19:30 Ужин
Размещение: Forest Glass Inn
Подземелья дракона
Наш день начнется с завтрака в отеле перед выездом к Гранд Каньону Чжанцзяцзе. Здесь нас ждет прогулка по самому высокому и длинному Стеклянному мосту в мире, парящему над пропастью, и спуск к бирюзовой реке, где мы прокатимся на традиционных деревянных лодках.
После этого отправимся пешком по живописной тропе вдоль бирюзовой реки, любуясь водопадами и отвесными скалами.
Затем трансфер к Пещерам Жёлтого Дракона. После обеда отправимся в таинственные пещеры — лабиринт сталактитовых залов и подземных озер. Здесь нас ждет еще одна лодочная прогулка — теперь уже по таинственным пещерным водам, подсвеченным разноцветными огнями.
Затем трансфер в отель, ужин, сборы и поздний вылет в Шанхай и заселение в отель.
Тайминг:
07:30-08:00 Завтрак
08:00-09:00 Трансфер к каньону (1 час)
09:00-11:00 Прогулка по стеклянному мосту, активности, катание на лодке (2 часа)
11:00-13:00 Прогулка по тропе вдоль реки (1,5 часа)
13:00-14:00 Трансфер к пещерам Жёлтого дракона
14:00-18:00 Пещеры Желтого дракона (4 часа)
18:00-19:00 Трансфер в отель (1 час)
19:00-19:15 Сбор чемоданов
19:15-19:45 Ужин
19:45-20:45 Трансфер в аэропорт (1 час)
23:25-01:35 Перелет в Шанхай (2,1 часа)
02:00-03:00 Трансфер в отель, заселение
из-за возможных изменений в расписании рейсов, время перелёта/переезда может быть скорректировано
Шанхайские контрасты
Начнем день с завтрака в отеле, после чего отправимся в Шанхайскую Венецию — живописный водный городок Чжуцзяцзяо. Здесь нас ждет утренняя прогулка по каменным мостикам, вдоль старинных переулков и оживленных набережных. Прокатимся на узких китайских лодках-сампан по извилистым каналам, наблюдая за размеренной жизнью этого места.
Обед подадут в колоритном ресторанчике на берегу канала, где можно будет попробовать шанхайские деликатесы.
После обеда отправимся к современному символу Шанхая — телебашне Восточная жемчужина. Поднимемся на смотровую площадку на высоте 263 метра, откуда открывается потрясающая панорама мегаполиса: изгиб реки Хуанпу, сверкающие небоскребы Пудуна и старинные кварталы. Особо смелые смогут подняться выше на высоту 350 метров (за дополнительную плату).
После осмотра, возвращаемся в отель на ужин.
Тайминг:
10:30-11:00 Завтрак
11:00-12:30 Трансфер в Чжуцзяцзяо Шанхайская Венеция (1,5 часа)
12:30-15:30 Прогулка по Шанхайской Венеции (3 часа)
15:30-16:30 Обед
16:30-18:00 Трансфер в центр города (1,5 часа)
18:00-20:00 Прогулка по набережной, ужин
20:00-21:30 Посещение телебашни (1,5 часа)
21:30-22:00 Трансфер в отель
Цай цзянь (До свидания)
Последний день в Китае начнется с завтрака в отеле, после чего мы отправимся на прогулку по самому сердцу Шанхая.
Погрузимся в атмосферу старого Китая на Юй Юань — знаменитом Саду Радости с его извилистыми улочками и традиционными павильонами. Здесь же посетим оживленный Шёлковый ранок, где можно будет приобрести последние сувениры.
Затем возвращение в отель, обед, сборы, трансфер на вокзал и комфортабельное путешествие на скоростном поезде в Пекин (в пути около 4,5 часов).
По прибытии нас встретит вечерний Пекин. Размещение в отеле и ужин.
Тайминг:
09:00-10:00 Завтрак
10:00-13:30 Прогулка по центру, сувениры (3,5 часа)
13:30-14:00 Обед
14:00-15:00 Трансфер на вокзал (1 час)
16:00-20:37 Поезд в Пекин (4,5 часа)
20:37-21:00 Трансфер в отель (30 мин)
21:00-21:30 Ужин, заселение в отель
Размещение: Zhong An Hotel
из-за возможных изменений в расписании поездов, время переезда может быть скорректировано
Возвращение домой
Утренний трансфер в аэропорт и вылет завершат наше незабываемое путешествие по самым впечатляющим местам Китая, оставив в памяти яркие образы древних дворцов, величественных гор и современных мегаполисов.
Тайминг:
09:00-10:00 Завтрак
10:00-11:00 Трансфер в аэропорт (1 час)
11:00-12:00 Регистрация на рейс
12:00-14:00 Время пройтись по магазинам в аэропорту
14:25 Вылет
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание в комфортных отелях
- Питание в ресторанах и кафе (завтрак, обед, ужин)
- Внутренние перелёты/переезды
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Работа гида
Что не входит в цену
- Перелёт в Пекин и из Пекина
Визы
С 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 для граждан России введён безвизовый режим. Необходим только загранпаспорт