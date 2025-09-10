от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Погрузитесь в многовековую историю и потрясающую природу Китая в этом 9-дневном путешествии.

Вас ждет встреча с настоящими чудесами Поднебесной: В Пекине вы пройдете сквозь врата Запретного города, где на протяжении пяти столетий вершились судьбы империи, и подниметесь на священный Алтарь Неба, где императоры молились о процветании страны.

В Хуайжоу вас ожидает уникальный опыт — треккинг по диким, нетуристическим участкам Великой Китайской стены, где древние камни хранят память о великих династиях.

В Чжанцзяцзе вы окажетесь среди фантастических кварцитовых столбов, вдохновивших создателей Аватара, пройдете по самому высокому в мире стеклянному мосту и спуститесь в таинственные пещеры Желтого Дракона.

Завершится путешествие в Шанхае — городе будущего, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с древними водными городками. Этот тур — возможность увидеть разные лики Китая: от величия древних столиц до головокружительной красоты его природных чудес.