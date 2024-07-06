Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Проживание. Будем жить в «Super House International» 4* в Пекине, в «Luoyang Peony Hotel» 4* в Лояне, в «Tangcheng hotel» 4* в Сиане, в «Friend He Hotel» 3* в Чжанцзяцзе, в «Holiday Inn Express Shanghai Putuo» 3* в Шанхае. Возможно размещение в других подобных отелях. 2-местное проживание.

Питание. В программу входят завтраки в отелях, обеды в 1-9 дни.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Данная программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Хайкинг и прогулки только по желанию. У вас будет личный авто, который везёт вас по всему маршруту, багаж придется носить только от авто в отель и наоборот.