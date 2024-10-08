Прикоснуться к древности: тур по историческим локациям Китая

Откройте врата в прошлое с уникальным туром по Пекину и другим историческим городам Китая. Вас ждут незабываемые впечатления
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в богатое историческое наследие Китая.

Наш индивидуальный тур "Прикоснуться к древности" предлагает вам исключительный маршрут, который включает в себя посещение не только столицы Поднебесной -
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Пекина, но и знаковых мест, таких как средневековый город Пинъяо и древний Сиань. Вы побываете в легендарном "запретном городе", где каждый уголок хранит тайны минувших эпох.

Горные массивы, окружающие эти места, поражают своей красотой и величием, а тайны Терракотовой армии в Сиане оставят неизгладимое впечатление.

Пещерные буддистские храмы Лунмынь откроют вам духовное измерение Китая, а традиции знаменитого Шаолиня позволят прикоснуться к истокам боевых искусств.

Для любителей культурных представлений мы предлагаем посещение шоу мастеров Кунг-фу, а уникальные "висящие" монастыри Мианшань продемонстрируют удивительное сочетание природной красоты и человеческого гения.

Этот тур станет вашим личным путешествием в прошлое, открывая перед вами величие и мудрость древнего Китая

Прикоснуться к древности: тур по историческим локациям Китая
Прикоснуться к древности: тур по историческим локациям Китая
Прикоснуться к древности: тур по историческим локациям Китая
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Мы проведём несколько вебинаров с группой перед началом поездки. Обязательно поможем на каждом этапе подготовки. Вышлем памятку. чтобы вы не упустили важные моменты.

Проживание. Двухместное размещение в 4- и 5-звёздочных гостиницах и бутик-отелях. «Sunworld Hotel» в Пекине, «The Kylin Grand Hotel Pingyao» в Пинъяо. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки в гостиницах. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Пекина

Добро пожаловать в Китай! Встретим вас в аэропорту и отправимся изучать достопримечательности столицы. Сначала побываем на площади Тяньаньмэнь, названной в честь ворот Тяньаньмэнь, что в переводе означает «врата небесного спокойствия». Далее посетим Гугун или «запретный город» — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Зайдём в парк Цзиньшань. Здесь с одноимённого холма открывается вид на Гугун.

Пообедаем знаменитой уткой по-пекински, а потом заглянем в чайную лавку. После этого направимся в отель заселяться. Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по городу.

Достопримечательности ПекинаДостопримечательности ПекинаДостопримечательности ПекинаДостопримечательности Пекина
2 день

Великая Китайская стена и Музей Китая

После завтрака отправимся к визитной карточке Китая — Великой Китайской стене. Мы посетим участок «Хуанхуачэн», откуда открываются потрясающие виды. Ещё один плюс этого участка — небольшое скопление туристов.

Во второй половине дня вернёмся в Пекин и побываем в Национальном музее истории Китая, чтобы погрузиться в историю страны. Если не хватит времени, уделим локации внимание в 5-ый день тура.

Великая Китайская стена и Музей КитаяВеликая Китайская стена и Музей КитаяВеликая Китайская стена и Музей КитаяВеликая Китайская стена и Музей Китая
3 день

Пинъяо

Сегодня на скоростном поезде доберёмся до Пинъяо, самого крупного средневекового города северного Китая. Здесь вы прочувствуете аутентичную атмосферу Поднебесной. Мы заглянем в музей «Дом купцов Ма» и погрузимся в прошлое.

Вечером — свободное время.

ПинъяоПинъяоПинъяоПинъяо
4 день

Дополнительная экскурсия в Мианшань и переезд в Сиань

После завтрака вы сможете самостоятельно погулять по городу, посетить сувенирные лавки и полакомиться местной кухней. Желающим за дополнительную плату предлагаем отправиться в Мианшань. Это горное ущелье известно благодаря своими монастырями, словно «висящими» на склонах.

Во второй половине дня переберёмся в Сиань. Заселимся в отель и пойдём гулять по утопающему в вечерних огнях городу.

Дополнительная экскурсия в Мианшань и переезд в СианьДополнительная экскурсия в Мианшань и переезд в СианьДополнительная экскурсия в Мианшань и переезд в СианьДополнительная экскурсия в Мианшань и переезд в Сиань
5 день

Терракотовая армия и достопримечательности Сианя

Утром направимся изучать удивительную археологическую находку. Терракотовая армия — захоронение около 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. Этот памятник производит незабываемое впечатление.

После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по Сианю, во время которой мы осмотрим мусульманский квартал, Колокольную и Барабанную башни.

Терракотовая армия и достопримечательности СианяТерракотовая армия и достопримечательности СианяТерракотовая армия и достопримечательности СианяТерракотовая армия и достопримечательности Сианя
6 день

Горы Хуаншань

Позавтракав, отправимся в горы Хуаншань. Прогулка займёт около 5 часов. Гранитные скалы, покрытые соснами, завораживают. Самые смелые смогут пройтись по «Тропе смерти» — маршруту вдоль отвесной скалы.

Ночь проведём у гор.

Горы ХуаншаньГоры ХуаншаньГоры ХуаншаньГоры Хуаншань
7 день

Пещерные храмы Луньмынь и Шаолинь

Утром перебираемся в Лоян на скоростном поезде. Первым делом побываем в Лунмынь — комплексе буддистских пещерных храмов. Здесь вы увидите множество статуй божеств, а также рельефов с изображением монахов, небесных танцовщиц и торжественных процессий.

Далее посетим Шаолинь, самый известный монастырь в Китае. Именно здесь сохраняются традиции ушу. Также заглянем в Лес пагод Талинь — мемориальное кладбище. Желающих ждёт шоу мастеров Кунг-фу и треккинг по горе Суншань, на которую мы поднимемся по канатной дороге (за дополнительную плату).

Пещерные храмы Луньмынь и ШаолиньПещерные храмы Луньмынь и ШаолиньПещерные храмы Луньмынь и ШаолиньПещерные храмы Луньмынь и Шаолинь
8 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч в Китае!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет178 071 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Проезд по канатным дорогам
Что не входит в цену
  • Перелёт до Китая и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 19 126 руб
  • Медицинская страховка
  • Виза
  • SIM-карта с VPN - 3097 руб
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Лояна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа ноябрьские праздникиНа 8 дней

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