Мы проведём несколько вебинаров с группой перед началом поездки. Обязательно поможем на каждом этапе подготовки. Вышлем памятку. чтобы вы не упустили важные моменты.

Проживание. Двухместное размещение в 4- и 5-звёздочных гостиницах и бутик-отелях. «Sunworld Hotel» в Пекине, «The Kylin Grand Hotel Pingyao» в Пинъяо. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки в гостиницах. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Поможем оформить.