Наш индивидуальный тур "Прикоснуться к древности" предлагает вам исключительный маршрут, который включает в себя посещение не только столицы Поднебесной -
Описание тура
Организационные детали
Мы проведём несколько вебинаров с группой перед началом поездки. Обязательно поможем на каждом этапе подготовки. Вышлем памятку. чтобы вы не упустили важные моменты.
Проживание. Двухместное размещение в 4- и 5-звёздочных гостиницах и бутик-отелях. «Sunworld Hotel» в Пекине, «The Kylin Grand Hotel Pingyao» в Пинъяо. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены только завтраки в гостиницах. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Поможем оформить.
Программа тура по дням
Достопримечательности Пекина
Добро пожаловать в Китай! Встретим вас в аэропорту и отправимся изучать достопримечательности столицы. Сначала побываем на площади Тяньаньмэнь, названной в честь ворот Тяньаньмэнь, что в переводе означает «врата небесного спокойствия». Далее посетим Гугун или «запретный город» — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Зайдём в парк Цзиньшань. Здесь с одноимённого холма открывается вид на Гугун.
Пообедаем знаменитой уткой по-пекински, а потом заглянем в чайную лавку. После этого направимся в отель заселяться. Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по городу.
Великая Китайская стена и Музей Китая
После завтрака отправимся к визитной карточке Китая — Великой Китайской стене. Мы посетим участок «Хуанхуачэн», откуда открываются потрясающие виды. Ещё один плюс этого участка — небольшое скопление туристов.
Во второй половине дня вернёмся в Пекин и побываем в Национальном музее истории Китая, чтобы погрузиться в историю страны. Если не хватит времени, уделим локации внимание в 5-ый день тура.
Пинъяо
Сегодня на скоростном поезде доберёмся до Пинъяо, самого крупного средневекового города северного Китая. Здесь вы прочувствуете аутентичную атмосферу Поднебесной. Мы заглянем в музей «Дом купцов Ма» и погрузимся в прошлое.
Вечером — свободное время.
Дополнительная экскурсия в Мианшань и переезд в Сиань
После завтрака вы сможете самостоятельно погулять по городу, посетить сувенирные лавки и полакомиться местной кухней. Желающим за дополнительную плату предлагаем отправиться в Мианшань. Это горное ущелье известно благодаря своими монастырями, словно «висящими» на склонах.
Во второй половине дня переберёмся в Сиань. Заселимся в отель и пойдём гулять по утопающему в вечерних огнях городу.
Терракотовая армия и достопримечательности Сианя
Утром направимся изучать удивительную археологическую находку. Терракотовая армия — захоронение около 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. Этот памятник производит незабываемое впечатление.
После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по Сианю, во время которой мы осмотрим мусульманский квартал, Колокольную и Барабанную башни.
Горы Хуаншань
Позавтракав, отправимся в горы Хуаншань. Прогулка займёт около 5 часов. Гранитные скалы, покрытые соснами, завораживают. Самые смелые смогут пройтись по «Тропе смерти» — маршруту вдоль отвесной скалы.
Ночь проведём у гор.
Пещерные храмы Луньмынь и Шаолинь
Утром перебираемся в Лоян на скоростном поезде. Первым делом побываем в Лунмынь — комплексе буддистских пещерных храмов. Здесь вы увидите множество статуй божеств, а также рельефов с изображением монахов, небесных танцовщиц и торжественных процессий.
Далее посетим Шаолинь, самый известный монастырь в Китае. Именно здесь сохраняются традиции ушу. Также заглянем в Лес пагод Талинь — мемориальное кладбище. Желающих ждёт шоу мастеров Кунг-фу и треккинг по горе Суншань, на которую мы поднимемся по канатной дороге (за дополнительную плату).
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч в Китае!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|178 071 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Проезд по канатным дорогам
Что не входит в цену
- Перелёт до Китая и обратно
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 19 126 руб
- Медицинская страховка
- Виза
- SIM-карта с VPN - 3097 руб
- Дополнительные экскурсии и развлечения