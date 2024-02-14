1 чел.
По популярности
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Пекин, аэропорт, время встречи зависит от времени ...
1 сен
14 окт
$2 890 за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Пекин, утро (точное время - по договорённости)
11 мая
12 мая
13 мая
14 мая
$530 за человека
Авторский тур
11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
5 мая
11 авг
11 сен
€1 898 за человека
Авторский тур
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Аэропорт Пекина, по договорённости
6 июля
$2 860 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
ваш отель в Пекине, первая половина дня
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
500$450 за всё до 6 чел.
Авторский тур
5 дней
Пекинский трип: 5 дней в сердце Поднебесной с лучшими достопримечательностями
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места. Путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
10 июня
87 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Прикоснуться к древности: исторические локации Китая, Пекин, Пинъяо, Сиань
Откройте врата в прошлое с уникальным туром по Пекину и другим историческим городам Китая. Вас ждут незабываемые впечатления
Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
8 окт
5 ноя
178 071₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Исследовать Пекин и Сиань, побывать в императорских дворцах и увидеть цирковое шоу о кунг-фу
аэропорт Пекина, первая половина дня
22 июня
24 авг
28 сен
175 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Увидеть сокровищницу Запретного города Гугун, подняться на Великую Китайскую стену и попробовать чаи
ваш отель в Пекине, первая половина дня
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
555$500 за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
аэропорт Пекина, 09:50
1 июня
$3 120 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия14 февраля 2024Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину
Самые популярные туры в Пекине
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
- От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
- Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
- Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
- Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
- Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Что посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Пекине в апреле 2024
Сейчас в Пекине можно забронировать 10 авторских туров от $450 до $178 071 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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