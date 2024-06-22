Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной

Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Чарующий мир Китая откроется в путешествии по Пекину и Сианю.

Многовековая история, знаменитые достопримечательности, такие как Великая Китайская стена и Терракотовая армия, станут частью вашего отпуска.

Программа включает посещение циркового шоу «Легенда
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кунг-фу», чайную церемонию и осмотр спортивных объектов Олимпийских Игр. Проживание в двухместных номерах отелей 4*, одноместное размещение за доплату. Завтраки и обеды включены в стоимость, ужины оплачиваются отдельно. Для детей старше 10 лет предусмотрены скидки. Виза оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Уникальное путешествие по двум столицам Китая оставит незабываемые впечатления

Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4*, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах. Ужины и питание вне программы — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет. Для детей младше 12 лет предусмотрены скидки.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай, цирковое шоу

Встретим вас в аэропорту Пекина и доставим в отель. После размещения будет время отдохнуть.

Затем познакомимся всей группой и отправимся обедать в ресторан в центре столицы. Далее — свободное время. Вечером посмотрим красочное цирковое шоу «Легенда кунг-фу». Обратный трансфер в отель — самостоятельно.

Прибытие в Китай, цирковое шоуПрибытие в Китай, цирковое шоуПрибытие в Китай, цирковое шоуПрибытие в Китай, цирковое шоу
2 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, чайная церемония

Позавтракаем и поближе познакомимся с Пекином. Посетим сердце столицы: погуляем по масштабной площади Тяньаньмэнь и осмотрим бывшую императорскую резиденцию — дворцовый комплекс Запретный город Гугун.

После обеда в ресторане будет свободное время. Вечером побываем на чайной церемонии в национальном стиле.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, чайная церемония
3 день

Парк Ихэюань, галерея Чанлан

Позавтракав, поедем в парк Ихэюань — бывшую летнюю резиденцию китайских императоров, сейчас охраняемую ЮНЕСКО. Здесь раскинулись дворцы, храмы, мосты в традиционном стиле. Также вы увидите галерею Чанлан — самый длинный в мире расписанный коридор, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса. После обеда в ресторане и возвращения в отель — свободное время.

Парк Ихэюань, галерея ЧанланПарк Ихэюань, галерея ЧанланПарк Ихэюань, галерея ЧанланПарк Ихэюань, галерея Чанлан
4 день

Свободный день

Сегодня весь день — свободное время, можете распорядиться им по своему усмотрению.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Великая Китайская стена, Олимпийские объекты, ночной переезд в Сиань

После завтрака освободим номера и поедем к одному из главных символов страны — Великой Китайской стене, поднимемся к вершине на фуникулёре. Перекусим в загородном ресторане и прогуляемся среди спортивных объектов, построенных к Олимпийским Играм.

Вечером на поезде отправимся в бывшую столицу 13 китайских государств — Сиань. Прибудем на место к утру.

Великая Китайская стена, Олимпийские объекты, ночной переезд в СианьВеликая Китайская стена, Олимпийские объекты, ночной переезд в СианьВеликая Китайская стена, Олимпийские объекты, ночной переезд в СианьВеликая Китайская стена, Олимпийские объекты, ночной переезд в Сиань
6 день

Барабанная и Колокольная башни, городская стена, Музей каменных стел

По прибытии доберёмся до отеля, позавтракаем. После размещения — свободное время. Пообедаем в ресторане и отправимся исследовать Сиань. Осмотрим Барабанную и Колокольную башни, полюбуемся панорамой с древней городской стены, заглянем в Музей каменных стел.

Барабанная и Колокольная башни, городская стена, Музей каменных стелБарабанная и Колокольная башни, городская стена, Музей каменных стелБарабанная и Колокольная башни, городская стена, Музей каменных стелБарабанная и Колокольная башни, городская стена, Музей каменных стел
7 день

Терракотовая армия, Большая пагода диких гусей

Позавтракав, поедем в мавзолей императора Цинь Шихуанди и осмотрим его знаменитую многотысячную терракотовую армию воинов и лошадей. За доплату желающие смогут посетить горячие источники и гору Лишань. После обеда в ресторане побываем у Большой пагоды диких гусей, по возвращении в отель — свободное время.

Терракотовая армия, Большая пагода диких гусейТерракотовая армия, Большая пагода диких гусейТерракотовая армия, Большая пагода диких гусейТерракотовая армия, Большая пагода диких гусей
8 день

Возвращение в Пекин

Позавтракаем в отеле, соберём вещи и к обеду освободим номера. Вечером на поезде отправимся в Пекин (ночной переезд).

Возвращение в ПекинВозвращение в Пекин
9 день

Завершение путешествия

В столице Китая будем к 07:00 утра. Далее — свободное время и трансфер в аэропорт на обратный рейс.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет175 000 ₽
Детский (до 12 лет)77 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от аэропорта и обратно
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Экскурсионное сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Переезды на поезде Пекин - Сиань - Пекин в четырёхместных купе
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обеды по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Пекин и обратно
  • Ужины и питание вне программы
  • Виза - 25 000 рублей индивидуальная, групповая - бесплатно
  • Посещение императорских горячих источников и горы Лишань
  • Доплата за одноместное размещение - 36 000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Пекина, первая половина дня
Завершение: аэропорт Пекина, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураМузеиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыВеликая Китайская стенаЗапретный город ГугунЛетний дворец ИхэюаньДворцы, замки и особняки

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