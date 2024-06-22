Многовековая история, знаменитые достопримечательности, такие как Великая Китайская стена и Терракотовая армия, станут частью вашего отпуска.
Программа включает посещение циркового шоу «Легенда
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4*, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах. Ужины и питание вне программы — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет. Для детей младше 12 лет предусмотрены скидки.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай, цирковое шоу
Встретим вас в аэропорту Пекина и доставим в отель. После размещения будет время отдохнуть.
Затем познакомимся всей группой и отправимся обедать в ресторан в центре столицы. Далее — свободное время. Вечером посмотрим красочное цирковое шоу «Легенда кунг-фу». Обратный трансфер в отель — самостоятельно.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, чайная церемония
Позавтракаем и поближе познакомимся с Пекином. Посетим сердце столицы: погуляем по масштабной площади Тяньаньмэнь и осмотрим бывшую императорскую резиденцию — дворцовый комплекс Запретный город Гугун.
После обеда в ресторане будет свободное время. Вечером побываем на чайной церемонии в национальном стиле.
Парк Ихэюань, галерея Чанлан
Позавтракав, поедем в парк Ихэюань — бывшую летнюю резиденцию китайских императоров, сейчас охраняемую ЮНЕСКО. Здесь раскинулись дворцы, храмы, мосты в традиционном стиле. Также вы увидите галерею Чанлан — самый длинный в мире расписанный коридор, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса. После обеда в ресторане и возвращения в отель — свободное время.
Свободный день
Сегодня весь день — свободное время, можете распорядиться им по своему усмотрению.
Великая Китайская стена, Олимпийские объекты, ночной переезд в Сиань
После завтрака освободим номера и поедем к одному из главных символов страны — Великой Китайской стене, поднимемся к вершине на фуникулёре. Перекусим в загородном ресторане и прогуляемся среди спортивных объектов, построенных к Олимпийским Играм.
Вечером на поезде отправимся в бывшую столицу 13 китайских государств — Сиань. Прибудем на место к утру.
Барабанная и Колокольная башни, городская стена, Музей каменных стел
По прибытии доберёмся до отеля, позавтракаем. После размещения — свободное время. Пообедаем в ресторане и отправимся исследовать Сиань. Осмотрим Барабанную и Колокольную башни, полюбуемся панорамой с древней городской стены, заглянем в Музей каменных стел.
Терракотовая армия, Большая пагода диких гусей
Позавтракав, поедем в мавзолей императора Цинь Шихуанди и осмотрим его знаменитую многотысячную терракотовую армию воинов и лошадей. За доплату желающие смогут посетить горячие источники и гору Лишань. После обеда в ресторане побываем у Большой пагоды диких гусей, по возвращении в отель — свободное время.
Возвращение в Пекин
Позавтракаем в отеле, соберём вещи и к обеду освободим номера. Вечером на поезде отправимся в Пекин (ночной переезд).
Завершение путешествия
В столице Китая будем к 07:00 утра. Далее — свободное время и трансфер в аэропорт на обратный рейс.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|175 000 ₽
|Детский (до 12 лет)
|77 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Экскурсионное сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
- Переезды на поезде Пекин - Сиань - Пекин в четырёхместных купе
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Пекин и обратно
- Ужины и питание вне программы
- Виза - 25 000 рублей индивидуальная, групповая - бесплатно
- Посещение императорских горячих источников и горы Лишань
- Доплата за одноместное размещение - 36 000 рублей