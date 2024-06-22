Проживание. Двухместное размещение в отелях 4*, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах. Ужины и питание вне программы — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет. Для детей младше 12 лет предусмотрены скидки.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.