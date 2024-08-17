Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 244 644 ₽ за человека

Описание тура

Для всех дат тура программа: Пекин — Лоян — Сиань — Чжанцзяцзе — Шанхай — Чжуцзяцзяо — Сучжоу.

Для заездов 07-19 ноября 2025 и 30 октября-11 ноября 2026: Маршрут корректируется — после Сианя перелёт в Чаншу, где пройдёт экскурсионная программа (Мандариновый остров, гора Юэлу, Хунаньский музей), затем переезд в Чжандзянце (ок. 4 часов). В Шанхае — 2 дня вместо 3. Посещение древнего города Чжуцзяцзяо в эти даты заезда исключается.

Общее количество дней и цена единые для всех дат тура.

Вас ждет неповторимое погружение в культуру и визуальное очарование Китая, где каждый шаг открывает новую страницу книги древних секретов.

Наш эксклюзивный тур превратит ваше путешествие по Китаю в историю полную ярких моментов, где вас ожидают:

Бесконечные прогулки по Пекину и Шанхаю, открывающие неизведанные грани их исторического величия,

Церемония дегустации, посвященная таинственному миру китайского чая,

Восхождения на одну из самых живописных частей Великой Китайской Стены, куда ведут пути отваги и силы,

Экскурсия в сердце боевых искусств монастырь Шаолинь,

Встреча с легендарными Терракотовыми воинами, охраняющими священные тайны веков,

И в финале восхождение в горы Аватара, где наполнитесь стихией великого и чудесного, переступая через хрустальное бездонье стеклянного моста.

Подарите себе воспоминания, которые будут жить в вашем сердце вечно приглашаем вас в поездку, которая станет легендой вашей собственной жизни.