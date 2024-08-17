Описание тура
Для всех дат тура программа: Пекин — Лоян — Сиань — Чжанцзяцзе — Шанхай — Чжуцзяцзяо — Сучжоу.
Для заездов 07-19 ноября 2025 и 30 октября-11 ноября 2026: Маршрут корректируется — после Сианя перелёт в Чаншу, где пройдёт экскурсионная программа (Мандариновый остров, гора Юэлу, Хунаньский музей), затем переезд в Чжандзянце (ок. 4 часов). В Шанхае — 2 дня вместо 3. Посещение древнего города Чжуцзяцзяо в эти даты заезда исключается.
Общее количество дней и цена единые для всех дат тура.
Вас ждет неповторимое погружение в культуру и визуальное очарование Китая, где каждый шаг открывает новую страницу книги древних секретов.
Наш эксклюзивный тур превратит ваше путешествие по Китаю в историю полную ярких моментов, где вас ожидают:
Бесконечные прогулки по Пекину и Шанхаю, открывающие неизведанные грани их исторического величия,
Церемония дегустации, посвященная таинственному миру китайского чая,
Восхождения на одну из самых живописных частей Великой Китайской Стены, куда ведут пути отваги и силы,
Экскурсия в сердце боевых искусств монастырь Шаолинь,
Встреча с легендарными Терракотовыми воинами, охраняющими священные тайны веков,
И в финале восхождение в горы Аватара, где наполнитесь стихией великого и чудесного, переступая через хрустальное бездонье стеклянного моста.
Подарите себе воспоминания, которые будут жить в вашем сердце вечно приглашаем вас в поездку, которая станет легендой вашей собственной жизни.
Программа тура по дням
Первые шаги по Пекину
Ваше путешествие по Китаю начнется с прибытия в столичный аэропорт Пекина, где вас встретят и проводят к первым достопримечательностям. Мы начнем с посещения знаменитой площади Тяньаньмэнь, откуда сразу отправимся в сердце китайской империи Запретный город. Здесь, в этом историческом комплексе, мы приоткроем завесу тайн прошлого и почувствуем дух величественных династий, правивших Поднебесной.
Во второй половине дня нас ждет приветственный обед, где вы сможете насладиться знаменитым кулинарным шедевром Китая пекинской уткой. Затем, если позволит время, отправимся к Храму Неба символу гармонии между небом и землей, после чего пройдемся по парку Цзиньшань, откуда открываются лучшие виды на Пекин.
Стена Мутяньюй
В начале второго дня мы отправимся к одной из величайших достопримечательностей мира Великой Китайской стене. Этот монументальный символ китайской истории предстанет перед вами во всем своем величии. Прогулка по знаменитому участку Цзюй Юн Гуань подарит вам потрясающие виды на горные панорамы и зеленые холмы, окружающие этот древний вал.
После прогулки нас ждет обед, где вы сможете восстановить силы и насладиться традиционными блюдами китайской кухни.
Далее мы отправимся в Лоян на скоростном поезде трехчасовое путешествие в комфорте пролетит незаметно. По прибытии вас встретят и проводят в отель, где можно будет отдохнуть и набраться сил для новых открытий.
Лоян: Шаолинь
После завтрака в лобби отеля вас встретит гид, и мы начнем наш день с визита в Храм Белой Лошади — первую буддийскую святыню Китая, построенную в I веке н. э. Именно отсюда началась история распространения буддизма в Поднебесной. Уединённая атмосфера храма, древние залы и статуи позволят вам почувствовать дыхание истории и спокойствие этого места.
Затем мы отправимся в монастырь Шаолинь, расположенный среди живописных гор Суншань. Это легендарное место считается родиной Чань-буддизма и китайского кунг-фу. Здесь нас ждет захватывающее шоу боевых искусств, подготовленное монахами Шаолиня — сочетание силы, концентрации и отточенной грации, рожденной многовековой традицией. Это вдохновляющее зрелище надолго останется в памяти каждого участника.
Лоян: пещеры Лунмэнь
В начале дня мы отправимся на прогулку по Старому городу Лояна, где вы почувствуете атмосферу древнего Китая: узкие улочки, исторические постройки и уличная торговля создают живой образ города с тысячелетней историей.
После обеда нас ждет одно из самых впечатляющих мест Лояна — грозные пещеры Лунмэнь. Этот комплекс высеченных в скале буддийских гротов хранит более 100 000 изображений Будды, оставленных мастерами разных эпох. Каждое изображение — отражение религиозных, культурных и художественных достижений древнего Китая.
Вечером — скоростной поезд до Сианя. После заселения в отель вы сможете отдохнуть и перевести дух перед следующими яркими страницами вашего путешествия.
Сиань: Терракотовые воины
Утром мы отправимся в Музей терракотовых воинов и лошадей — одно из величайших археологических открытий Xx века. Здесь вас ждёт встреча с армией из более чем 8000 глиняных солдат, каждый из которых уникален и создан для охраны первого императора Китая — Цинь Шихуана.
Затем посетим дворец Хуацин, окружённый термальными источниками и легендами о любви императоров. Величественная архитектура и пейзажи создают атмосферу древнего дворцового уединения.
После вас ждёт представление Цяньгу цин — яркое и эмоциональное шоу, воссоздающее историю династии Тан в виде масштабной театральной постановки с музыкой, танцами и спецэффектами.
В завершение дня — прогулка по Datang Everbright City, известному как Неспящий Датан. Здесь историческая атмосфера сочетается с современной подсветкой, цифровыми инсталляциями и уличными выступлениями — настоящее погружение в волшебство ночного Сианя.
Сиань: Городская стена
Этот день начнётся с посещения Музея Сианя, где вы познакомитесь с редкими артефактами, иллюстрирующими богатую историю одного из древнейших городов Китая. Далее мы направимся к Малой пагоде диких гусей — знаковому буддийскому памятнику эпохи Тан, символизирующему духовное наследие Сианя.
Продолжим прогулкой по Юнсинфан — оживлённому району с колоритными ремесленными лавками, чайными и уличными артистами. Здесь вы ощутите атмосферу старого города, сочетающую традиции и современность.
Следующая остановка — Городская стена Сианя, одно из немногих в мире крепостных сооружений, полностью сохранившихся до наших дней. При желании можно совершить прогулку вдоль стены или прокатиться на велосипеде.
Мы также заглянем на площадь Колокольной и Барабанной башен, центральную точку Сианя, где история встречается с городским ритмом. Завершит дневную часть маршрута мусульманская улица — гастрономическое сердце города, где можно попробовать блюда местной кухни.
Вечером — перелёт в Чжанцзяцзе, где вас встретит трансфер и заселение в отель. Впереди — мир отвесных гор и фантастических пейзажей.
Горы Аватара
Седьмой день вашего тура начнется с визита в национальный лесопарк Чжанцзяцзе и захватывающего восхождения на гору Тяньцзы, известную своими величественными пейзажами и каменными столбами, вдохновившими создателей мира Аватара. Вверх вы подниметесь по живописной тропе, а обратно на экологичном вагончике, откуда можно будет любоваться бескрайними вершинами.
Затем вас ждет подъем на лифте Байлун — лифте 100 драконов, который за считанные минуты доставит вас на высоту, открывая завораживающий вид на ущелья и грандиозные скалы, окутанные древними легендами. После утренних приключений обед в Kfc (за свой счет), где можно перевести дух. Далее вас ждет прогулка по горам, а спуск пройдет на фуникулере, позволяя насладиться великолепием горных просторов. Вечер завершится ужином, включенным в программу, где можно обменяться впечатлениями о столь насыщенном дне.
Озеро Баофэн и пещера Желтого Дракона
Восьмой день тура наполнен захватывающими природными чудесами и уникальными достопримечательностями. С утра, после выселения из отеля, вы отправитесь в знаменитую Пещеру Хуанлун (Желтого Дракона), где отправитесь в мистическое путешествие по подземным залам с причудливыми каменными формациями, сформированными за миллионы лет.
Далее вас ждет романтичное приключение на живописном озере Баофэн, где вы сможете расслабиться на лодочной прогулке и насладиться окружающей природой, вдохновившей многих создателей на легендарные сюжеты. Затем обед, чтобы восстановить силы перед следующим этапом.
Во второй половине дня вы посетите Стеклянный мост над Гранд-Каньоном Чжанцзяцзе, который нависает над бездной и обещает головокружительные виды. Для самых смелых есть интерактивные зоны и экстремальные развлечения на мосту (по желанию и за дополнительную плату).
Гора Тяньмэнь
Девятый день вашего великолепного путешествия начнётся с завораживающего путешествия в горы Тяньмэньшань, что в Чжанцзяцзе, возможно, оставит одни из самых ярких впечатлений в вашей жизни. Вы достигнете самую высокую точку Небесные врата, расположенные на высоте 1518 метров над уровнем моря.
Это место знаменито не только своими духоподъёмными пейзажами, но и самой длинной в мире канатной дорогой, протяжённостью в 7500 метров, которая привезёт вас к самому основанию этого небесного уголка. При этом вас ожидает прогулка по стеклянной дорожке, висящей на уровне 1300 метров над землёй, и посещение богатого историей буддийского храма Небесные врата, окруженного мистическими тайнами и легендами.
Ваши шаги проложат маршрут вниз к знаменитой пещере Тяньмэнь по 999 ступеням, символизирующим духовное очищение и приближение к Божественному, каждая из которых является частью сакрального пути к просветлению.
Подняться в горы, испытать стеклянную тропу страха и пройти через самую волшебную пещеру Западной Хунани эти приключения станут ключевыми событиями девятого дня. Облака будут настолько близко, что покажется, будто можно коснуться небесного свода.
Этот волнительный день вы будете вспоминать в полёте в Шанхай, где вас ожидает новый город с уникальными собственными жемчужинами, готовыми раскрыться перед вами на следующий день вашего незабываемого турне по Китаю.
Древний город Чжуцзяцзяо
Сегодня мы отправимся в древний город на воде — Чжуцзяцзяо, известный своими узкими каналами, извилистыми мостами и атмосферой старого Китая. История этого места насчитывает более 1700 лет, а архитектура времён династий Мин и Цин сохранила неповторимый колорит.
Мы прогуляемся по улице Чжуцзяцзяо, полюбуемся на мост Фаншэн — самый знаменитый арочный каменный мост города, и заглянем в буддийский храм Кэццзююань, скрытый среди зелени и тишины.
Не обойдём стороной и прогулку на лодке по каналам, которая позволит по-настоящему прочувствовать атмосферу этого восточного Венеции.
После насыщенного дня возвращаемся в Шанхай, где нас ждёт заслуженный отдых в отеле.
Шанхай: знакомство
Одиннадцатый день вашего путешествия начнется с посещения очаровательного сада Юй — уголка традиционного Китая, полного гармонии и спокойствия среди каменных мостиков, прудов с лотосами и древней архитектуры. Затем вы отправитесь к Храму Нефритового Будды, где царит особая духовная атмосфера, отражающая богатые буддийские традиции Китая.
Далее вас ждет знаменитая Телебашня Восточная жемчужина, одна из самых узнаваемых достопримечательностей Шанхая. Поднявшись на смотровую площадку, вы сможете насладиться захватывающими видами мегаполиса, а также посетить музей Шанхая, входящий в стоимость посещения башни, где представлены экспонаты, рассказывающие о культурной и исторической роли города.
В завершение дня вы прогуляетесь по легендарной набережной Бунд, откуда открывается великолепная панорама небоскребов района Пудун, особенно впечатляющая в вечернем освещении.
Сучжоу
Сегодня вы отправитесь из Шанхая в Сучжоу — один из самых живописных городов Китая, известный своими каналами, садами и шёлковыми традициями. Первая остановка — Сад скромного администратора, крупнейший и самый знаменитый сад Сучжоу, внесённый в список наследия Юнеско. Здесь гармонично сочетаются пруды, мостики, павильоны и живописные пейзажи.
Далее прогулка по историческому району Пинцзян-лу, где узкие улочки вдоль древних каналов хранят атмосферу старого города, а в лавках можно найти уникальные сувениры.
Затем посещение Музея шёлка, где вы узнаете об истории и тонкостях производства этого ценного материала, а также увидите процесс его изготовления.
Вечером возвращение в Шанхай, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующим впечатлениям.
Заключительный день в Шанхае
И вот наступает тринадцатый и заключительный день вашего незабвенного путешествия. Утром, насладившись последним завтраком на китайской земле, у вас будет шанс совершить прощальную прогулку по любимым уголкам Шанхая, снова окунуться в атмосферу этого неповторимого города, зажатого между будущим и прошлым.
Если ваш вылет назначен на вечер, то у вас будет отличная возможность приобрести подарки и сувениры для близких, чтобы и они смогли коснуться частички китайской культуры. Это могут быть традиционные художественные изделия, чай, шелковые изделия, которые станут замечательной памятью об этом путешествии.
Вы покинете Китай, но ваши воспоминания, наполненные радостью, смехом и новыми знаниями, останутся с вами навсегда. Пусть впереди вас ждут новые страны, новые открытия и встречи. До свидания, Китай, до новых приключений!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях класса 4 звезды, с размещением в 1 и 2 местных номерах, всего на протяжении 12 ночей
- Подкрепляющие завтраки в каждом из отелей и обеды
- Весь транспорт, предусмотренный по программе тура, включая арендованные автобусы, такси. Внутренние авиаперелеты, которые состоятся на маршруте Сиань Чжанцзяцзе Шанхай. Две поездки на поезде: от Пекина до Лояна и от Лояна до Сианя
- Обзорная экскурсия по Пекину
- Путешествие на Великую Китайскую Стену
- Экскурсионная программа в Лояне
- Поход в пещерный храм Лунмэнь
- Осмотр Сианя и его окрестностей. э
- Экскурсия к величественному терракотовому войску в Бинмаяне
- Осмотр достопримечательностей Национального парка Чжанцзяцзе
- Экскурсионная программа в Шанхае
- Прогулка по китайской Венеции Сучжоу
- Все входные билеты и плата за участие в мероприятиях, предусмотренных программой
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Пекина и обратный перелет из Шанхая
- Обеды и ужины в течение дней с 10 по 12
- Путешественническая страховка
- Персональные расходы и любые другие затраты, которые не были заранее включены в программу тура
О чём нужно знать до поездки
Для всех дат тура программа: Пекин — Лоян — Сиань — Чжанцзяцзе — Шанхай — Чжуцзяцзяо — Сучжоу.
Для заездов 07-19 ноября 2025 и 30 октября-11 ноября 2026: Маршрут корректируется — после Сианя перелёт в Чаншу, где пройдёт экскурсионная программа (Мандариновый остров, гора Юэлу, Хунаньский музей), затем переезд в Чжандзянце (ок. 4 часов). В Шанхае — 2 дня вместо 3. Посещение древнего города Чжуцзяцзяо в эти даты заезда исключается.
Общее количество дней и цена единые для всех дат тура.