Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Авторский тур в Пекине

Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании

За одно путешествие узнаем разные грани Китая: город контрастов Пекин, живописный Ханчжоу, райский Сучжоу и европейский Шанхай или «Восточный Париж».

Вы увидите Врата Небесного Спокойствия и выясните, как изготовляют жемчуг, побываете на чайной плантации «Драконий колодец» и прогуляетесь по улочкам древнего города на воде Чжуцзяцзяо, напоминающего Венецию.

Будем любоваться архитектурными шедеврами и наслаждаться природными чудесами, бродить по традиционным китайским садам и любоваться буддийскими храмами. Вам не придётся ничего планировать: билеты, проживания и завтраки уже включены в стоимость.
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ближайшие даты:
5
мая
11
авг
11
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 898
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Загарн. паспорт должен действовать не менее 6 месяцев со дня возвращения.
Для поездки необходима туристическая виза в Китай.
Лучше воздержаться от поездки, если Вы почувствовали себя плохо: сильный кашель, высокая температура, тошнота, рвота, сильные высыпания на коже. Об этом необходимо уведомить таможенные органы. Если же скрыть информацию о заболевании и оно распространится на территории КНР, то виновника привлекут к юридической ответственности.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура

Проживание. Будем жить в отелях 3* по маршруту, 2-местное проживание с удобствами.

Питание. В программу входят завтраки в отелях.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Москвы

Вылетаем в Пекин из Москвы в 21:15.

2 день

Экскурсия по Пекину и Великая Китайская стена

Прибудем в Пекин в 09:50, заселимся в отель и начнём экскурсию. Вы увидите Дом народных собраний, посетите Национальный музей и Дом памяти Мао Цзэдуна, рассмотрите памятник борцам за освобождение китайского народа. В архитектуре зданий здесь причудливо совмещаются советский классицизм и китайский дворцовый стиль.

На главной площади сделаем эффектные фотографии главных символов страны, а ещё застанем ежедневную церемонию поднятия и опускания государственного флага.

Полюбуемся Вратами Небесного Спокойствия, пускающими в Запретный город. После обеда поедем к одной из самых узнаваемых достопримечательностей — Великой Китайской стене, простирающейся на 9000 километров. Рассмотрим древнее укрепление, увидим автограф Мао Цзэдуна и заглянем в командный пункт, казармы и храм Гуань Юнь.

У вас будет свободное время, после чего вернёмся в отель.

Экскурсия по Пекину и Великая Китайская стенаЭкскурсия по Пекину и Великая Китайская стенаЭкскурсия по Пекину и Великая Китайская стенаЭкскурсия по Пекину и Великая Китайская стенаЭкскурсия по Пекину и Великая Китайская стена
3 день

Буддийский монастырь Юнхэгун и храм Неба

После завтрака отправимся в самый большой в столице ламаистский буддийский монастырь Юнхэгун 17 века. Здесь вы увидите статую религиозного деятеля Цзонхавы и рассмотрите изображение горы с фигурами учеников Будды, выполненных из золота, бронзы, олова и железа.

Побываем в храме Неба — монастырском комплексе 15 века, внесённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Буддийский монастырь Юнхэгун и храм НебаБуддийский монастырь Юнхэгун и храм НебаБуддийский монастырь Юнхэгун и храм НебаБуддийский монастырь Юнхэгун и храм Неба
4 день

Резиденция на озере Куньминху и переезд в Ханчжоу

Сегодня поедем в резиденцию маньчжурского правителя Китая 18 века. На территории находятся роскошный парковый ансамбль с храмами и официальными сооружениями. Полюбуемся зданием оперы, арочным мостом и павильоном богини Гауньинь. А ещё вы узнаете удивительные истории о последней правительнице Китая — Цыси.

Резиденция живописно расположена на берегу озера Куньминху, самого большого в Пекине. Местные и туристы любят устраивать по нему водные прогулки летом и кататься на коньках зимой. А ещё водоём используют для выращивания лотосов и пресноводного жемчуга. Как изготовляют драгоценный камень, узнаете на экскурсии.

У вас будет свободное время на прогулку и обед, а затем поедем на вокзал. В 15:10 сядем на скоростной поезд в Ханчжоу. Прибудем в 23:22, заселимся в отель и отдохнём.

Резиденция на озере Куньминху и переезд в ХанчжоуРезиденция на озере Куньминху и переезд в ХанчжоуРезиденция на озере Куньминху и переезд в Ханчжоу
5 день

Озеро Сиху, Пик, прилетевший издалека и чайная плантация

Нас ждёт экскурсия по одному из самых красивых городов Китая. Побываем на озере Сиху, о котором ходит множество удивительных легенд о любви. Обязательно расскажем их вам на прогулке.

Увидим храм Прибежища души Линъисы 4 века и гору с необычным названием — Пик, прилетевший издалека. По легенде, прибывший сюда в древности монах Хули восхитился непохожей на остальные в долине горной вершиной. Он решил, что пик перенесли сюда из Индии.

К горе приезжают, чтобы рассмотреть природное изображение Будды и множество высеченных в скале барельефов бога.

Следующая локация — деревня Лунцзин, на холмах которой выращивают чай, удостоенный титула «Знаменитый чай Китая». Прогуляемся по плантации «Драконий колодец» и узнаем, как собирают и обрабатывают драгоценные чайные листы.

У вас будет свободное время, после чего вернёмся в отель.

Озеро Сиху, Пик, прилетевший издалека и чайная плантацияОзеро Сиху, Пик, прилетевший издалека и чайная плантацияОзеро Сиху, Пик, прилетевший издалека и чайная плантацияОзеро Сиху, Пик, прилетевший издалека и чайная плантацияОзеро Сиху, Пик, прилетевший издалека и чайная плантация
6 день

Переезд в Сучжоу, холм Тигра и Шёлковая фабрика № 1

Утром отправимся в Сучжоу на туристическом автобусе. Дорога займёт около 3 часов, и мы окажемся в райском месте. В 6 веке до н. э. правитель Хэ Лу велел возвести город, прекраснее которого бы не было нигде. Так и появился Сучжоу.

Знакомство с городом начнём с холма Тигра, где похоронен Хэ Лу. Согласно легенде, на его могиле сразу после погребения появился белый тигр и провёл там три дня.

Вы увидите локации с необычными названиями: Колодец дураков, Камень испытания, Персик долголетия и Пруд мечей. А на вершине холма находится пагода Юньяньта, напоминающая Пизанскую башню своим наклоном.

Дальше побываем на Шёлковой фабрике № 1, где вы узнаете, как производят шёлк, и полюбуетесь невероятными произведениями вышивками из него.

После экскурсии вернёмся в отель.

Переезд в Сучжоу, холм Тигра и Шёлковая фабрика № 1Переезд в Сучжоу, холм Тигра и Шёлковая фабрика № 1Переезд в Сучжоу, холм Тигра и Шёлковая фабрика № 1Переезд в Сучжоу, холм Тигра и Шёлковая фабрика № 1
7 день

Прогулка по классическим китайским садам и переезд в Шанхай

После завтрака выселимся из отеля и продолжим исследовать Сучжоу, город садов и воды. Марко Поло даже сравнил его с Венецией: в 14 веке местные использовали лодки, чтобы передвигаться по городу. А сколько здесь роскошных садов! Сад Уединения, Скромного чиновника, Мастера плетения сетей — все они включены в список наследия ЮНЕСКО.

Погуляем по классическим китайский садам, а затем на туристическом автобусе поедем в Шанхай. Дорога до одного из самых европеизированных в Китае городов займёт около 2 часов.

Прогулка по классическим китайским садам и переезд в ШанхайПрогулка по классическим китайским садам и переезд в ШанхайПрогулка по классическим китайским садам и переезд в ШанхайПрогулка по классическим китайским садам и переезд в Шанхай
8 день

Экскурсия по Шанхаю и храм Нефритового Будды

После завтрака отправимся гулять по «Восточному Парижу», как прозвали город ещё в прошлом веке. Начнём с Народной площади, где раньше находился ипподром, а сейчас разбиты живописные клумбы и шумят фонтаны. Сюда приходят не только чтобы погулять, но и полюбоваться архитектурой. Рассмотрим здание Центра городского планирования, Шанхайский большой театр. Заглянем в музей с богатой коллекцией древней живописи, каллиграфии, изделий из нефрита и бронзы.

После обеда поедем к храму Нефритового Будды 20 века. В святыне хранятся статуи Будды из Бирмы и располагается Шанхайский институт буддизма. Если повезёт, мы застанем в храме медитативную сессию или буддийский ритуал.

Пройдёмся по набережной Бунд, на которой можно увидеть самые разные архитектурные стили. Здесь классицизм соседствует с готикой, а барокко с ар-деко. А на пешеходной улице Нанкинлу вы сможете купить сувениры, антиквариат и другие необычные вещи и попробовать местную еду.

Экскурсия по Шанхаю и храм Нефритового БуддыЭкскурсия по Шанхаю и храм Нефритового БуддыЭкскурсия по Шанхаю и храм Нефритового БуддыЭкскурсия по Шанхаю и храм Нефритового БуддыЭкскурсия по Шанхаю и храм Нефритового Будды
9 день

Озеро Дяньшань и город на воде Чжуцзяцзяо

Позавтракаем и отправимся за пределы Шанхая, к озеру Дяньшань, на берегах которого расположен древний город на воде Чжуцзяцзяо. Настоящая Венеция со множеством каналов, каменных мостов и старинных домиков.

Покажется, будто мы перенеслись на машине времени в прошлое. Будем гулять по атмосферным узким улочкам, рассматривать памятники архитектуры и наслаждаться водными пейзажами. Здесь царит покой и умиротворение — то, что надо после шумного и многолюдного Шанхая.

Озеро Дяньшань и город на воде ЧжуцзяцзяоОзеро Дяньшань и город на воде ЧжуцзяцзяоОзеро Дяньшань и город на воде ЧжуцзяцзяоОзеро Дяньшань и город на воде ЧжуцзяцзяоОзеро Дяньшань и город на воде ЧжуцзяцзяоОзеро Дяньшань и город на воде Чжуцзяцзяо
10 день

Старый город, сад Радости, Шанхайская башня и площадь Миллениума

После завтрака выселимся и поедем на экскурсию. Сегодня побываем в районах, где селились иностранцы, и посетим Старый город. Вы увидите старинные торговые кварталы, храм Город Бога и удивительный сад Радости 16 века. Он состоит из двух частей: садовой части с прудами, мостом и павильоном и резиденции.

Мы заглянем в дом, увидим рабочий кабинет хозяина, побываем в женской половине и театре. Вы узнаете, как архитекторам удалось визуально расширить пространство, и сможете покормить золотых рыбок. Затем у вас будет свободное время на обед.

Ещё увидим знаменитую Шанхайскую башню высотой в 632 метра, прогуляемся по воздушному переходу и сделаем впечатляющие снимки на фоне небоскрёбов.

Завершим экскурсию посещением площади Миллениума, где находятся огромные солнечные часы, научно-технический и арт-музей.

Старый город, сад Радости, Шанхайская башня и площадь МиллениумаСтарый город, сад Радости, Шанхайская башня и площадь МиллениумаСтарый город, сад Радости, Шанхайская башня и площадь МиллениумаСтарый город, сад Радости, Шанхайская башня и площадь МиллениумаСтарый город, сад Радости, Шанхайская башня и площадь Миллениума
11 день

Вылет в Москву

Позавтракаем и поедем в аэропорт Шанхая. Вылет в Москву в 11:40, прибытие — в 16:30.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3*, 2-местное размещение
  • Завтраки
  • Авиаперелёт Москва-Пекин (Аэрофлот)
  • Авиаперелёт Шанхай-Москва (Аэрофлот)
  • Багаж до 23 кг (сумма трёх измерений не более 203 см)
  • 1 место ручной клади до 10 кг, сумма трёх измерений не более 120 см (строго не более 55*40*25 см)
  • Сопровождение по маршруту
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (379 евро): Экскурсионные программы в Сучжоу (2 части), Шанхае, на Народная площади Шанхая, Чжуцзяцзяо, "Старый город - китайский Шанхай", площадь "Ворот Небесного Спокойствия", в Пекине, "Летняя императорская резиденция Ихэюань" и в Ханчжоу
Что не входит в цену
  • Оформление визы - 16 000 руб
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий: Гугун - 9 $ Великая Китайская стена - 7 $ Юнхегун - 5 $ Храм Неба Тянь Тань - 6 $ Ихэюань - 5 $ Сиху - 9 $ Храм Прибежища Души - 12 $ Холм Тигра - 12 $ Сад уединения - 8 $ Сад Скромного чиновника - 13 $ Сад Мастера плетения сетей - 6 $ Храм Нефритового Будды - 4 $ Сад радости Юй юань - 6 $
  • Круиз в деревне Чжуцзяцзяо - 30 $/ на корабль для 6 человек, если билет отдельно на 1 человека - 12 $/круиз
  • Билеты на скоростной поезд Пекин-Ханчжоу от 100 €
  • Доплата за 1-местное размещение - 350 €
  • Цена тура может поменяться в связи с подорожанием авиабилетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
Завершение: Аэропорт Шанхая, вылет в в 11:40, прибытие в Москву в 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры

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