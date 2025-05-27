Описание тура
Организационные детали
Мы предоставляем бесплатную услугу бронирования – подбираем оптимальные авиабилеты и другие виды транспорта согласно вашему маршруту.
Экскурсии проводят тщательно отобранные гиды нашей компании, сочетающие профессиональный имидж, чувство юмора, эрудицию и терпение. Это обеспечивает не только информативность, но и увлекательность каждого тура.
Программа тура по дням
Великая Китайская стена и Летний дворец Ихэюань
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После завтрака отправимся на экскурсию к Великой Китайской стене, на участок Мутяньюй. В стоимость включены шаттл-автобус туда и обратно, а также подъём и спуск по канатной дороге.
Днём поедем в Летний дворец Ихэюань — величественный дворцово-парковый ансамбль, окружённый озёрами и павильонами.
По окончании экскурсии вернёмся в отель и отдохнём.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм Неба
После завтрака вы отправитесь на площадь Тяньаньмэнь — одну из крупнейших площадей в мире.
Затем побываете в Запретном городе — бывшей резиденции китайских императоров. Архитектурный комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Днём экскурсия продолжится посещением Храма Неба — культового сооружения, где императоры династии Мин и Цин приносили жертвы и молились о благополучии страны.
После экскурсии вернётесь в отель для отдыха.
Переезд или перелёт в Чжанцзяцзе и комплекс «72 Чудесные башни»
Утром — завтрак в отеле. После поедем на Западный вокзал Пекина. Далее — посадка на поезд, размещение в 4-местных купе. Предстоит ночной переезд.
Альтернативный вариант маршрута — перелёт в Чжанцзяцзе.
Вечером, по прибытии, запланировано посещение фантастического светомузыкального комплекса «72 Чудесные башни» — зрелищного пространства, сочетающего архитектуру, световые инсталляции и элементы китайской мифологии.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Сегодня вы отправитесь на экскурсию в национальный парк «Чжанцзяцзе», прославившийся благодаря своим уникальным пейзажем.
Здесь вас ждут величественные скальные столбы, покрытые густой зеленью, которые вдохновили создателей фантастического мира фильма «Аватар». Прогулка по этому природному заповеднику позволит насладиться красотой первозданной природы и захватывающими видами.
Каньон Дасягу
После завтрака состоится экскурсия в каньон Дасягу — одно из самых живописных мест региона.
Вы увидите крутые скальные стены, изумрудную реку и подвесные мосты, проложенные вдоль отвесных склонов. Природа каньона сочетает величие гор с уютом лесных ландшафтов.
После экскурсии вернётесь в отель для отдыха.
Гора Тяньмэньшань, художественная галерея Цзюньшэн и переезд в Фэнхуан
Позавтракаем и отправимся на экскурсию на гору Тяньмэньшань. Это одна из самых известных природных достопримечательностей Китая, известная своей «Дорогой в небеса», канатной дорогой и легендарной аркой в скале — «Вратами в рай».
Также вы посетите художественную галерею Цзюньшэн, где представлены работы, вдохновлённые местными пейзажами и культурой.
Во второй половине дня — переезд на высокоскоростном поезде в древний город Фэнхуан. По прибытии — размещение в отеле с видом на реку и свободное время, чтобы погулять по атмосферным улочкам старинного города.
Экскурсия по Фэнхуану, перелёт в Шанхай
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу Фэнхуан. Вы прогуляетесь по узким улочкам с традиционной архитектурой, увидите дома на сваях и перекинутые через реку мосты.
Затем вернёмся в Чжанцзяцзе на высокоскоростном поезде.
А из аэропорта Хэхуа перелетим в Шанхай. По прибытии — трансфер и размещение в отеле.
Подъём на телебашню, прогулка по реке Хуанпу, набережная Вайтань
Позавтракаем и начнём экскурсию по Шанхаю. Посетим телебашню «Восточная жемчужина» — символ города. Вы подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом и 360-градусной стеклянной платформой, с которой открывается захватывающий обзор на мегаполис.
Зайдём в исторический музей, расположенный в нижней части телебашни, где представлены экспозиции, посвящённые развитию города.
Далее прогуляемся на теплоходе по реке Хуанпу, чтобы рассмотреть небоскрёбы района Пудун и старинные здания на набережной.
После пройдёмся по набережной Вайтань и знаменитой Нанкинской улице — пешеходной торговой артерии Шанхая.
Сад Юйюань, французский квартал и храм Нефритового Будды
Утром посетим сад Юйюань — образец классического китайского садово-паркового искусства с извилистыми мостиками, беседками и прудом с золотыми карпами. Затем погуляем по старому городу Шанхая, где сохранились традиционные здания.
Следующей остановкой станет квартал Синьтяньди — элегантный район с архитектурой времён французской концессии, уютными улочками, кафе и бутиками.
Завершится день посещением храма Нефритового Будды — действующего буддийского храма, где хранятся нефритовые статуи Будды, привезённые из Мьянмы.
Отъезд
Наш тур завершён. После завтрака отвезём вас в аэропорт Шанхая. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
- Обеды и ужины
- Междугородний транспорт (поезда, самолёты)
- Доплата за 1-местное размещение
- Оформление визы
- Тур можно провести индивидуально только для вашей компании, со стартом в любой день