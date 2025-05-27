Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После завтрака отправимся на экскурсию к Великой Китайской стене, на участок Мутяньюй. В стоимость включены шаттл-автобус туда и обратно, а также подъём и спуск по канатной дороге.

Днём поедем в Летний дворец Ихэюань — величественный дворцово-парковый ансамбль, окружённый озёрами и павильонами.

По окончании экскурсии вернёмся в отель и отдохнём.