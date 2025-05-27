Мои заказы

Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе

Побывать на Великой Китайской стене, увидеть парящие скалы и пройти по Запретному городу
В туре мы собрали самые главные достопримечательности Китая, чтобы показать вам эту удивительную страну во всех красках. Вы посетите бывшую резиденцию императоров и Храма Неба, погуляете по национальному парку «Чжанцзяцзе»,
читать дальше

вдохновившему режиссёра Д. Кэмерона на создание «Аватара». Пройдётесь по каньону Дасягу, полюбуетесь горой Тяньмэньшань и исследуете древний город Фэнхуан.

А ещё насладитесь видом Шанхая с высоты, поплаваете на теплоходе и насладитесь променадом по классическому саду Юйюань с извилистыми мостиками, беседками и прудом с золотыми карпами.

5
1 отзыв
Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Мы предоставляем бесплатную услугу бронирования – подбираем оптимальные авиабилеты и другие виды транспорта согласно вашему маршруту.

Экскурсии проводят тщательно отобранные гиды нашей компании, сочетающие профессиональный имидж, чувство юмора, эрудицию и терпение. Это обеспечивает не только информативность, но и увлекательность каждого тура.

Программа тура по дням

1 день

Великая Китайская стена и Летний дворец Ихэюань

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После завтрака отправимся на экскурсию к Великой Китайской стене, на участок Мутяньюй. В стоимость включены шаттл-автобус туда и обратно, а также подъём и спуск по канатной дороге.

Днём поедем в Летний дворец Ихэюань — величественный дворцово-парковый ансамбль, окружённый озёрами и павильонами.

По окончании экскурсии вернёмся в отель и отдохнём.

Великая Китайская стена и Летний дворец ИхэюаньВеликая Китайская стена и Летний дворец ИхэюаньВеликая Китайская стена и Летний дворец Ихэюань
2 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм Неба

После завтрака вы отправитесь на площадь Тяньаньмэнь — одну из крупнейших площадей в мире.

Затем побываете в Запретном городе — бывшей резиденции китайских императоров. Архитектурный комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Днём экскурсия продолжится посещением Храма Неба — культового сооружения, где императоры династии Мин и Цин приносили жертвы и молились о благополучии страны.

После экскурсии вернётесь в отель для отдыха.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм НебаПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм НебаПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм НебаПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм Неба
3 день

Переезд или перелёт в Чжанцзяцзе и комплекс «72 Чудесные башни»

Утром — завтрак в отеле. После поедем на Западный вокзал Пекина. Далее — посадка на поезд, размещение в 4-местных купе. Предстоит ночной переезд.

Альтернативный вариант маршрута — перелёт в Чжанцзяцзе.

Вечером, по прибытии, запланировано посещение фантастического светомузыкального комплекса «72 Чудесные башни» — зрелищного пространства, сочетающего архитектуру, световые инсталляции и элементы китайской мифологии.

Переезд или перелёт в Чжанцзяцзе и комплекс «72 Чудесные башни»Переезд или перелёт в Чжанцзяцзе и комплекс «72 Чудесные башни»Переезд или перелёт в Чжанцзяцзе и комплекс «72 Чудесные башни»Переезд или перелёт в Чжанцзяцзе и комплекс «72 Чудесные башни»
4 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Сегодня вы отправитесь на экскурсию в национальный парк «Чжанцзяцзе», прославившийся благодаря своим уникальным пейзажем.

Здесь вас ждут величественные скальные столбы, покрытые густой зеленью, которые вдохновили создателей фантастического мира фильма «Аватар». Прогулка по этому природному заповеднику позволит насладиться красотой первозданной природы и захватывающими видами.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
5 день

Каньон Дасягу

После завтрака состоится экскурсия в каньон Дасягу — одно из самых живописных мест региона.

Вы увидите крутые скальные стены, изумрудную реку и подвесные мосты, проложенные вдоль отвесных склонов. Природа каньона сочетает величие гор с уютом лесных ландшафтов.

После экскурсии вернётесь в отель для отдыха.

Каньон ДасягуКаньон ДасягуКаньон Дасягу
6 день

Гора Тяньмэньшань, художественная галерея Цзюньшэн и переезд в Фэнхуан

Позавтракаем и отправимся на экскурсию на гору Тяньмэньшань. Это одна из самых известных природных достопримечательностей Китая, известная своей «Дорогой в небеса», канатной дорогой и легендарной аркой в скале — «Вратами в рай».

Также вы посетите художественную галерею Цзюньшэн, где представлены работы, вдохновлённые местными пейзажами и культурой.

Во второй половине дня — переезд на высокоскоростном поезде в древний город Фэнхуан. По прибытии — размещение в отеле с видом на реку и свободное время, чтобы погулять по атмосферным улочкам старинного города.

Гора Тяньмэньшань, художественная галерея Цзюньшэн и переезд в ФэнхуанГора Тяньмэньшань, художественная галерея Цзюньшэн и переезд в ФэнхуанГора Тяньмэньшань, художественная галерея Цзюньшэн и переезд в ФэнхуанГора Тяньмэньшань, художественная галерея Цзюньшэн и переезд в Фэнхуан
7 день

Экскурсия по Фэнхуану, перелёт в Шанхай

После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу Фэнхуан. Вы прогуляетесь по узким улочкам с традиционной архитектурой, увидите дома на сваях и перекинутые через реку мосты.

Затем вернёмся в Чжанцзяцзе на высокоскоростном поезде.

А из аэропорта Хэхуа перелетим в Шанхай. По прибытии — трансфер и размещение в отеле.

Экскурсия по Фэнхуану, перелёт в ШанхайЭкскурсия по Фэнхуану, перелёт в ШанхайЭкскурсия по Фэнхуану, перелёт в ШанхайЭкскурсия по Фэнхуану, перелёт в Шанхай
8 день

Подъём на телебашню, прогулка по реке Хуанпу, набережная Вайтань

Позавтракаем и начнём экскурсию по Шанхаю. Посетим телебашню «Восточная жемчужина» — символ города. Вы подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом и 360-градусной стеклянной платформой, с которой открывается захватывающий обзор на мегаполис.

Зайдём в исторический музей, расположенный в нижней части телебашни, где представлены экспозиции, посвящённые развитию города.

Далее прогуляемся на теплоходе по реке Хуанпу, чтобы рассмотреть небоскрёбы района Пудун и старинные здания на набережной.

После пройдёмся по набережной Вайтань и знаменитой Нанкинской улице — пешеходной торговой артерии Шанхая.

Подъём на телебашню, прогулка по реке Хуанпу, набережная ВайтаньПодъём на телебашню, прогулка по реке Хуанпу, набережная ВайтаньПодъём на телебашню, прогулка по реке Хуанпу, набережная ВайтаньПодъём на телебашню, прогулка по реке Хуанпу, набережная Вайтань
9 день

Сад Юйюань, французский квартал и храм Нефритового Будды

Утром посетим сад Юйюань — образец классического китайского садово-паркового искусства с извилистыми мостиками, беседками и прудом с золотыми карпами. Затем погуляем по старому городу Шанхая, где сохранились традиционные здания.

Следующей остановкой станет квартал Синьтяньди — элегантный район с архитектурой времён французской концессии, уютными улочками, кафе и бутиками.

Завершится день посещением храма Нефритового Будды — действующего буддийского храма, где хранятся нефритовые статуи Будды, привезённые из Мьянмы.

Сад Юйюань, французский квартал и храм Нефритового БуддыСад Юйюань, французский квартал и храм Нефритового БуддыСад Юйюань, французский квартал и храм Нефритового БуддыСад Юйюань, французский квартал и храм Нефритового БуддыСад Юйюань, французский квартал и храм Нефритового Будды
10 день

Отъезд

Наш тур завершён. После завтрака отвезём вас в аэропорт Шанхая. До новых встреч!

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
  • Обеды и ужины
  • Междугородний транспорт (поезда, самолёты)
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Оформление визы
  • Тур можно провести индивидуально только для вашей компании, со стартом в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, утро (точное время зависит от вашего рейса)
Завершение: Аэропорт Шанхая, время вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цинь
Цинь — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 4 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Цинь Шупэй, мне 24 года, я родился на юге Китая. 5 лет учился в России, поэтому свободно говорю по-русски. Мы с командой с радостью познакомим вас
читать дальше

с достопримечательностями и традициями нашего города, а также поможем решить другие вопросы: бронирование отелей, переводы, покупка авиабилетов и многое другое. Мы будем вашими личными помощниками в Китае — решим любые задачи и сделаем ваше путешествие комфортным и незабываемым! Добро пожаловать в удивительный Китай — давайте открывать его вместе!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ч
Чень
27 мая 2025
Пейзажи — одни из самых красивых, которые я когда-либо видел. Хотя путешествие было немного утомительным, но увидеть такие прекрасные пейзажи — это настоящая радость. Мы очень довольны услугами нашего гида. Ваши объяснения были прекрасными, работа — активной и ответственной, на протяжении всего пути вы очень заботились о нас. Спасибо вам! 🙏

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры из Пекина

Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
На автобусе
11 дней
1 отзыв
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Увидеть Великую Китайскую стену, побывать на шёлковой фабрике и узнать секрет зелёного чая
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, время встречи зависи...
1 мар в 08:00
€1698 за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
2 дня
1 отзыв
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, время - по договорённости
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$588 за всё до 6 чел.
Природная сокровищница Китая: горы Гуйлиня и Чжанцзяцзе, рисовые террасы, пещеры и сады
На машине
14 дней
1 отзыв
Природная сокровищница Китая: горы Гуйлиня и Чжанцзяцзе, рисовые террасы, пещеры и сады
Посетить 6 городов, понаблюдать за пандами, увидеть Великую Китайскую стену и сплавиться на плоту
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
10 апр в 12:00
16 окт в 12:00
$2850 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина