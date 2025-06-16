Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Данный маршрут является ключом к пониманию и дальнейшему изучению всего региона Восточной Азии: именно здесь, в междуречье Янцзы и Хуанхэ, тысячи лет назад зародилась и автономно развивалась одна из первых четырех древнейших мировых цивилизаций речных долин, наряду с Месопотамской, Египетской и Индийской. Именно Китай определил ту культурную прошивку региона, которую мы все теперь определяем как восточную цивилизацию. Маршрут охватывает центральную часть страны - ядро централизованного китайского государства от Великой Китайской стены к северу от Пекина до долины Хуанхэ, где сосредоточены древние столицы Поднебесной, в том числе Сиань и Лоян. Здесь длительное время формировалась самобытная культура, в дальнейшем существенно повлиявшая на развитие соседних культур, в том числе Японской и Корейской, а также стран Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Итак, что вас ждет в путешествии: - Пекин - харизматичный мегаполис, задающий мировую повестку, сочетание истории и инноваций. - Сиань и Лоян - древние столицы Китая во времена его наивысшего расцвета. Расположенный в долине реки Хуанхэ - этот регион можно по праву назвать историческим сердцем страны, изобилующий объектами всемирного культурного наследия, среди которых Терракотовая армия, гроты Лунмэнь, монастырь Шаолинь и др. - Пиньяо - один из немногих целостно сохранившихся средневековых уездных городов Поднебесной. - Священные горы и монастыри, позволяющие познакомиться с двумя основными китайскими конфессиями - даосизмом и буддизмом, а также искусством и практиками - живописью, каллиграфией, мастерством ушу и так далее - Мианшань, Хуашань, Шаолинь.