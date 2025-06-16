Описание тура
Данный маршрут является ключом к пониманию и дальнейшему изучению всего региона Восточной Азии: именно здесь, в междуречье Янцзы и Хуанхэ, тысячи лет назад зародилась и автономно развивалась одна из первых четырех древнейших мировых цивилизаций речных долин, наряду с Месопотамской, Египетской и Индийской. Именно Китай определил ту культурную прошивку региона, которую мы все теперь определяем как восточную цивилизацию. Маршрут охватывает центральную часть страны - ядро централизованного китайского государства от Великой Китайской стены к северу от Пекина до долины Хуанхэ, где сосредоточены древние столицы Поднебесной, в том числе Сиань и Лоян. Здесь длительное время формировалась самобытная культура, в дальнейшем существенно повлиявшая на развитие соседних культур, в том числе Японской и Корейской, а также стран Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Итак, что вас ждет в путешествии: - Пекин - харизматичный мегаполис, задающий мировую повестку, сочетание истории и инноваций. - Сиань и Лоян - древние столицы Китая во времена его наивысшего расцвета. Расположенный в долине реки Хуанхэ - этот регион можно по праву назвать историческим сердцем страны, изобилующий объектами всемирного культурного наследия, среди которых Терракотовая армия, гроты Лунмэнь, монастырь Шаолинь и др. - Пиньяо - один из немногих целостно сохранившихся средневековых уездных городов Поднебесной. - Священные горы и монастыри, позволяющие познакомиться с двумя основными китайскими конфессиями - даосизмом и буддизмом, а также искусством и практиками - живописью, каллиграфией, мастерством ушу и так далее - Мианшань, Хуашань, Шаолинь.
Программа тура по дням
Пекин
Прибытие в столицу Китая утром. Встреча в аэропорту и трансфер в центр города. До заселения в отель - экскурсия по запретному императорскому городу - Гугун, начинающаяся на площади Тяньаньмэнь и заканчивающаяся на холме Цзиншань, с которого открывается панорамный вид на Гугун и центр города.
После экскурсии - можно заселиться в отель и отдохнуть после утомительного перелета, либо продолжить прогулку: посетить парк Бейхай, пройтись по антикварно-сувенирным улочкам хутунов и центральной торговой улице - Вайфуцзин.
Великая Китайская Стена
Завтрак в отеле. Выезд на Великую Китайскую Стену - одно из крупнейших сооружений, созданных руками человека за всю его историю. Увидим малопосещаемый (по китайским меркам) участок стены с красивыми видами - Хуанхуачен.
Пинъяо
Ранний выезд на скоростном поезде в Пиньяо - самый крупный из целостно сохранившихся средневековых городов северного Китая. В пределах городской стены открыто для посещения свыше 60 объектов. Посмотрим самые значимые из них, однако по городу приятно и просто погулять самостоятельно, погрузившись в лабиринты и эстетику его улочек.
Вечером город наполняется красным светом китайских фонарей. Можно выбрать из множества уютных ресторанчиков где провести ужин.
Висячие Монастыри Мианшань
Завтрак в отеле. До отъезда будет возможность самостоятельно погулять по городу и заглянуть в бережно восстановленные дома и дворы местных жителей, а также храмы и сувенирные лавки.
Опционально:
Для желающих узнать больше - выезд в Мианшань - горное ущелье, знаменитое висящими на его склонах монастырями. Это комплекс из храмов и пещер отшельников. Ранний выезд из отеля, в 07:30
Во второй половине дня: скоростной поезд в Сиань - древнюю столицу и наиболее значимый город в истории Китая. Встреча на вокзале. Заселение в отель.
Опционально, по желанию - вечерняя программа: ужин и прогулка по вечерней Сиани.
Сиань. Терракотовая Армия
Утром: отправляемся к одной из самых удивительных археологических находок в мире, восьмое чудо света - Терракотовой армии.
После обеда: обзорная экскурсия по древней столице Китая: колокольная и Барабанная Башни, исторический музей (или музей Шелкового пути). Вечером: мусульманский квартал (да, существуют китайцы-мусульмане - дунгане), посещение мечети в китайском стиле. Сиань был начальной точкой Великого шелкового пути, по которому в страну проникли буддизм и ислам.
Горы Хуашань
Утром - переезд в горы Хуашань (Цветочные горы) - одни из пяти священных гор даосизма. Прогулка по горам займет около 5 часов. Ночь в отеле у подножия гор Хуашань.
Гроты Лунмэнь, Шаолинь
Переезд до Лояна на скоростном поезде. Экскурсия в объект всемирного наследия Юнеско Лунмэнь - несколько сотен буддистских пещерных храмов.
Поездка в Шаолинь - самый известный монастырь в Китае. Шоу мастеров кунг-фу. Посещение Леса пагод Талинь.
Поздним вечером: возвращение в Пекин на ночном поезде.
Вылет Из Пекина
Трансфер от вокзала в аэропорт. Вылет домой
В программе возможны незначительные изменения в связи с погодными условиями, изменениями в расписании поездов либо отмене рейсов и других обстоятельств независящих от организаторов.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожные переезды на скоростных поездах (2 класс)
- Все трансферы по маршруту на микроавтобусе
- Проживание в отелях 4 или в бутиковых отелях/гостевых домах со всеми удобствами (в небольших городах)
- Завтраки в отелях
- Входные билеты в национальные парки
- Сопровождение местными русскоязычными гидам по маршруту
- Въезд для граждан Рф, Рб и Рк безвизовый, в случае если участнику требуется виза - предоставляется визовая поддержка (официальное приглашение)
Что не входит в цену
- Авиаперелёт (400-600 $)
- Медицинская страховка (15-20 $)
- Питание - обеды и ужины (около 20-30 $/ день)
- Доплата за одноместное размещение 340 $ (за весь период)
- Опциональные экскурсии: Мианшань (+$126 с чел.)
О чём нужно знать до поездки
Внимание! Данный тур проходит в сопровождении местных русскоговорящих гидов. Единого сопровождающего на весь маршрут не предусмотрено. По маршруту будут 2-3 разных гида в разных городах. Все они хорошо знают именно свой регион и такой формат оптимален с точки зрения стоимости и профессионализма гидов. Для тех, кто желает поехать в тур с единым на весь маршрут сопровождающим-китаеведом, то такие поездки проводятся дважды в год, весной и осенью с доплатой 350 долл/чел. Уточняйте даты в личных сообщениях
Визы
Виза в Китай (при самостоятельном оформлении 6300 руб., под ключ 14800 руб.)