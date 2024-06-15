Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей

Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Путешествие по Пекину и его окрестностям подарит незабываемые впечатления.

Первый день начинается с прогулки по площади Тяньаньмэнь, затем вы посетите дворцовый комплекс Гугун, где сможете полюбоваться изысканным убранством и богатой коллекцией
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артефактов. Далее отправитесь к древнему храму Неба, где услышите легенды и истории, связанные с этим местом. Завершится день настоящей чайной церемонией.

Второй день посвящён окрестностям Пекина: вы увидите Великую Китайскую стену, которая является визитной карточкой страны, и осмотрите удивительную сокровищницу Музея нефрита. Тур подходит для всех возрастов, включая детей. Проживание и питание не входят в стоимость. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство

Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония, Запретный город Гугун, храм Неба

Сегодня исследуем китайскую столицу. Пройдёмся по одной из крупнейших в мире площадей Тяньаньмэнь и узнаем, в чём её схожесть с Красной площадью в Москве. Увидим Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна.

Сделаем небольшую паузу и отправимся на чайную церемонию с дегустацией нескольких сортов. Этот напиток имеет особенное значение для китайцев: они считают, что он способен передавать жизненную энергию.

Затем посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая. Вы услышите местные легенды, узнаете, как работала средневековая система отопления и какой ритуал должны были пройти все гости этого места. Познакомитесь с особенностями планировки и символикой цифр, полюбуетесь изысканными элементами декора и богатой коллекцией сокровищ.

Завершит этот день храм Неба, строительство которого началось в 15 веке. Вы узнаете, как это место связано с жертвоприношениями и что, по мнению древних китайцев, влияло на благосостояние.

Площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония, Запретный город Гугун, храм НебаПлощадь Тяньаньмэнь, чайная церемония, Запретный город Гугун, храм НебаПлощадь Тяньаньмэнь, чайная церемония, Запретный город Гугун, храм НебаПлощадь Тяньаньмэнь, чайная церемония, Запретный город Гугун, храм Неба
2 день

Великая Китайская стена, Музей нефрита

Утром стартуем к главному символу страны — Великой Китайской стене, словно каменный дракон обвившей горные склоны. Познакомимся с историей этой знаковой достопримечательности, поднимемся на один из её участков, построенных во времена династии Мин, услышим правдивые истории и мистические легенды об этих местах.

Побываем в Музее нефрита — камня, играющего важную роль в китайской культуре. Вы узнаете, что он, по поверью, дарует, и какие традиционные украшения из него принято делать.

Великая Китайская стена, Музей нефритаВеликая Китайская стена, Музей нефритаВеликая Китайская стена, Музей нефритаВеликая Китайская стена, Музей нефрита

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на автомобиле
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Чайная церемония
  • Посещение Музея нефрита
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно
  • Проживание - около $ 110
  • Питание
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Входные билеты на локации
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
Завершение: Ваш отель в Пекине, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеХрам НебаПопулярные местаСвятые местаПлощадь ТяньаньмэньВеликая Китайская стенаЗапретный город ГугунМавзолей Мао ЦзэдунаНа ноябрьские праздникиЗапретный город

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