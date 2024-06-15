Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Путешествие по Пекину и его окрестностям подарит незабываемые впечатления.
Первый день начинается с прогулки по площади Тяньаньмэнь, затем вы посетите дворцовый комплекс Гугун, где сможете полюбоваться изысканным убранством и богатой коллекцией читать дальше
артефактов. Далее отправитесь к древнему храму Неба, где услышите легенды и истории, связанные с этим местом. Завершится день настоящей чайной церемонией.
Второй день посвящён окрестностям Пекина: вы увидите Великую Китайскую стену, которая является визитной карточкой страны, и осмотрите удивительную сокровищницу Музея нефрита. Тур подходит для всех возрастов, включая детей. Проживание и питание не входят в стоимость. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
1 день
Площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония, Запретный город Гугун, храм Неба
Сегодня исследуем китайскую столицу. Пройдёмся по одной из крупнейших в мире площадей Тяньаньмэнь и узнаем, в чём её схожесть с Красной площадью в Москве. Увидим Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна.
Сделаем небольшую паузу и отправимся на чайную церемонию с дегустацией нескольких сортов. Этот напиток имеет особенное значение для китайцев: они считают, что он способен передавать жизненную энергию.
Затем посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая. Вы услышите местные легенды, узнаете, как работала средневековая система отопления и какой ритуал должны были пройти все гости этого места. Познакомитесь с особенностями планировки и символикой цифр, полюбуетесь изысканными элементами декора и богатой коллекцией сокровищ.
Завершит этот день храм Неба, строительство которого началось в 15 веке. Вы узнаете, как это место связано с жертвоприношениями и что, по мнению древних китайцев, влияло на благосостояние.
2 день
Великая Китайская стена, Музей нефрита
Утром стартуем к главному символу страны — Великой Китайской стене, словно каменный дракон обвившей горные склоны. Познакомимся с историей этой знаковой достопримечательности, поднимемся на один из её участков, построенных во времена династии Мин, услышим правдивые истории и мистические легенды об этих местах.
Побываем в Музее нефрита — камня, играющего важную роль в китайской культуре. Вы узнаете, что он, по поверью, дарует, и какие традиционные украшения из него принято делать.
Завершение: Ваш отель в Пекине, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 288 туристов
Меня зовут Женя, я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!