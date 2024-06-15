Сегодня исследуем китайскую столицу. Пройдёмся по одной из крупнейших в мире площадей Тяньаньмэнь и узнаем, в чём её схожесть с Красной площадью в Москве. Увидим Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна.

Сделаем небольшую паузу и отправимся на чайную церемонию с дегустацией нескольких сортов. Этот напиток имеет особенное значение для китайцев: они считают, что он способен передавать жизненную энергию.

Затем посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая. Вы услышите местные легенды, узнаете, как работала средневековая система отопления и какой ритуал должны были пройти все гости этого места. Познакомитесь с особенностями планировки и символикой цифр, полюбуетесь изысканными элементами декора и богатой коллекцией сокровищ.

Завершит этот день храм Неба, строительство которого началось в 15 веке. Вы узнаете, как это место связано с жертвоприношениями и что, по мнению древних китайцев, влияло на благосостояние.