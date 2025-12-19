Описание экскурсииСвященные места Храма Наньшань (Санья, Хайнань) Погрузитесь в атмосферу покоя и духовной гармонии, посетив одно из самых почитаемых священных мест Китая — храмовый комплекс Наньшань. Это грандиозное сооружение площадью более 4 миллионов квадратных метров, возведённое в честь великих буддистских учителей, включая мать Будды, китайского монаха Цзяньчжэня и японского монаха Конхая, внёсших огромный вклад в развитие буддизма в Азии. Храм расположен у самого моря, среди зелёных холмов, где царит умиротворённая атмосфера и ощущается особая энергия. Сердцем комплекса является 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь, возвышающаяся над океаном — символ защиты, сострадания и вечной мудрости. На территории также установлены 33 скульптуры матери Будды, каждая из которых хранит свою историю и духовный смысл. Здесь вы сможете насладиться великолепными пейзажами, сделать памятные фотографии и прикоснуться к культуре древнего буддизма. ⏰ Продолжительность: 5–6 часов 📍 Важно: время посещения согласовывается с гидом. Включено: русскоговорящий гид, трансфер Не включено: Парк 26$ на 1 чел Стоимость: Индивидуальная экскурсия для вашей компании 280$ за 1-6 человек 400$ за 7-12 человек
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
