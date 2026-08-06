Индивидуальная
Знакомьтесь, Санья
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $60 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
Завтра в 06:00
10 авг в 00:00
от $36 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 13:00
11 авг в 08:00
от $60 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Саньи - в джунгли Янода
Реликтовые деревья, живописные панорамы и развлечения на любой вкус
Начало: У места вашего проживания
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от $158 за человека
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
10 авг в 14:30
11 авг в 14:30
от $175 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
от $30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:30
10 авг в 09:30
от $140 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$120 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $187 за человека
Индивидуальная
Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
Познакомиться с животными тропиков и заглянуть в жерло древнего вулкана
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $327 за человека
Индивидуальная
Китайский массаж: искусство расслабления в бухтах Ялунбэй и Саньябэй
Восстановить баланс сил, снять стресс и погрузиться в атмосферу спокойствия в SPA-центре «Тибет»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $25 за человека
Индивидуальная
Этническая деревня народа Ли и Мяо
Из Саньи - в мир древних традиций и ярких эмоций
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
Небанальные впечатления - природа, море и местная жизнь без курортной суеты
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $460 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Санье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $34 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо на Хайнане - из Саньи
Погрузиться в быт и обряды островного народа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $175 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
Отправиться из Саньи к статуе Гуаньинь и древним храмам, чтобы прикоснуться к вечным ценностям
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$110 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Санья и окрестности: парки, панорамы и фотолокации Хайнаня (без гида)
Посетить самые красивые места курорта и устроить день ярких видов без спешки
Начало: В удобном вам месте
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
10 авг в 11:30
11 авг в 08:00
от $245 за человека
Групповая
до 15 чел.
Центр буддизма Наньшань - из Саньи
Провести день в умиротворении и созерцании
Начало: У вашего отеля. Возможно назначение места сбора. Н...
10 авг в 09:00
$47 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Деревня ли и мяо - из Саньи
Культура, уклад, ремёсла, кухня коренных островитян и активный отдых в джунглях
Начало: В Санье
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$45 за человека
Индивидуальная
Рафтинг у горы Учжишань + полоса препятствий по ущелью реки
Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 08:00
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
$92 за человека
Индивидуальная
В сафари-парк «Дуншань» из Саньи (всё включено)
Понаблюдать за слонами, львами и зебрами в естественных условиях
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $320 за человека
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах
Пляж «Стеклянное море» - это прозрачная вода и белый песок. Включены водные развлечения и комфортные условия для отдыха
10 авг в 11:30
11 авг в 10:00
от $170 за человека
Индивидуальная
Параглайдинг в Санье
Оценить роскошные виды «китайских Мальдив» с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от $370 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Остров обезьян: не просто парк, а живой театр! (всё включено)
Дикая природа, яркие эмоции и встречи с приматами - в путешествии из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$97 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Морская прогулка на яхте
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $370 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Рыбалка на озере с обедом из улова (всё включено)
Из Саньи - в рыбное хозяйство на индивидуальном трансфере
Начало: В Санье
Расписание: ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$38 за человека
Групповая
до 25 чел.
На коралловый остров Учжичжоу из Саньи
Загорать, купаться в прозрачной воде, заняться снорклингом и увидеть ярких рыб
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Замечательный гид Максим сопровождал нас и сделал экскурсию максимально комфортной и приятной! Спасибо!
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Д
Отличная экскурсия!
Парк Янода просто огромный, без гида было бы тяжело перемещаться. Посмотрели все самые интересные и красивые места, свободного времени было достаточно. Отдельное спасибо гиду Володе за интересные рассказы и четкую координацию!
Рекомендую данную экскурсию!
Парк Янода просто огромный, без гида было бы тяжело перемещаться. Посмотрели все самые интересные и красивые места, свободного времени было достаточно. Отдельное спасибо гиду Володе за интересные рассказы и четкую координацию!
Рекомендую данную экскурсию!
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Н
отличная экскурсия и гид, и организация- все супер, рекомендую!
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т
Встрелили с табличкой фамилии, довезли до отеля. Доехали до отеля быстро и комфортно. Сами отслеживают прибытие рейса. зараннее напоминают. все отл
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В
прекрасное шоу, очень классный гид, было интересно и завораживающе 😍 Гид рассказал много интересного, показал красивые места, не только в парке, но и в городе!
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парк Янода обязательно стоит посетить, интересные красивые локации, джунгли очень красивые.
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Ездили на экскурсию с гидом Максимом. Все очень понравилось. Трансфер на классной машине. Внимательный и дружелюбный гид. И, конечно потрясающая природа парка. Я и дочь- подросток в полном восторге от экскурсии. Спасибо, Максим.
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О
Очень большое Спасибо - Андрей, Вы Супер!!! Андрей не только знающий, интересно рассказывающий ГИД, но и большой души Человек! Он
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I
Экскурсия в национальный парк однозначно запомнится, ребенок был в восторге от возможности покормить жирафа, бегемотов, оленей, макак, медведей и годовалых львов. Особенное место в парке занимают панды, за которыми можно наблюдать бесконечно.
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Прекрасная экскурсия! Вместе с Иваном выбрали маршрут, который был нам интересен! Посмотрели все, что хотели… Заехали на фруктовый рынок, купили вкусный чай и просто посмотрели классные локации!
+4
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Всего 592 отзыва в Санье
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Ответы на вопросы от путешественников по Санье
Самые популярные экскурсии в Санье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Санье
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санье в августе 2026
Сейчас в Санье можно забронировать 101 экскурсию от 25 до 1400. Туристы уже оставили гидам 592 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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