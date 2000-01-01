Все экскурсии в Санье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Санье – доступно 9 экскурсий на 2021 год, цены от $21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Санье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Китае на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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2ч
$75
за 1 чел.
1ч
$54
за 1 чел.
4ч
$64
за 1 чел.
1ч
$32
за 1 чел.
2ч
$32
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по г. Санья
Санья - главный туристический курорт Китая
4ч
$107
за 1 чел.
2ч
$50
за 1 чел.
2ч
$64
за 1 чел.
3ч
$21
за 1 чел.