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очень чутко подходит к просьбам клиента, не упускает ничего из вида, всегда готов порекомендовать наиболее лучшие интересующие вас места. В его очень комфортабельном автомобиле так приятно доезжать в экскурсионные локации, и потом укрываться в нём от жары после пройденного за день под палящим солнцем. И ещё для меня было очень важным в этой поездке, и отдельное за это ещё раз Спасибо Андрею - проведение индивидуальной экскурсии для только Одного туриста, по вполне приемлемым ценам (во всех других местах, если ты один, должен оплачивать завышенный ценник, как минимум за двоих). Всем рекомендую побывать в этом прекрасном месте - Санья, ты теперь в моём сердце навсегда … и заслуга Андрея в этом огромная 🫶. Мой совет всем - обязательно посетите Хайнань и особенно его южную часть! А как соберётесь в тур - сразу пишите здесь Андрею, чтобы уже с первых дней начать ваше знакомство с прекрасным городом Санья 💓.