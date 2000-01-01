Экскурсии Саньи

Все экскурсии в Санье

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Санье – доступно 9 экскурсий на 2021 год, цены от $21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Санье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Китае на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Наньшань
$75
за 1 чел.
Наньшань
Шопинг по г. Санья
$54
за 1 чел.
Шопинг по г. Санья
Термальный источник
$64
за 1 чел.
Термальный источник
№ 1 музей жемчуга в Китае
$32
за 1 чел.
№ 1 музей жемчуга в Китае
Обзорная экскурсия по г. Санья
$32
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по г. Санья
Санья - главный туристический курорт Китая
Остров обезьян
$107
за 1 чел.
Остров обезьян
Романтическое путешествие во времени
$50
за 1 чел.
Романтическое путешествие во времени
Остров запад
$64
за 1 чел.
Остров запад
трансфер из аэропорта
$21
за 1 чел.
трансфер из аэропорта
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