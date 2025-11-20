Мои заказы

Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи

Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Хайнань — это не только тропический остров с живописными пляжами, но и центр буддийской культуры.

Вы познакомитесь с историей развития этого учения в Китае и увидите впечатляющую статую Гуаньинь — богини милосердия и сострадания.

В спокойной, умиротворённой атмосфере гид расскажет, как философия буддизма повлияла на местных жителей и их мировосприятие.
Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по территории центра Наньшань — буддийского центра с крупными храмами и монастырями.
  • Познакомитесь со статуями, расшифруете их символику и рассмотрите каменные надписи.
  • Посетите главный храм — архитектурное чудо с традиционными деталями и священными реликвиями.
  • Подниметесь на смотровую площадку внутри статуи и полюбуетесь панорамой окрестностей.
  • Прикоснётесь к ногам богини Гуаньинь, чтобы загадать сокровенное желание.
  • Увезёте с собой священный платок с иероглифом «счастье».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Voyah, детскими креслами в Китае не пользуются.
  • Экскурсию для вас проведёт специализированный гид нашей команды, хорошо знающий историю зарождения буддизма.
  • Гид встретит вас у отеля. Дорога до храмового комплекса займёт около 50 минут в одну сторону.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1807 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.

Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
20 ноя 2025
Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
Елена
Елена
19 ноя 2025
Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
А
Александра
3 окт 2025
Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️

Входит в следующие категории Саньи

