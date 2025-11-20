Хайнань — это не только тропический остров с живописными пляжами, но и центр буддийской культуры.
Вы познакомитесь с историей развития этого учения в Китае и увидите впечатляющую статую Гуаньинь — богини милосердия и сострадания.
В спокойной, умиротворённой атмосфере гид расскажет, как философия буддизма повлияла на местных жителей и их мировосприятие.
Вы познакомитесь с историей развития этого учения в Китае и увидите впечатляющую статую Гуаньинь — богини милосердия и сострадания.
В спокойной, умиротворённой атмосфере гид расскажет, как философия буддизма повлияла на местных жителей и их мировосприятие.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по территории центра Наньшань — буддийского центра с крупными храмами и монастырями.
- Познакомитесь со статуями, расшифруете их символику и рассмотрите каменные надписи.
- Посетите главный храм — архитектурное чудо с традиционными деталями и священными реликвиями.
- Подниметесь на смотровую площадку внутри статуи и полюбуетесь панорамой окрестностей.
- Прикоснётесь к ногам богини Гуаньинь, чтобы загадать сокровенное желание.
- Увезёте с собой священный платок с иероглифом «счастье».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Voyah, детскими креслами в Китае не пользуются.
- Экскурсию для вас проведёт специализированный гид нашей команды, хорошо знающий историю зарождения буддизма.
- Гид встретит вас у отеля. Дорога до храмового комплекса займёт около 50 минут в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1807 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
20 ноя 2025
Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
Елена
19 ноя 2025
Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
А
Александра
3 окт 2025
Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️
На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
1 дек в 09:30
от $120 за человека
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от $145 за человека