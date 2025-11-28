Поездка в деревню народностей Ли и Мяо на остров Хайнань — возможность увидеть уникальную культуру с более чем 3000-летней историей.
Вы познакомитесь с традициями и бытом этнического меньшинства, увидите муралы Дуньхуана на теле человека и прочувствуете атмосферу одного из самых ярких уголков Китая.
Описание экскурсии
Окажемся в живописной парковой зоне с тропическими деревьями и цветами — и среди этой красоты воссозданы деревни народностей Ли и Мяо. По дворам ходит живность, а около домиков сидят представители коренного населения — прядут, мастерят, играют на музыкальных инструментах.
Здесь вы:
- познакомитесь с традиционным укладом жизни, бытом и культурой народностей Ли и Мяо
- посетите несколько музеев — они посвящены древесной ткани, конопляному прядению, тотемному искусству, культуре риса
- разберётесь, какой народ — аборигены острова, а какой — переселенцы
- узнаете, почему женщины Ли раньше украшали лицо и тело особенными татуировками
- посмотрите часовое шоу, на котором отважные артисты ходят по битому стеклу и горячим углям
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне, входные билеты в музеи
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- От Саньи до острова Хайнань ехать около 40 минут
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1802 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
