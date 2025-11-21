Романтический Парк — это одно из самых необычных мест на Хайнане.
Здесь современный тематический парк соединяется с этнографическим музеем под открытым небом, а кульминацией вечера становится грандиозное театрализованное шоу мирового уровня.
Это путешествие позволит вам почувствовать дыхание истории острова и прикоснуться к культуре его народов.
Описание экскурсии
Романтический парк
В этом удивительном месте улицы стилизованы под старинный городок, а актёры в национальных костюмах оживляют сцены из прошлого.
- Вы прогуляетесь среди традиционных домов народов Ли и Мяо
- Заглянете в лавки с сувенирами и уличной едой
- Станете свидетелем мини-представлений и уличных шоу
- Испытаете себя в комнатах страха и на аттракционе «Комната-тайфун»
- Посмотрите фильм в 5D кинотеатре
- Понаблюдаете за животными в мини-зоопарке
Романтическое шоу
Масштабное представление от режиссёра цирка «Дю Солей» проходит в специально построенном театре и сочетает танец, цирковое искусство, акробатику и живые спецэффекты — дождь, ветер, полёты каскадёров, лодочные сцены.
Вы увидите четыре ярких действия:
- «Пещера Лоби-ду» — погружение в доисторический мир и поиски древней цивилизации предков Саньи
- «Лихэйтоу» — романтические легенды и мифы, связанные с жителями города
- «Морской шёлковый путь» — история времён династии Сун, когда Санья была важным портом Великого шёлкового пути
- «Путешествие на Запад» — рассказ о буддийском монахе династии Тан, который по воле судьбы оказался на Хайнане и передал местным жителям новые знания
Организационные детали
- Из Саньи и обратно мы отвезём вас на минивэне Voyah
- В стоимость входит билет в парк (он включает все активности внутри) и VIP-билет на шоу — вы окажетесь на местах около сцены и сполна насладитесь спецэффектами
- Продолжительность трансфера зависит от места вашего проживания (полчаса-час), шоу идёт 1 час
- В течение всей программы вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1807 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 ноя 2025
Съездили на экскурсию по парку и шоу! Огромное спасибо Борису, показал нам парк, везде провел, всё рассказал. Забронировал прекрасные места. Нам очень понравилось всё. Парк необыкновенно красивый, шоу яркое. Прекрасно провели время. Отдельное спасибо за презент от Бориса. Будем рекомендовать знакомым
С
Софья
20 ноя 2025
Прекрасный экскурсовод Катя. Пока ехали рассказала про остров, отвечала на вопросы. В самом парке быстро все купила и проводила нас в места, куда бы сами не поняли, что нужно идти. Все объясняла и переводила, по нашей просьбе фотографировала. Само шоу очень понравилось. Места были суперские, до актеров чуть ли не рукой можно было дотянуться. Всем советуем!
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Отличная, познавательная экскурсия! Всем советую!
Н
Наталья
25 окт 2025
Романтический парк и шоу нам понравились!
Нас встречал Борис. Все очень комфортно, приятно, хорошая машина. Исторической части в экскурсии нет по определению, но с Борисом было просто приятно и интересно общаться.
Н
Наталия
23 окт 2025
Спасибо Кате за экскурсию в романтический парк (и не только). Впечатлили масштабы происходящего: множество локаций и представлений. Без опытного гида, наверное, заблудились бы и пропустили как минимум половину из того, что можно увидеть.
Катя отлично ориентируется, прислушивается к пожеланиям, помогает и рассказывает. С ней везде успели, чему очень рады! 😊
Д
Дмитрий
19 окт 2025
Очень интересное и необычное представление. Всё очень динамично и красиво, практические спецэффекты приятно удивили. Да и сам парк очень интересен. Куча развлечений для всей семьи, плюс куча магазинов сувениров, хоть дорогих, но весьма колоритных и интересных. Отдельное спасибо гиду Борису за чудесные впечатления и прекрасную поездку))
Е
Евгений
9 сен 2025
Прикольная локация, перед шоу можно перекусить, посетить какие-то активности, мастерклассы и т. п.
Организатор и гид Андрей на высшем уровне
