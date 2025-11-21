Романтический Парк — это одно из самых необычных мест на Хайнане. Здесь современный тематический парк соединяется с этнографическим музеем под открытым небом, а кульминацией вечера становится грандиозное театрализованное шоу мирового уровня. Это путешествие позволит вам почувствовать дыхание истории острова и прикоснуться к культуре его народов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $145 за человека

Описание экскурсии

Романтический парк

В этом удивительном месте улицы стилизованы под старинный городок, а актёры в национальных костюмах оживляют сцены из прошлого.

Вы прогуляетесь среди традиционных домов народов Ли и Мяо

Заглянете в лавки с сувенирами и уличной едой

Станете свидетелем мини-представлений и уличных шоу

Испытаете себя в комнатах страха и на аттракционе «Комната-тайфун»

Посмотрите фильм в 5D кинотеатре

Понаблюдаете за животными в мини-зоопарке

Романтическое шоу

Масштабное представление от режиссёра цирка «Дю Солей» проходит в специально построенном театре и сочетает танец, цирковое искусство, акробатику и живые спецэффекты — дождь, ветер, полёты каскадёров, лодочные сцены.

Вы увидите четыре ярких действия:

«Пещера Лоби-ду» — погружение в доисторический мир и поиски древней цивилизации предков Саньи

«Лихэйтоу» — романтические легенды и мифы, связанные с жителями города

«Морской шёлковый путь» — история времён династии Сун, когда Санья была важным портом Великого шёлкового пути

«Путешествие на Запад» — рассказ о буддийском монахе династии Тан, который по воле судьбы оказался на Хайнане и передал местным жителям новые знания

Организационные детали