Релакс-тур на китайские Гавайи - Хайнань с пляжным отдыхом и массажем ног
Отпуск в Санье с проживанием в отеле 4*, а также процедурами и экскурсиям на выбор
Начало: Аэропорт Саньи, 12:00
16 авг в 12:00
23 авг в 12:00
€690 за человека
Отпуск в мини-группе на Хайнане с отелями 5*, пляжным отдыхом и комфортными экскурсиями
Расслабиться у моря и бассейна, погулять по паркам и смотровым, посетить храм Наньшань
Начало: Аэропорт города Санья, 9:00
195 000 ₽ за человека
Три бухты Саньи: море, снорклинг, сапы, мастер-класс и отели 4-5* (индивидуально)
Велопрогулка по "Кокосовому бульвару", храм Наньшань, тропический лес "Янода" и статуя Гуаньинь
Начало: Аэропорт Санья Феникс, встречаем с табличкой у вых...
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
144 000 ₽ за человека
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