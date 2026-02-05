Приглашаем всю семью в лагерь на берегу моря.Да, вы не ослышались, всю семью! Играть, заниматься на мастер-классах, плавать в море и даже делать утреннюю зарядку будут и взрослые, и дети.Главная

ценность нашего лагеря — это возможность больше узнать друг друга, найти совместные увлечения и интересы. Вместе с нами будут 2 ведущих. Один отвечает за детское плаванье, мягкую гимнастику и спортивные игры. А второй — за творчество: театр, рисование, сказкотерапию, лепку. План на каждый день такой: после разминки несколько часов проведём на пляже, купаясь, ныряя и играя. А после обеда и тихого часа будем вместе творить! Вечером — дискотека, просмотр фильмов или другие развлечения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Подходящие ресы:

02.01.2025 вылет в 12:30, прибытие в 3:20+1 (Москва-Санья)

10.01.2025 вылет в 4:50, прибытие в 10:35 (Санья-Москва)

Каждый участник самостоятельно несёт ответственность за жизнь и здоровье своё и своих детей, а также за действия и бездействия, наносящие физический, моральный и материальный урон третьим лицам.

Мы все живём в лагере в заданном ритме, и очень важно этого ритма придерживаться. Все участники лагеря заранее оповещаются о расписании лагеря и не могут вносить в него самостоятельные изменения. Просим не опаздывать на занятия – опаздывающие сбивают режим занятия не только себе, но и всем остальным, и создают большие неудобства и для ведущих, и для других участников лагеря.

Отказ от участия в семейном лагере (аннуляция бронирования) возможна в соответствии с договором.

Специальные условия. Снижение стоимости оргвзноса возможна для семей, проявляющих особую активность в жизни лагеря. Это может быть он-лайн репортаж из жизни лагеря в соцсетях, проведение курса занятий в определенной области или что-то другое. Если вы готовы к подобному виду деятельности, сообщите об этом вашему менеджеру