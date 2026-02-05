Да, вы не ослышались, всю семью! Играть, заниматься на мастер-классах, плавать в море и даже делать утреннюю зарядку будут и взрослые, и дети.
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Описание тура
Организационные детали
Подходящие ресы:
02.01.2025 вылет в 12:30, прибытие в 3:20+1 (Москва-Санья)
10.01.2025 вылет в 4:50, прибытие в 10:35 (Санья-Москва)
Каждый участник самостоятельно несёт ответственность за жизнь и здоровье своё и своих детей, а также за действия и бездействия, наносящие физический, моральный и материальный урон третьим лицам.
Мы все живём в лагере в заданном ритме, и очень важно этого ритма придерживаться. Все участники лагеря заранее оповещаются о расписании лагеря и не могут вносить в него самостоятельные изменения. Просим не опаздывать на занятия – опаздывающие сбивают режим занятия не только себе, но и всем остальным, и создают большие неудобства и для ведущих, и для других участников лагеря.
Отказ от участия в семейном лагере (аннуляция бронирования) возможна в соответствии с договором.
Специальные условия. Снижение стоимости оргвзноса возможна для семей, проявляющих особую активность в жизни лагеря. Это может быть он-лайн репортаж из жизни лагеря в соцсетях, проведение курса занятий в определенной области или что-то другое. Если вы готовы к подобному виду деятельности, сообщите об этом вашему менеджеру
Проживание. Будем жить в отеле Yalong Bay Mangrove Tree Resort 5*, 2-, 3-, 4-местное размещение. Есть просторные номера в балийском стиле с видом на сад, озеро или море, оборудованные всеми современными удобствами. На территории располагаются 3 открытых бассейна и 5 ресторанов на любой вкус.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В программу включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус.
Дети. Нет ограничений по возрасту. Важной особенностью и обязательным условием участия в семейном лагере является активное участие родителей и других сопровождающих ребёнка лиц во всех мероприятиях лагеря.
Виза. Граждане РФ могут находиться на острове Хайнань без визы в течение 30 дней. Для этого необходимо иметь загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты прибытия; иметь в паспорте хотя бы 1 неиспользованную страницу; оставаться только в провинции Хайнань; иметь подтверждённое бронирование гостиницы; иметь билеты туда и обратно на прямой международный рейс.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Саньи и отвезём в отель. Раннее заселение. День мы будем начинать с разминки на свежем воздухе, а затем дружно пойдём завтракать. Дальше по плану — купаться в море и играть на пляже. Вместе с нами будет ведущий: он будет помогать научиться плавать и нырять, проведёт спортивные игры и мягкую гимнастику. Задача родителей — вместе с детьми участвовать во всех занятиях.
После обеда — тихий час. Отдохнувшие и бодрые, мы продолжим нашу программу. Нас ожидают творческие мастерские от второго ведущего. Каждый день будут разные мастер-классы: театр, рисование, сказкотерапия, лепка… И это не весь список!
После ужина можем устроить детскую дискотеку, театральное представление или почитать сказки.
Продолжение программы
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.
Купаемся, играем и развлекаемся
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.
Купаемся, играем и развлекаемся
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.
Купаемся, играем и развлекаемся
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.
Купаемся, играем и развлекаемся
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.
Купаемся, играем и развлекаемся
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.
Купаемся, играем и развлекаемся
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.
Отъезд
Сегодня отвезём вас в аэропорт г. Санья.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2448
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, включая ранний заезд и поздний выезд
- Питание
- Трансфер из аэропорта и в отель и обратно
- Медицинская страховка
- Организационный взнос за участие, в том числе проживание, перелёт и питание ведущих лагеря, гонорар ведущих, организационные услуги, материалы и реквизит для проведения лагеря
Что не входит в цену
- Билеты в Санью и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура зависит от типа размещения:
- Deluxe Sea View Room (1 взрослый и 1 ребёнок) - $4896
- Deluxe Sea View Room (2 взрослых и 1 ребёнок) - $5978
- Elegant Sea View Mini Suite (1 взрослый и 1 ребёнок) - $7214
- Family Garden View Suite (2 взрослых и 2 ребёнка) - $9572
- Sea View Family Suite (2 взрослых и 2 ребёнка) - $10 076