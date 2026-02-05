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Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море

Провести время с ребёнком, вместе творить и веселиться и укрепить связи внутри семьи
Приглашаем всю семью в лагерь на берегу моря.

Да, вы не ослышались, всю семью! Играть, заниматься на мастер-классах, плавать в море и даже делать утреннюю зарядку будут и взрослые, и дети.

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ценность нашего лагеря — это возможность больше узнать друг друга, найти совместные увлечения и интересы. Вместе с нами будут 2 ведущих. Один отвечает за детское плаванье, мягкую гимнастику и спортивные игры. А второй — за творчество: театр, рисование, сказкотерапию, лепку. План на каждый день такой: после разминки несколько часов проведём на пляже, купаясь, ныряя и играя.

А после обеда и тихого часа будем вместе творить! Вечером — дискотека, просмотр фильмов или другие развлечения.

Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море
Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море
Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море

Описание тура

Организационные детали

Подходящие ресы:

02.01.2025 вылет в 12:30, прибытие в 3:20+1 (Москва-Санья)
10.01.2025 вылет в 4:50, прибытие в 10:35 (Санья-Москва)

Каждый участник самостоятельно несёт ответственность за жизнь и здоровье своё и своих детей, а также за действия и бездействия, наносящие физический, моральный и материальный урон третьим лицам.

Мы все живём в лагере в заданном ритме, и очень важно этого ритма придерживаться. Все участники лагеря заранее оповещаются о расписании лагеря и не могут вносить в него самостоятельные изменения. Просим не опаздывать на занятия – опаздывающие сбивают режим занятия не только себе, но и всем остальным, и создают большие неудобства и для ведущих, и для других участников лагеря.

Отказ от участия в семейном лагере (аннуляция бронирования) возможна в соответствии с договором.

Специальные условия. Снижение стоимости оргвзноса возможна для семей, проявляющих особую активность в жизни лагеря. Это может быть он-лайн репортаж из жизни лагеря в соцсетях, проведение курса занятий в определенной области или что-то другое. Если вы готовы к подобному виду деятельности, сообщите об этом вашему менеджеру

Проживание. Будем жить в отеле Yalong Bay Mangrove Tree Resort 5*, 2-, 3-, 4-местное размещение. Есть просторные номера в балийском стиле с видом на сад, озеро или море, оборудованные всеми современными удобствами. На территории располагаются 3 открытых бассейна и 5 ресторанов на любой вкус.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В программу включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус.

Дети. Нет ограничений по возрасту. Важной особенностью и обязательным условием участия в семейном лагере является активное участие родителей и других сопровождающих ребёнка лиц во всех мероприятиях лагеря.

Виза. Граждане РФ могут находиться на острове Хайнань без визы в течение 30 дней. Для этого необходимо иметь загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты прибытия; иметь в паспорте хотя бы 1 неиспользованную страницу; оставаться только в провинции Хайнань; иметь подтверждённое бронирование гостиницы; иметь билеты туда и обратно на прямой международный рейс.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Саньи и отвезём в отель. Раннее заселение. День мы будем начинать с разминки на свежем воздухе, а затем дружно пойдём завтракать. Дальше по плану — купаться в море и играть на пляже. Вместе с нами будет ведущий: он будет помогать научиться плавать и нырять, проведёт спортивные игры и мягкую гимнастику. Задача родителей — вместе с детьми участвовать во всех занятиях.

После обеда — тихий час. Отдохнувшие и бодрые, мы продолжим нашу программу. Нас ожидают творческие мастерские от второго ведущего. Каждый день будут разные мастер-классы: театр, рисование, сказкотерапия, лепка… И это не весь список!

После ужина можем устроить детскую дискотеку, театральное представление или почитать сказки.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Продолжение программы

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
3 день

Купаемся, играем и развлекаемся

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.

Купаемся, играем и развлекаемсяКупаемся, играем и развлекаемсяКупаемся, играем и развлекаемся
4 день

Купаемся, играем и развлекаемся

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.

5 день

Купаемся, играем и развлекаемся

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.

6 день

Купаемся, играем и развлекаемся

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.

7 день

Купаемся, играем и развлекаемся

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.

8 день

Купаемся, играем и развлекаемся

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: утром зарядка, плаванье и игры на пляже. Затем — обед, тихий час и творческие занятия. А вечером вас ждут дискотека, просмотр фильмов или театр.

9 день

Отъезд

Сегодня отвезём вас в аэропорт г. Санья.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2448
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, включая ранний заезд и поздний выезд
  • Питание
  • Трансфер из аэропорта и в отель и обратно
  • Медицинская страховка
  • Организационный взнос за участие, в том числе проживание, перелёт и питание ведущих лагеря, гонорар ведущих, организационные услуги, материалы и реквизит для проведения лагеря
Что не входит в цену
  • Билеты в Санью и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура зависит от типа размещения:
  • Deluxe Sea View Room (1 взрослый и 1 ребёнок) - $4896
  • Deluxe Sea View Room (2 взрослых и 1 ребёнок) - $5978
  • Elegant Sea View Mini Suite (1 взрослый и 1 ребёнок) - $7214
  • Family Garden View Suite (2 взрослых и 2 ребёнка) - $9572
  • Sea View Family Suite (2 взрослых и 2 ребёнка) - $10 076
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Саньи, 3:20 (время прибытия рейса из Москвы)
Завершение: Аэропорт Саньи, 4:50 (время отбытия рейса в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
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познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Тур входит в следующие категории Саньи

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