Важно: Это бронирование сеанса массажа, стоимость самой процедуры оплачивается дополнительно. Погружение в традиции китайской медицины При бронировании эксклюзивного сеанса аутентичного массажа в Шанхае вы окунётесь в богатое наследие китайской терапии. Это не просто процедура — это гармония тела, разума и духа через глубокое воздействие на меридианы с помощью массажа Туйна, баночной терапии и прижигания. Методы исцеления и релаксации Туйна — традиционный массаж тканей, направленный на снятие напряжения и улучшение кровообращения. Баночная терапия способствует выводу токсинов и обновлению организма через локальный вакуум. Прижигание прогревает акупунктурные точки полынью, стимулируя энергию ци и укрепляя здоровье. Каждый сеанс формируется с учётом ваших потребностей, обеспечивая персональную заботу о вашем здоровье и самочувствии. После процедуры вас ждёт чашка ароматного китайского травяного чая и лёгкие закуски для завершения этого оздоровительного путешествия. Важная информация:

Важно: Это бронирование сеанса массажа, стоимость самой процедуры оплачивается дополнительно.