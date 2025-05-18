Забронируйте сеанс традиционного китайского массажа с применением техник Туйна, баночной терапии и прижигания.
Погрузитесь в древние практики, которые гармонизируют тело и дух, восстановят силы и подарят ощущение глубокой релаксации. В конце вас ждут травяной чай и лёгкие закуски.
Описание экскурсии
Важно: Это бронирование сеанса массажа, стоимость самой процедуры оплачивается дополнительно. Погружение в традиции китайской медицины При бронировании эксклюзивного сеанса аутентичного массажа в Шанхае вы окунётесь в богатое наследие китайской терапии. Это не просто процедура — это гармония тела, разума и духа через глубокое воздействие на меридианы с помощью массажа Туйна, баночной терапии и прижигания. Методы исцеления и релаксации Туйна — традиционный массаж тканей, направленный на снятие напряжения и улучшение кровообращения. Баночная терапия способствует выводу токсинов и обновлению организма через локальный вакуум. Прижигание прогревает акупунктурные точки полынью, стимулируя энергию ци и укрепляя здоровье. Каждый сеанс формируется с учётом ваших потребностей, обеспечивая персональную заботу о вашем здоровье и самочувствии. После процедуры вас ждёт чашка ароматного китайского травяного чая и лёгкие закуски для завершения этого оздоровительного путешествия. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Бронирование сеанса массажа
- Перекус к чаю после сеанса терапии
Что не входит в цену
- Традиционный китайский меридиональный массаж (Туи На) 60 минут - 250 юаней / 30€
- Меридиональный массаж с маслом 60 минут - 300 юаней / 37 €
- Традиционный массаж стоп 60 минут - 220 юаней / 27 евро
- Баночный массаж 10 мин - 100 юаней / 12 евро
- Прижигание 60 мин - 370 юаней / 45 евро
Место начала и завершения?
7F3F+777 Цзинъань, Шанхай, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важно: Это бронирование сеанса массажа
- Стоимость самой процедуры оплачивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кира
18 мая 2025
Это замечательное восстановительное занятие для тела, разума и души, которое проводят опытные специалисты в тёплой и дружелюбной атмосфере. Настоятельно рекомендуем!
Н
Надежда
29 мар 2025
Мне очень понравилось это место! Бонни была очень любезна, помогла записаться на приём и подробно объяснила всё, что нужно знать. Здесь подают вкусный успокаивающий чай и свежие фрукты — одно из моих любимых мест. Трудно словами передать, насколько освежёнными и расслабленными мы себя чувствовали после спа-процедур! Это отличный способ закончить день. Очень-очень рекомендую! Если не забронируете заранее, многое упустите!
М
Маша
24 сен 2024
Потрясающее место и великолепный массаж — мы прекрасно провели время! +5 звёзд нашему гиду Бонни, она была такой милой и отзывчивой. Миру нужно больше таких людей, как она! В общем, однозначно рекомендую 😊
