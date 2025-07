читать дальше

who knows all the best spots in the city. Elena’s passion for food and her in-depth knowledge of Shanghai’s culinary scene made every moment special.



She introduced me to hidden treasure, tucked away in an alley, I would’ve never discovered on my own. Her explanations about the history and culture behind each dish added so much depth to the experience.



If you’re looking for a personalized, authentic dive into Shanghai’s food culture, Elena is the guide you need!



У меня была возможность отправиться на частный гастрономический тур по Шанхаю с Еленой, и это был просто невероятный опыт! Это было похоже на день с другом, который знает все самые лучшие места в городе. Страсть Елены к еде и её глубокие знания кулинарной сцены Шанхая сделали этот день особенным.



Она познакомила меня с настоящими сокровищами, в укромном уголке о которой я бы никогда не узнал сам. Её рассказы об истории и культуре каждого блюда добавили туру ещё больше глубины.



Если вы ищете персонализированное и аутентичное погружение в кулинарную культуру Шанхая, Елена — именно тот гид, который вам нужен!