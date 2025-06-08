Экскурсия предлагает уникальное гастрономическое путешествие по Шанхаю.
Туристы попробуют традиционный китайский завтрак с жареным хлебом и соевым молоком, насладятся приготовлением лепёшки "цзяньбин" на глазах, попробуют паровые пельмени "сяу лун бао" и завершат день ланчем в ресторане с рекомендацией Мишлен. Включены все блюда, напитки оплачиваются отдельно. Экскурсия подходит для настоящих гурманов, желающих погрузиться в атмосферу китайской кухни
Туристы попробуют традиционный китайский завтрак с жареным хлебом и соевым молоком, насладятся приготовлением лепёшки "цзяньбин" на глазах, попробуют паровые пельмени "сяу лун бао" и завершат день ланчем в ресторане с рекомендацией Мишлен. Включены все блюда, напитки оплачиваются отдельно. Экскурсия подходит для настоящих гурманов, желающих погрузиться в атмосферу китайской кухни
5 причин купить эту экскурсию
- 🍜 Уникальные блюда китайской кухни
- 🥢 Индивидуальный подход и комфорт
- 🌟 Ресторан с рекомендацией Мишлен
- 🥟 Паровые пельмени из 1986 года
- 🧭 Интересные факты о местной жизни
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Традиционный китайский завтрак
- Лепёшка ’цзяньбин’
- Паровые пельмени ’сяу лун бао’
- Ресторан с рекомендацией Мишлен
Описание экскурсии
Вы попробуете:
- Традиционный китайский завтрак: жареный хлеб «ютяо», который обычно идёт в паре с соевым молоком или рисовой кашей
- Приготовленный у вас на глазах «цзяньбин». Это жареная на плоской сковороде лепёшка из теста, яиц, хрустящего жареного крекера, зелёного лука, кинзы и пикантного соуса из чёрных бобов
- Паровые пельмени «сяу лун бао», которые готовятся в специальной бамбуковой корзине. Мы пойдём за ними в место, работающее с 1986 года
- Ланч в традиционном ресторане с рекомендацией Мишлен, предлагающий кухню провинции Юнань. Вам подадут горячее мясо с лесными грибами, жареный козий сыр, томящийся 6 часов говяжий бульон и жареную рисовую лапшу с овощами
По пути я поделюсь интересными фактами о китайской кухне и местной жизни.
Организационные детали
- Все описанные блюда включены в стоимость
- Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Французском квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Елена, я живу в Шанхае более 6 лет и значительную часть этого времени проработала в ресторанной сфере. Фанат еды, вина и китайской культуры. Уверена, что Шанхаю есть чем похвастаться в плане кулинарии. С радостью помогу вам в этом убедиться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
8 июн 2025
Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла отлично. Попробовали разную еду. Елена много интересного рассказала. Отлично провели время)
Н
Наталья
9 мая 2025
Очень советую эту экскурсию! Душевно прогулялись, попробовали такой разный на вкус Шанхай)) Елена очень увлекательно рассказывает, нам было интересно, узнали много нового, хотя в Шанхае не в первый раз. Дочка 16 лет тоже осталась в восторге! Рекомендуем👍🏻👍🏻👍🏻
Е
Екатерина
2 мая 2025
Экскурсия продумана до мелочей - в нашем случае от завтрака до позднего обеда, все очень вкусно, много познавательной информации, прекрасная прогулка по историческому кварталу. Кроме того, Елена искренний увлеченный человек, делится самыми разнообразными нетривиальными подробностями про Китай. В итоге созрел целый план дальнейших путешествий. Огромное спасибо!
Екатерина
27 апр 2025
Нам очень повезло найти Елену! И прогулка, и еда, и общение оставили прекрасное впечатление! Елена отвечала на все вопросы, рассказывала о своем опыте жизни в Китае. И все это в формате живого разговора! Это очень ценно!)
Напоследок Елена дала нам полезные рекомендации по ресторанам и магазинам.
С удовольствием рекомендую!
Напоследок Елена дала нам полезные рекомендации по ресторанам и магазинам.
С удовольствием рекомендую!
Мария
14 апр 2025
8 апреля 2025г. Мы с мужем прилетели в Шанхай - это наше первое путешествие по Китаю, поэтому мы решили взять стартовую экскурсию именно гастрономическую. Елену выбрали по отзывам и не
А
Александр
10 апр 2025
Благодарим Елену за приятную прогулку!
Получили большой объем интересной и полезной информации о Китае и о народе, его населяющем.))
Получили большой объем интересной и полезной информации о Китае и о народе, его населяющем.))
Гульнара
28 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись по нескольким районам Шанхая. Были в первый раз в Китае, эта экскурсия самое то. Легкое вхождение в Истрию и быт Китая. Рекомендую перед экскурсией не завтракать 😊.
Сергей
12 мар 2025
Что можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, после которой надо садится на диету) Очень интересный маршрут, все необыкновенно вкусно, при этом весело и задорно). Очень важно и интересно узнавать город через кулинарию и вкусовые пристрастия местных жителей.
Елена лучший гид в Шанхае!
Елена лучший гид в Шанхае!
N
Nikola
25 янв 2025
had the pleasure of going on a private foodie tour in Shanghai with Elena, and it was an absolutely incredible experience! It felt like spending a day with a friend
Б
Борис
7 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность Елене за увлекательную и познавательную экскурсию по Шанхаю! Если вы хотите по-настоящему прочувствовать город, вам обязательно нужна эта экскурсия! Это было невероятное путешествие по гастрономическим уголкам
А
Александр
6 янв 2025
Вкусно и точка. Как и многие туристы из России, мы мало знакомы со стрит-фуд в реальном понимании этой гастрономической культуры. Поэтому внутренне был страх - пробовать самим что-то на улице.
А
Алексей
6 янв 2025
Не пишу обычно отзывы, да что там лукавить, пишу первый раз), так как считаю важным поделиться опытом для приезжающих в Шанхай. Мы были в нем 6 дней и у нас
Входит в следующие категории Шанхая
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