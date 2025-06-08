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Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена

Путешествие для гурманов: от китайского завтрака до изысканного ланча. Откройте для себя секреты местной кухни и насладитесь уникальными блюдами
Экскурсия предлагает уникальное гастрономическое путешествие по Шанхаю.

Туристы попробуют традиционный китайский завтрак с жареным хлебом и соевым молоком, насладятся приготовлением лепёшки "цзяньбин" на глазах, попробуют паровые пельмени "сяу лун бао" и завершат день ланчем в ресторане с рекомендацией Мишлен. Включены все блюда, напитки оплачиваются отдельно. Экскурсия подходит для настоящих гурманов, желающих погрузиться в атмосферу китайской кухни
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍜 Уникальные блюда китайской кухни
  • 🥢 Индивидуальный подход и комфорт
  • 🌟 Ресторан с рекомендацией Мишлен
  • 🥟 Паровые пельмени из 1986 года
  • 🧭 Интересные факты о местной жизни
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Традиционный китайский завтрак
  • Лепёшка ’цзяньбин’
  • Паровые пельмени ’сяу лун бао’
  • Ресторан с рекомендацией Мишлен

Описание экскурсии

Вы попробуете:

  • Традиционный китайский завтрак: жареный хлеб «ютяо», который обычно идёт в паре с соевым молоком или рисовой кашей
  • Приготовленный у вас на глазах «цзяньбин». Это жареная на плоской сковороде лепёшка из теста, яиц, хрустящего жареного крекера, зелёного лука, кинзы и пикантного соуса из чёрных бобов
  • Паровые пельмени «сяу лун бао», которые готовятся в специальной бамбуковой корзине. Мы пойдём за ними в место, работающее с 1986 года
  • Ланч в традиционном ресторане с рекомендацией Мишлен, предлагающий кухню провинции Юнань. Вам подадут горячее мясо с лесными грибами, жареный козий сыр, томящийся 6 часов говяжий бульон и жареную рисовую лапшу с овощами

По пути я поделюсь интересными фактами о китайской кухне и местной жизни.

Организационные детали

  • Все описанные блюда включены в стоимость
  • Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во Французском квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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Евгения
8 июн 2025
Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла отлично. Попробовали разную еду. Елена много интересного рассказала. Отлично провели время)
Несмотря на дождливую погоду экскурсия прошла отлично. Попробовали разную еду. Елена много интересного рассказала. Отлично провели время)
Н
9 мая 2025
Очень советую эту экскурсию! Душевно прогулялись, попробовали такой разный на вкус Шанхай)) Елена очень увлекательно рассказывает, нам было интересно, узнали много нового, хотя в Шанхае не в первый раз. Дочка 16 лет тоже осталась в восторге! Рекомендуем👍🏻👍🏻👍🏻
Е
2 мая 2025
Экскурсия продумана до мелочей - в нашем случае от завтрака до позднего обеда, все очень вкусно, много познавательной информации, прекрасная прогулка по историческому кварталу. Кроме того, Елена искренний увлеченный человек, делится самыми разнообразными нетривиальными подробностями про Китай. В итоге созрел целый план дальнейших путешествий. Огромное спасибо!
Екатерина
27 апр 2025
Нам очень повезло найти Елену! И прогулка, и еда, и общение оставили прекрасное впечатление! Елена отвечала на все вопросы, рассказывала о своем опыте жизни в Китае. И все это в формате живого разговора! Это очень ценно!)
Напоследок Елена дала нам полезные рекомендации по ресторанам и магазинам.
С удовольствием рекомендую!
Мария
14 апр 2025
8 апреля 2025г. Мы с мужем прилетели в Шанхай - это наше первое путешествие по Китаю, поэтому мы решили взять стартовую экскурсию именно гастрономическую. Елену выбрали по отзывам и не
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ошиблись! Экскурсия «От стритфуда до Мишлена» погрузила нас в атмосферу и задала правильное направление в дальнейшем выборе еды в путешествии. Елена оказалась не только отличным экскурсоводом, но и крутым собеседником, веселая с отличным чувством юмора девушка! Вдоволь находились - экскурсия пешая ☝️, вкусно поели, насмеялись и остались в полном восторге! Кроме того, Елена помогла с некоторыми организационными вопросами по нашему дальнейшему маршруту и задала нужный тон всему нашему путешествию!

С уважением и искренним чувством благодарности Мария и Дмитрий!

А
10 апр 2025
Благодарим Елену за приятную прогулку!
Получили большой объем интересной и полезной информации о Китае и о народе, его населяющем.))
Гульнара
28 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись по нескольким районам Шанхая. Были в первый раз в Китае, эта экскурсия самое то. Легкое вхождение в Истрию и быт Китая. Рекомендую перед экскурсией не завтракать 😊.
Очень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись поОчень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись поОчень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись поОчень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись поОчень понравилась экскурсия с Леной. В легкой непринужденной прогулке познакомились с некоторыми китайскими блюдами. Прогулялись по
Сергей
12 мар 2025
Что можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, после которой надо садится на диету) Очень интересный маршрут, все необыкновенно вкусно, при этом весело и задорно). Очень важно и интересно узнавать город через кулинарию и вкусовые пристрастия местных жителей.
Елена лучший гид в Шанхае!
Что можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, послеЧто можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, послеЧто можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, послеЧто можно сказать? Полный восторг! Елена провела очень насыщенную интересными фактами и местными специалитетами экскурсию, после
N
25 янв 2025
had the pleasure of going on a private foodie tour in Shanghai with Elena, and it was an absolutely incredible experience! It felt like spending a day with a friend
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who knows all the best spots in the city. Elena’s passion for food and her in-depth knowledge of Shanghai’s culinary scene made every moment special.

She introduced me to hidden treasure, tucked away in an alley, I would’ve never discovered on my own. Her explanations about the history and culture behind each dish added so much depth to the experience.

If you’re looking for a personalized, authentic dive into Shanghai’s food culture, Elena is the guide you need!

У меня была возможность отправиться на частный гастрономический тур по Шанхаю с Еленой, и это был просто невероятный опыт! Это было похоже на день с другом, который знает все самые лучшие места в городе. Страсть Елены к еде и её глубокие знания кулинарной сцены Шанхая сделали этот день особенным.

Она познакомила меня с настоящими сокровищами, в укромном уголке о которой я бы никогда не узнал сам. Её рассказы об истории и культуре каждого блюда добавили туру ещё больше глубины.

Если вы ищете персонализированное и аутентичное погружение в кулинарную культуру Шанхая, Елена — именно тот гид, который вам нужен!

Б
7 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность Елене за увлекательную и познавательную экскурсию по Шанхаю! Если вы хотите по-настоящему прочувствовать город, вам обязательно нужна эта экскурсия! Это было невероятное путешествие по гастрономическим уголкам
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Шанхая. Начиная со знакомства с колоритным стритфудом и заканчивая ресторанами с мишленовскими рекомендациями, каждый момент был наполнен открытиями и новыми вкусами. По пути мы встретили огромное количество интересных и аутентичных кофеен, ресторанов и забегаловок. Елена отлично ориентируется в городе и даёт очень полезные рекомендации. Хочу отметить, что мы ни на секунду не заскучали, так как нас полностью погрузили в атмосферу города. Экскурсия была великолепной!

Также Елена на протяжении всего маршрута помогала с оплатой всего, что нам только вздумалось купить. А ещё, уже после экскурсии, консультировала нас по китайским приложениям и другим удобствам.

Если вам нужно освоиться в городе в кратчайшие сроки, Елена — ваш идеальный путеводитель! Оцениваю экскурсию на 11 из 10!

А
6 янв 2025
Вкусно и точка. Как и многие туристы из России, мы мало знакомы со стрит-фуд в реальном понимании этой гастрономической культуры. Поэтому внутренне был страх - пробовать самим что-то на улице.
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Но быть в Китае и не попробовать стрит-фуд - это преступление.
Что может быть лучше, когда местный знаток и проводник на твоем родном языке расскажет и покажет лучшие места Шанхая? Однозначно скажем, что Елена справилась со своей задачей: мы окунулись в мир стрит-фуда со всей его многогранностью и получили огромное удовольствие. Приготовьтесь много ходить, вкусно кушать, смеяться и удивляться местным колоритам (вкусовым и визуальным). Комфортное, легкое и вкусное путешествие по совсем другому Шанхаю от авторского тура с Еленой - это хорошая идея не только для взрослых, но и для детей.

А
6 янв 2025
Не пишу обычно отзывы, да что там лукавить, пишу первый раз), так как считаю важным поделиться опытом для приезжающих в Шанхай. Мы были в нем 6 дней и у нас
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были 3 индивидуальные экскурсии. Две с китайским гидом, одна с Еленой. Не вдаваясь в детали, как говорят у нас:"земля и небо". Категорически рекомендую Елену по всем параметрам: коммуникабельность, приветливость, знания, желание поймать одну волну, ориентация по городу и по возможным потребностям гостей: от шоппинга до исторических мест Шанхая и его пригородов. Про гастрономичнские познания можно написать отдельный рассказ: все были в экстазе: и взрослые и дети. Очень позитивно, а главное, что можно адаптировать под себя программу, есть интересный вариант вечернего тура по барам Шанхая. Было бы больше времени или познакомились бы с Еленой в начале поездки, то точно провели бы еще несколько совместных мероприятий! Рекомендуем на все 120%! Не пожалеете! Надеюсь мой первый отзыв в интернете поможет тем, кто отправляется как и мы в Шанхай за великолепными эмоциями и удивительными встречами!

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