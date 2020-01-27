14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»

Женя
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Женя – представитель гидов
Эта экскурсия за один день познакомит вас с ключевыми достопримечательностями Шанхая, поможет уловить дух города и узнать его богатую историю.

Вы рассмотрите статуи Будды из цельного нефрита, насладитесь живописными ландшафтами Сада Радости Юйюань и познакомитесь с традиционной китайской архитектурой, прогуляетесь по набережной Вайтань и увидите необъятный Шанхай с высоты телебашни «Восточная жемчужина».
$275
$248 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в холле отеля
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У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день

Что вас ожидает

Познакомиться с буддизмом в храме Нефритового Будды
Вы посетите храм Нефритового Будды 19 века с яркими стенами шафранового цвета, где хранится двухметровая статуя Будды, выполненная из великолепного цельного нефрита. Здесь вы сможете зажечь в храме палочку благовония, узнать о философии буддизма и внутренней жизни храма, где постоянно проживают и принимают паломников 70 монахов.

Прогулка по Саду Радости
Затем отправимся в Сад радости — Юйюань, уголок спокойствия и созерцания в центре бурлящего Шанхая. Через базарный район старого китайского квартала вы пройдете в колоритный архитектурно-ландшафтный комплекс, состоящий из традиционных китайских строений, живописных прудов и каменных композиций. Здесь вы обретете внутреннюю гармонию, оцените баланс между природой и изящной архитектурой, рассмотрите потрясающие пейзажи, барельефы, каллиграфию на камне, скульптуры, китайскую живопись и огромную скалу из пористого нефрита причудливой формы.

Панорама Шанхая 360°
Чтобы осмотреть город с высоты птичьего полета, мы посетим знаменитую телебашню «Восточная жемчужина», пятую по высоте телебашню в мире, один из символов Шанхая и всей Поднебесной. Поднявшись на смотровую сферическую площадку с прозрачным полом, вы увидите весь Шанхай как на ладони, сделаете завораживающие фотографии и рассмотрите его самые выдающиеся объекты.

Архитектурный калейдоскоп набережной Вайтань
Чтобы ваше представление о Шанхае сложилось в единую картинку, мы обязательно прогуляемся по набережной Вайтань, которая известна как «ярмарка зодчества десяти тысяч государств». Здесь вы встретите десятки зданий, построенных в различных архитектурных стилях, включая готику, барокко, классицизм, романтизм и ренессанс. А на другом берегу отлично просматриваются главные небоскребы Шанхая, которые к вечеру преобразятся, как только включится подсветка.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-переводчиков нашей команды, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая
  • Мы будем передвигаться на машине

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт включен
  • Входные билеты оплачиваются отдельно:
    — в Храм нефритового Будды (20 юаней с человека)
    — в парк Юй Юань (40 юаней с человека)
    — на телебашню Восточная жемчужина (100 юаней с человека)
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день
Весь Шанхай за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Женя
Женя
Я ведущий специалист по приему туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вот уже 10 лет. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Экскурсовод с отличными знаниями истории, любящий свое дело и великолепным русским языком.
Очень рекомендуем ответственного, пунктуального и внимательного экскурсовода для организации вашего досуга в городе Шанхай.
10 января 2020
Очень приятный Гид , хорошо провели время. Отличная машина, возможность заказать трансфер из аэропорта, все очень хорошо удобно.
Всем советую
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, просили внести некоторые правки , все наши пожелания учли!
Очень все профессионально и интересно.
Спасибо огромное за Вашу работу!
25 октября 2019
Добрый день! Не первый раз посетил Шанхай, последний раз был пять лет назад, был просто под впечатлением того, что попал в другой мир! Благодаря гиду-экскурсоводу - Лу Ваньли, который сумел максимально показать и рассказать всю историю Шанхая за ограниченное время, настолько интересно и завораживающе, что я обязательно вернусь и продолжу сотрудничество с этим гидом.
24 октября 2019
Гиб -вежливый, знающий, гибкий по поводу мест посещения и тем для обсуждения
1 октября 2019
Алексей — великолепный гид! Интеллигентный, эрудированный, с отличным знанием русского.
Взяли экскурсию на второй день в Шанхае. Идеально для первого и всестороннего знакомства с городом.
Алексей забрал на машине и вернул вечером в отель. Шёл навстречу нашим пожеланиям, дополнительно советовал места, отвечал на кучу наших вопросов.
Очень рады, что именно Алексей стал нашим гидом - с ним было очень интересно и комфортно!
16 августа 2019
Очень приятный в общении и высокопрофессиональный гид. Алексей проявил максимум внимания ко всем моим пожеланиям. Очень рекомендую!
12 июля 2019
Были вместе с женой в июле, нашего экскурсовода звали Алексей (100% китаец с ОТЛИЧНЫМ знанием русского языка). Могу сказать, что задача показать Шанхай за один день очень сложная, особенно учитывая высокий сезон и большое количество туристов ВЕЗДЕ. Тем не менее, Алексей справился отлично и постарался влюбить нас не только в свой город, но и в Китай в целом. Очень интересно, познавательно и ненапряжно! Однозначно рекомендую и ставлю твёрдую пятёрку.
25 июня 2019
Хотелось бы поблагодарить Женю, всю команду Трипстера и , безусловна, гида Алексея за организацию и проведение экскурсии в Шанхае. В 9 утра, как договаривались, гид был на месте. очень хорошее знание материал. профессиональный подход к проведению экскурсии, комфортабельная машина, позаботился о воде в дорогу. дал очень полезные советы. где покушать, что посмотреть, куда можно сходить самостоятельно. Без гида-экскурсовода, конечно невозможно в крупных городах успеть охватить все достопримечательности, это просто палочка-выручалочка!
В Пекине мы тоже воспользовались их услугами, у нас было две экскурсии - Запретный город, Императорский дворец. Храм Неба - гид Максим и Великая Китайская Стена - гид Николай, очень доброжелательные ребята, рекомендуют, подсказывают, экскурсии провели хорошо, Рекомендую!:)
25 июня 2019
Прекрасный гид София все очень познавательно и на все наши пожелание было отведено да .спасибо огромное вы очаровательны !!!
Ещё 4 отзыва

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