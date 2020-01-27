14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Познакомиться с буддизмом в храме Нефритового Будды

Вы посетите храм Нефритового Будды 19 века с яркими стенами шафранового цвета, где хранится двухметровая статуя Будды, выполненная из великолепного цельного нефрита. Здесь вы сможете зажечь в храме палочку благовония, узнать о философии буддизма и внутренней жизни храма, где постоянно проживают и принимают паломников 70 монахов.

Прогулка по Саду Радости

Затем отправимся в Сад радости — Юйюань, уголок спокойствия и созерцания в центре бурлящего Шанхая. Через базарный район старого китайского квартала вы пройдете в колоритный архитектурно-ландшафтный комплекс, состоящий из традиционных китайских строений, живописных прудов и каменных композиций. Здесь вы обретете внутреннюю гармонию, оцените баланс между природой и изящной архитектурой, рассмотрите потрясающие пейзажи, барельефы, каллиграфию на камне, скульптуры, китайскую живопись и огромную скалу из пористого нефрита причудливой формы.

Панорама Шанхая 360°

Чтобы осмотреть город с высоты птичьего полета, мы посетим знаменитую телебашню «Восточная жемчужина», пятую по высоте телебашню в мире, один из символов Шанхая и всей Поднебесной. Поднявшись на смотровую сферическую площадку с прозрачным полом, вы увидите весь Шанхай как на ладони, сделаете завораживающие фотографии и рассмотрите его самые выдающиеся объекты.

Архитектурный калейдоскоп набережной Вайтань

Чтобы ваше представление о Шанхае сложилось в единую картинку, мы обязательно прогуляемся по набережной Вайтань, которая известна как «ярмарка зодчества десяти тысяч государств». Здесь вы встретите десятки зданий, построенных в различных архитектурных стилях, включая готику, барокко, классицизм, романтизм и ренессанс. А на другом берегу отлично просматриваются главные небоскребы Шанхая, которые к вечеру преобразятся, как только включится подсветка.