Все экскурсии в Шанхае
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Шанхае – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 35 ⭐ отзывов, цены от $32.5. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Шанхае почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Китае на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
1ч 30м
$42.5
за 1 чел.
Билеты в цирк Shanghai Circus World
Без сомнения, Shanghai Circus World - это главный цирк Поднебесной
ежедневно
1ч 30м
$32.5
за 1 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
$262
за 1-4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
1ч 30м
$32.5
за 1 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
$255
за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Шанхай!
Проследить связь времен на обзорной прогулке по самым ярким достопримечательностям города
Индивидуальный трансфер
2ч
$85
за 1-4 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
$276
за 1-5 чел.
Из Шанхая — в удивительный Ханчжоу
Посетить древнюю столицу Китая и насладиться ее изумрудными горами, озерами, храмами и пагодами
Индивидуальная экскурсия
8ч
$562
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
$225
за 1-5 чел.
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Погрузиться в контрасты мегаполиса и охватить его ключевые места на обзорной прогулке
Индивидуальный тур
1д
$894
за 1-11 чел.
Индивидуальная экскурсия для организованной группы
Индивидуальная автобусная двухдневная экскурсия для организованной группы
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
$163
за 1-5 чел.
Вечерний Шанхай
Экскурсия-прогулка по сияющим улицам, набережной и базару
Индивидуальная экскурсия
4ч
$300
за 1-5 чел.
по договоренности с клиентом
Индивидуальная экскурсия
6ч
$300
за 1-3 чел.
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Индивидуальная экскурсия
9ч
$419
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
$275
за 1-3 чел.
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Последние отзывы «Экскурсии Шанхая»
- Отзыв на: Незабываемый Шанхай на автомобилеMMarina13 июля 2021У меня случайно выдалась неделя в Шанхае и я заказала экскурсию. Приехала за мной совершенно очаровательная девушка китаянка Лена которая великолепно говорит на русском языке и не просто говорит а имеет глубокие знания о истории города и его настоящее, традиции народа. Я получила массу удовольствия от общения с ней, человек очень отзывчивый и душевный, безусловно рекомендую всем кто будет в Шанхае пригласить Леночку в качестве экскурсовода. Огромное спасибо что помогли мне влюбиться в этот город!
- ССергей4 мая 2021Спасибо большое! Всё просто замечательно. Гид Алексей отлично провёл экскурсию и всё организовал. Вся группа 15 человек остались очень довольны! Алексей прекрасный рассказчик, прекрасно владеет русским языком, увлекательно преподносит информацию. Всё было чётко организовано, он откликался на все наши пожелания. Экскурсию провёл профессионально.
- ЕЕкатерина27 января 2020Экскурсовод с отличными знаниями истории, любящий свое дело и великолепным русским языком. Очень рекомендуем ответственного, пунктуального и внимательного экскурсовода для организации вашего досуга в городе Шанхай.
- ЕЕкатерина27 января 2020Гид подошел ответственно к добавлению пунктов в экскурсионной программе. Подбор комфортного транспорта, встреча в аэропорту. Город интересный и многогранный, что обеспечит Алексею рост как экскурсовода.
- Отзыв на: Незабываемый Шанхай на автомобилеРРоман20 января 2020Все было здорово! Может быть недостаточно подробно, но понятно, что очень сложно в такой короткий период вместить такой большой маршрут. Еще хотел бы предложить в маршрут включить посещение какой-нибудь гастрономической достопримечатрельности, думаю будет интересно:)
- EElena10 января 2020Очень приятный Гид, хорошо провели время. Отличная машина, возможность заказать трансфер из аэропорта, все очень хорошо удобно. Всем советую
- ННаталия29 декабря 2019Очень здорово! Алексей доступно и легко рассказывает как об истории Шанхая, так и о современных особенностях китайской культуры. Время пролетело незаметно. Крайне рекомендую для всех, кто хочет быстро и полноценно посмотреть всё самое интересное в городе.
- Отзыв на: Самое интересное в Шанхае за 6 часовЮЮлия9 декабря 2019У нас гидом в Шанхае была Элла. Встретились вовремя в условленном месте. Элла очень приятный человек. Знает очень много исторических фактов о Шанхае и Китае в частности. Но это не сухая и бесцветная статистика, а такие нюансы, о которых мы врят ли узнаем из общепринятых источников. Для нас эти 6 часов пролетели очень незаметно, на одном дыхании! Я с удовольствием буду рекомендовать экскурсии Эллы своим друзьям!
- Отзыв на: Добро пожаловать в Шанхай!NNatalia1 декабря 2019Мы увидели Шанхай абсолютно с разных сторон. Наш гид Сергей Ли вырос в Шанхае, Он составил маршрут экскурсии очень грамотно и за несколько часов мы смогли посмотреть очень многое, от величественного центра до узеньких улочек Шанхая, побывали во французском квартале, набережной ну и, конечно же в храмах… сад радости завораживающе уникален… Сергей очень пунктуален, очень внимательный, во время экскурсии менял маршрут, согласно нашим пожеланиям… Экскурсия отличная, спасибо Сергею. Ещё хотелось бы отметить, что машина была отличная: очень чистая, просторная (для нас 4-х) 7-ми местная, профессионал водитель и наличие питьевой воды, сервис прекрасный.
- Отзыв на: Чжуцзяцзяо — шанхайская ВенецияДДмитрий24 ноября 2019Все было идеально - от процесса бронирования экскурсии до последней минуты с гидом и обратным трансфером в наш отель. Удобный трансфер на машине бизнес класса, по пути на основное место гид рассказал несколько интересных фактов о Шанхае и в целом с удовольствием поддерживал беседу и отвечал на наши вопросы. Уровень русского языка был на высоте. Сама экскурсия прошла отлично - как ее основная часть, так и такие вещи как выбор места для обеда, помощь в покупке сувениров. Однозначно будем рекомендовать своим друзьям! Спасибо, это было круто!