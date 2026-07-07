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улица, улица старого города и, конечно, набережная Вантань. Отедельное спасибо за Шанхайскую Венецию с прогулкой по каналам!

Варвару рекомендую всем путешественникам! Легкая в общении, эрудированная и очень позитивная! Организует все ваши передвижения, подскажет куда сходить и что посетить, как воспользоваться метро, что заказать в ресторане и где лучше купить сувениры.

Безмерно благодарна! Обязательно вернусь в Китай и обязательно гидом будет Варвара!