Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от $345 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 11:30
10 авг в 15:00
от $388 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
от $50 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Первый раз в Шанхае: увидеть и понять город
Не ограничиваться одной особенностью города, а погрузиться в его многоликость
Начало: У станции метро «Храм Цзинань»
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$88 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
Исследовать восемь игровых миров с личным проводником, который поможет получить максимум эмоций
Начало: Любое место в центре Шанхая
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $560 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Шанхаю ближе к ночи
Огни, панорамы и история города после захода солнца - в центре
Начало: У метро «Юйюань»
Завтра в 19:30
11 авг в 19:30
от $117 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер в сафари-парк Шанхая и обратно
Насладитесь поездкой в крупнейший сафари-парк Китая, где обитают редкие животные и царит природа. Удобный трансфер и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $539 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
Окунуться в атмосферу города - от старинных храмов до футуристического Пудуна
Начало: Любое место в центре Шанхая
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $473 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Шанхай
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Шанхаю! Вас ждут небоскрёбы Пудуна, историческая набережная Бунд и живописный сад Юйюань
13 авг в 16:30
14 авг в 09:30
от $235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
Отправиться из Шанхая в Восточную Венецию - поплавать по каналам и оценить местные блюда
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от $485 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля
Увидеть контрасты мегаполиса - от древних садов до небоскрёбов - с комфортом и без суеты
Начало: Из отеля или из аэропорта (без дополнительной плат...
10 авг в 19:00
11 авг в 00:00
от $468 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая в Сучжоу - на скором поезде
Увидеть настоящий Китай и его повседневный быт
Начало: На центральном ж/д вокзале
14 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Шанхая с опытным гидом. Исследуйте городские пространства, от традиционных садов до современных небоскрёбов
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $440 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт - центр Шанхая: индивидуальный трансфер
Быстро и с комфортом добраться до отеля или, наоборот, успеть на рейс
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от $70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Увидеть культовые места и выяснить, как футуристическое настоящее связано с наследием прошлого
Начало: У выхода из станции метро Yuyuan (10/14 линия метр...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $257 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Контрастный Шанхай: от древнего к современному
Познакомиться с самыми интересными местами города на дружеской прогулке
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
от $335 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $419 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо на премиальном минивэне
Увидеть улицы-реки, отыскать архитектуру династий Мин и Цин и погрузиться в тысячелетнюю историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $406 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад на премиальном минивэне
От колониального прошлого до футуристического настоящего
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $406 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай за 5 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Прогуляться от древнего Китая до футуристического мегаполиса и понять город-контраст
Начало: У метро «Сад Юй Юань»
Завтра в 11:30
11 авг в 09:00
от $298 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай сквозь века
Исследовать город в тёплой атмосфере живого диалога
Завтра в 11:30
11 авг в 10:00
от $290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Пособирать, обжарить и попробовать знаменитый сорт чая в старинных садах
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $559 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
11 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Искусство чайной церемонии в сердце Шанхая
Благородный пуэр, тонкий улун и узоры на чайной пене
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от $125 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
Пройти по местам, где рождаются хиты китайского интернета
Завтра в 11:30
10 авг в 10:00
от $210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Попробовать китайские гастрономические специалитеты в дружеской компании
Начало: Во Французском квартале
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от $490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Шанхаем
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видом с телебашни. Узнайте секреты чайной церемонии и больше
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
11 авг в 08:00
от $446 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 17 июн 2026
Спасибо большое за экскурсию! Очень понравилось! У нас была пересадка 13 часов в Шанхае, благодаря прекрасному гиду Марии мы посмотрели
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Д
Дата посещения: 5 июн 2026
Очень позитивная девушка. Рассказала , показала очень много интересных мест и их значений. Мы с мужем крайне довольны такой прогулкой )
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Ш
Дата посещения: 20 апр 2026
Просто замечательно.Ирина очень приятный человек, интересный собеседник с ней было легко общаться, она провела по интересным места, экскурсия прошла на одном дыхании. Восторг .
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О
Дата посещения: 31 мар 2026
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Баяна учитывая все наши пожелания, отвечала на вопросы. Всем рекомендую.
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Н
Дата посещения: 19 мар 2026
Добрый день! Бронировали экскурсию весь Шанхай за один день у Евгения на 19.03.2026. От экскурсии остались в полном восторге, очень
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М
Дата посещения: 25 мар 2026
Добрый день! Экскурсия с Гордеем понравилась. Интересные локации, Подача информации доступная. Нам понравилось. Спасибо!
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Л
Дата посещения: 23 янв 2026
Анна великолепна! 5 человек, 4 часа пешком и на такси- ни на минуту не падало внимание! Удивлена, что мои взрослые
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А
Дата посещения: 23 янв 2026
Отличная экскурсия! очень интересно :старый город, сад счастья ,новый город , финансовый центр , набережная ,французский квартал, Лена экскурсовод очень
+1
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М
Дата посещения: 9 янв 2026
Спасибо за замечательную экскурсию! Очень удобный трансфер, мы посетили несколько мест, гуляли целый день и не устали)
Наш гид Вера провела
Наш гид Вера провела
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М
Дата посещения: 2 дек 2025
Шанхай прекрасен! Он был вдвойне прекрасен в компании Варвары! Мы увидели все основные достопримечательности - район Луцзяцзуй, Сад Радости, Нанкинская
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Всего 2389 отзывов в Шанхае
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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю
Самые популярные экскурсии в Шанхае
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Сейчас в Шанхае можно забронировать 164 экскурсии от 6 до 880 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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