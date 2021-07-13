Отзыв на: Незабываемый Шанхай на автомобиле M Marina 5 У меня случайно выдалась неделя в Шанхае и я заказала экскурсию. Приехала за мной совершенно очаровательная девушка китаянка Лена которая великолепно говорит на русском языке и не просто говорит а имеет глубокие знания о истории города и его настоящее, традиции народа. Я получила массу удовольствия от общения с ней, человек очень отзывчивый и душевный, безусловно рекомендую всем кто будет в Шанхае пригласить Леночку в качестве экскурсовода. Огромное спасибо что помогли мне влюбиться в этот город!

Отзыв на: Весь Шанхай за один день С Сергей 5 Спасибо большое! Всё просто замечательно. Гид Алексей отлично провёл экскурсию и всё организовал. Вся группа 15 человек остались очень довольны! Алексей прекрасный рассказчик, прекрасно владеет русским языком, увлекательно преподносит информацию. Всё было чётко организовано, он откликался на все наши пожелания. Экскурсию провёл профессионально.

Отзыв на: Весь Шанхай за один день Е Екатерина 5 Экскурсовод с отличными знаниями истории, любящий свое дело и великолепным русским языком. Очень рекомендуем ответственного, пунктуального и внимательного экскурсовода для организации вашего досуга в городе Шанхай.

Е Екатерина 4 Гид подошел ответственно к добавлению пунктов в экскурсионной программе. Подбор комфортного транспорта, встреча в аэропорту. Город интересный и многогранный, что обеспечит Алексею рост как экскурсовода.

Отзыв на: Незабываемый Шанхай на автомобиле Р Роман 5 Все было здорово! Может быть недостаточно подробно, но понятно, что очень сложно в такой короткий период вместить такой большой маршрут. Еще хотел бы предложить в маршрут включить посещение какой-нибудь гастрономической достопримечатрельности, думаю будет интересно:)

Отзыв на: Весь Шанхай за один день E Elena 5 Очень приятный Гид, хорошо провели время. Отличная машина, возможность заказать трансфер из аэропорта, все очень хорошо удобно. Всем советую

Н Наталия 5 Очень здорово! Алексей доступно и легко рассказывает как об истории Шанхая, так и о современных особенностях китайской культуры. Время пролетело незаметно. Крайне рекомендую для всех, кто хочет быстро и полноценно посмотреть всё самое интересное в городе.

Отзыв на: Самое интересное в Шанхае за 6 часов Ю Юлия 5 У нас гидом в Шанхае была Элла. Встретились вовремя в условленном месте. Элла очень приятный человек. Знает очень много исторических фактов о Шанхае и Китае в частности. Но это не сухая и бесцветная статистика, а такие нюансы, о которых мы врят ли узнаем из общепринятых источников. Для нас эти 6 часов пролетели очень незаметно, на одном дыхании! Я с удовольствием буду рекомендовать экскурсии Эллы своим друзьям!

Отзыв на: Добро пожаловать в Шанхай! N Natalia 5 Мы увидели Шанхай абсолютно с разных сторон. Наш гид Сергей Ли вырос в Шанхае, Он составил маршрут экскурсии очень грамотно и за несколько часов мы смогли посмотреть очень многое, от величественного центра до узеньких улочек Шанхая, побывали во французском квартале, набережной ну и, конечно же в храмах… сад радости завораживающе уникален… Сергей очень пунктуален, очень внимательный, во время экскурсии менял маршрут, согласно нашим пожеланиям… Экскурсия отличная, спасибо Сергею. Ещё хотелось бы отметить, что машина была отличная: очень чистая, просторная (для нас 4-х) 7-ми местная, профессионал водитель и наличие питьевой воды, сервис прекрасный.