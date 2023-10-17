Приглашаю исследовать колоритный Старый Шанхай! Вы узнаете, как из рыбацкой деревушки город превратился в динамичный мегаполис. Полюбуетесь китайской традиционной архитектурой, попробуете местные закуски с лотка, поторгуетесь с продавцами сувениров и покормите карпов в пруду. А в саду Радости раскроете особенности китайского восприятия природы и окружающего мира.

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Описание

Что вас ожидает

Старый город

Это сердце Шанхая, его самая древняя часть и концентрация всего китайского в международном мегаполисе. Мы встретимся у торговых кварталов на берегу реки Хуанпу неподалёку от старинной английской набережной. Погуляем по торговым рядам, заглянем в китайскую аптеку и попробуем уличные закуски прямо с жаровни. А затем под громкие выкрики зазывал и трели бамбуковых дудочек пройдём под 200-летними деревьями гингко и увидим почитаемый шанхайцами храм Хранителей города.

Сад Радости

Мы посетим традиционный южно-китайский сад — результат труда ландшафтных дизайнеров, садовников и реставраторов с 16 века и до наших дней. Вы увидите пример идеального пейзажа, где каждая деталь имеет значение. Полюбуетесь прудами, мостами, изысканными павильонами и пагодами. Раскроете, какая семейная история связана с созданием сада и что происходило с ним в разные исторические периоды: взлеты и падения шанхайских элит, народные восстания и бунты.

Организационные детали

Билеты в сад Радости не включены в стоимость — 30-40 юаней с человека в зависимости от сезона.

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.