Погулять по историческому центру города, погружаясь в китайские традиции и культуру
Полюбуетесь китайской традиционной архитектурой, попробуете местные закуски с лотка, поторгуетесь с продавцами сувениров и покормите карпов в пруду. А в саду Радости раскроете особенности китайского восприятия природы и окружающего мира.
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Описание
Что вас ожидает
Старый город
Это сердце Шанхая, его самая древняя часть и концентрация всего китайского в международном мегаполисе. Мы встретимся у торговых кварталов на берегу реки Хуанпу неподалёку от старинной английской набережной. Погуляем по торговым рядам, заглянем в китайскую аптеку и попробуем уличные закуски прямо с жаровни. А затем под громкие выкрики зазывал и трели бамбуковых дудочек пройдём под 200-летними деревьями гингко и увидим почитаемый шанхайцами храм Хранителей города.
Сад Радости
Мы посетим традиционный южно-китайский сад — результат труда ландшафтных дизайнеров, садовников и реставраторов с 16 века и до наших дней. Вы увидите пример идеального пейзажа, где каждая деталь имеет значение. Полюбуетесь прудами, мостами, изысканными павильонами и пагодами. Раскроете, какая семейная история связана с созданием сада и что происходило с ним в разные исторические периоды: взлеты и падения шанхайских элит, народные восстания и бунты.
Организационные детали
- Билеты в сад Радости не включены в стоимость — 30-40 юаней с человека в зависимости от сезона.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.