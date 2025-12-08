Историческое сердце Тайнаня Начните путешествие с башни Чихкан — одной из самых знаковых достопримечательностей, построенной голландцами в XVII веке как форт Провинция. Здесь вы увидите древние стены из красного кирпича, каменные таблички и традиционные павильоны, возвышающиеся над руинами. Продолжите путь к Большому храму Мацу, посвящённому богине моря, и насладитесь атмосферой благовоний, колокольного звона, изысканной резьбы и золотых алтарей. Путешествие в мир природы Отправляйтесь в Сикао Грин Таннел — заповедник, который называют «мини-Амазонкой» Тайваня. На деревянной лодке проплывите по мангровой реке под зелёным туннелем из деревьев, где обитают крабы-скрипачи, илистые прыгуны и белые цапли. Очарование Аньпина Откройте для себя Старый форт Аньпин — бывший форт Зеландия, построенный Голландской Ост-Индской компанией, и представьте сцены торговли и дипломатии прошлых веков. Прогуляйтесь по оживлённой Старой улице Аньпин, попробуйте омлет с устрицами и пудинг из тофу, а затем посетите Дом на дереве — сюрреалистичное место, где корни баньянов обвили стены старого склада, создавая уникальное сочетание природы и архитектуры. Важная информация:

Что взять с собой: удобную обувь, фотоаппарат, одежду по погоде.