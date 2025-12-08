Мои заказы

Однодневная экскурсия по Тайбэю из Гаосюна или Тайнаня

Откройте богатую историю и природу Тайваня за один день. Вас ждут древние форты и храмы Тайнаня, живописные каналы Сикао и колоритные улицы Аньпина. Почувствуйте атмосферу древних цивилизаций и уникальную гармонию человека и природы. Каждая остановка подарит новые впечатления и яркие кадры для памяти.
Однодневная экскурсия по Тайбэю из Гаосюна или Тайнаня
Однодневная экскурсия по Тайбэю из Гаосюна или Тайнаня
Однодневная экскурсия по Тайбэю из Гаосюна или Тайнаня

Описание экскурсии

Историческое сердце Тайнаня Начните путешествие с башни Чихкан — одной из самых знаковых достопримечательностей, построенной голландцами в XVII веке как форт Провинция. Здесь вы увидите древние стены из красного кирпича, каменные таблички и традиционные павильоны, возвышающиеся над руинами. Продолжите путь к Большому храму Мацу, посвящённому богине моря, и насладитесь атмосферой благовоний, колокольного звона, изысканной резьбы и золотых алтарей. Путешествие в мир природы Отправляйтесь в Сикао Грин Таннел — заповедник, который называют «мини-Амазонкой» Тайваня. На деревянной лодке проплывите по мангровой реке под зелёным туннелем из деревьев, где обитают крабы-скрипачи, илистые прыгуны и белые цапли. Очарование Аньпина Откройте для себя Старый форт Аньпин — бывший форт Зеландия, построенный Голландской Ост-Индской компанией, и представьте сцены торговли и дипломатии прошлых веков. Прогуляйтесь по оживлённой Старой улице Аньпин, попробуйте омлет с устрицами и пудинг из тофу, а затем посетите Дом на дереве — сюрреалистичное место, где корни баньянов обвили стены старого склада, создавая уникальное сочетание природы и архитектуры. Важная информация:
Что взять с собой: удобную обувь, фотоаппарат, одежду по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Башня Чихкан
  • Большой храм Мацу
  • Сикао Грин Таннел
  • Старый форт Аньпин (форт Зеландия)
  • Старая улица Аньпин
  • Дом на дереве
Что включено
  • Трансфер на 8-и местном авто
  • Аудиогид
  • Прогулка на лодке
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель в Гаосюне или Тайнане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобную обувь
  • Фотоаппарат
  • Одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Шанхая

У нас ещё много экскурсий в Шанхае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шанхае