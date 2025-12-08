Откройте богатую историю и природу Тайваня за один день. Вас ждут древние форты и храмы Тайнаня, живописные каналы Сикао и колоритные улицы Аньпина. Почувствуйте атмосферу древних цивилизаций и уникальную гармонию человека и природы. Каждая остановка подарит новые впечатления и яркие кадры для памяти.
Описание экскурсии
Историческое сердце Тайнаня Начните путешествие с башни Чихкан — одной из самых знаковых достопримечательностей, построенной голландцами в XVII веке как форт Провинция. Здесь вы увидите древние стены из красного кирпича, каменные таблички и традиционные павильоны, возвышающиеся над руинами. Продолжите путь к Большому храму Мацу, посвящённому богине моря, и насладитесь атмосферой благовоний, колокольного звона, изысканной резьбы и золотых алтарей. Путешествие в мир природы Отправляйтесь в Сикао Грин Таннел — заповедник, который называют «мини-Амазонкой» Тайваня. На деревянной лодке проплывите по мангровой реке под зелёным туннелем из деревьев, где обитают крабы-скрипачи, илистые прыгуны и белые цапли. Очарование Аньпина Откройте для себя Старый форт Аньпин — бывший форт Зеландия, построенный Голландской Ост-Индской компанией, и представьте сцены торговли и дипломатии прошлых веков. Прогуляйтесь по оживлённой Старой улице Аньпин, попробуйте омлет с устрицами и пудинг из тофу, а затем посетите Дом на дереве — сюрреалистичное место, где корни баньянов обвили стены старого склада, создавая уникальное сочетание природы и архитектуры. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на 8-и местном авто
- Аудиогид
- Прогулка на лодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель в Гаосюне или Тайнане
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.