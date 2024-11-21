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четверо, организаторы предложили нам несколько автомобилей, мы выбрали Мерседес V260, очень удобный автомобиль, чистый, красивый, много места, удобные кресла. Экскурсовод была Евгения, замечательная девушка, прекрасно говорит на русском языке, рассказа всю историю Шанхая, все достопримечательности, обратила на многие детали в Саду радости, познакомила с традиционной китайской архитектурой. Мы остались в восторге, порекомендовала нам где можно поужинать. Очень интересная экскурсия, рекомендую!!!