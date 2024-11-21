Экскурсии от вашего отеля в Шанхае

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Шанхае на русском языке, цены от $62. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Незабываемый Шанхай на автомобиле
На машине
84 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
$320 за всё до 4 чел.
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
от $261.73 за человека
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
$270 за человека
Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер
1 час
Индивидуальная
Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 11:00
21 дек в 01:00
от $62 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 ноября 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Добрый день! Нашим экскурсоводом была девушка Нина, замечательнейший человек! Благодарим за то что так интересно рассказали об истории Шанхая, показали
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    невероятную красоту и даже выделили время в экскурсии для приобретения сувениров. От всей души рекомендую, у нас остался только восторг после увиденного и услышанного!!!

  • Е
    Елена
    19 ноября 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    большое спасибо организатору Нине и гиду Вере за прекрасно организованную экскурсию и чудесный Шанхай. У нас было всего несколько часов
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    перед вылетом, мы успели посмотреть и сад радости, и храм нефритового будды, и французский квартал, и подняться на телебашню, и заглянуть в Музей истории Шанхая, куда я лично уже не хотела, но осталась в итоге довольна) а завершение экскурсии, отвезли в аэропорт. Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    18 ноября 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Хочу сказать спасибо организаторам экскурсии, мы были в Шанхае пролетом, 1 день, заказали экскурсию Незабываемый Шанхай на автомобиле. Нас было
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    четверо, организаторы предложили нам несколько автомобилей, мы выбрали Мерседес V260, очень удобный автомобиль, чистый, красивый, много места, удобные кресла. Экскурсовод была Евгения, замечательная девушка, прекрасно говорит на русском языке, рассказа всю историю Шанхая, все достопримечательности, обратила на многие детали в Саду радости, познакомила с традиционной китайской архитектурой. Мы остались в восторге, порекомендовала нам где можно поужинать. Очень интересная экскурсия, рекомендую!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Незабываемый Шанхай на автомобиле
  2. Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
  3. Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
  4. Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 62 до 320. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 84 ⭐ отзыва, цены от $62. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль