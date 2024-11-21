6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
$320 за всё до 4 чел.
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
от $261.73 за человека
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Завтра в 17:00
21 дек в 17:00
$270 за человека
1 час
Индивидуальная
Аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае: частный трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 11:00
21 дек в 01:00
от $62 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 ноября 2024Добрый день! Нашим экскурсоводом была девушка Нина, замечательнейший человек! Благодарим за то что так интересно рассказали об истории Шанхая, показали
- ЕЕлена19 ноября 2024большое спасибо организатору Нине и гиду Вере за прекрасно организованную экскурсию и чудесный Шанхай. У нас было всего несколько часов
- ИИрина18 ноября 2024Хочу сказать спасибо организаторам экскурсии, мы были в Шанхае пролетом, 1 день, заказали экскурсию Незабываемый Шанхай на автомобиле. Нас было
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 62 до 320. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 84 ⭐ отзыва, цены от $62. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль