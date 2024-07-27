Однодневные – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Шанхае на русском языке, цены от $365, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
На машине
скидка
5%
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
На машине
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
7 авг в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
На машине
скидка
10%
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
943$849 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
  2. Из Шанхая - в древний Ситан
  3. Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в августе 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 365 до 849 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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