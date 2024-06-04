Выездные экскурсии из Шанхая

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Шанхае на русском языке, цены от $360, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$385 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    С нами был гид София. Нам все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
    Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
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    моменты продуманы до мелочей. Прогулка на лодке по озере впечатлила, красивые виды вокруг захватывают дух! Экскурсия в буддийский храм оставила просто незабываемые впечатления, такой красоты в своей жизни еще не видели! Ну и чайные плантации это тоже один большой восторг! Гид просто умничка, отлично владеет русским языком, очень приятная и доброжелательная, много знает и отвечает на все вопросы! Огромная благодарность за экскурсию!!!

  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Хотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. Четкость и согласованность действий. Встреча
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    в холле отеля ровно ко времени. Доехали мы с водителем, на очень комфортном автомобиле, который удобно везде припарковывался и поддерживал чистоту и климат в салоне. Экскурсовод Марина очень интеллигентная женщина. Было приятно находиться с ней в компании. Она рассказала нам много интересного. Особенно из жизни современного Шанхая и окрестностей. Мне безумно понравился Чжуцзяцзяо. Такое впечатление, что попадаешь в райский уголок. Каналы, узкие улочки, монастыри. Есть много милых кафешек и конечно масса магазинчиков. Must have - это прогулка на лодочке по каналам. Высшее блаженство. Всем рекомендую вырваться из многоэтажного Шанхая в эту сказочную страну. Выбирайте Евгения для сотрудничества, т. к. всё будет сделано чётко, на пятерку.

    Хотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. Четкость
  • С
    Саида
    7 мая 2024
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Была очень комфортная и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно с примерами и со всеми историческими историями рассказывала всю дорогу. И обычаи,
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    и традиции все было рассказано. Была и пешая прогулка и водная, со всех сторон показали как мне кажется настоящую жизнь Китая и китайцев, вдали от Шанхая, где совершенно другой Китай. Очень интересно и познавательно, советую от души.

  • A
    Alsu
    18 апреля 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
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    Экскурсовод Катя сама фотографировала место, читала, что написано в музеях, чтобы хоть что-то нам рассказать, спрашивала местных, куда пройти. После экскурсии Нина не связалась с нами, чтобы уточнить, как все прошло, но деньги попросила заплатить заранее. 4 ставлю только из-за комфортного вождения и автомобиля, экскурсии как таковой не было. Не достаточно просто знать русский, чтобы вести экскурсию в любом месте Китая. Такой подход не показался мне уважительным. Само место интересное, но хотелось бы узнать о нем больше.

  • А
    Андрей
    6 марта 2024
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Интересная и познавательная экскурсия. Гид хорошо говорит по-русски. Спасибо, понравилось.
  • А
    Александр
    4 января 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Красивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилось
    Красивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилосьКрасивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилось
  • Ж
    Жанна
    18 декабря 2023
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Были в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 го и из всего количества
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    экскурсий я выбрала именно древний Ситан! Интуиция меня не подвела. Дорога была не утомительной. В ситане было очень атмосферно и мило. Если вы хотите увидеть древний Китай то вам туда. Сама доставала жемчужины с раковины. Катались на лодке. Загадали желания … очень понравилась экскурсия и вообщем было хорошо

    Были в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 гоБыли в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 го

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
  2. Из Шанхая - в древний Ситан
  3. Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
  4. Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 360 до 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Шанхая и местам Китая в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая
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