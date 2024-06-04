1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$385 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024С нами был гид София. Нам все очень понравилось!
- ЕЕлена2 июня 2024Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
- ММарина29 мая 2024Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
- ВВладимир21 мая 2024Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!
- ААнастасия14 мая 2024Хотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. Четкость и согласованность действий. Встреча
- ССаида7 мая 2024Была очень комфортная и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно с примерами и со всеми историческими историями рассказывала всю дорогу. И обычаи,
- AAlsu18 апреля 2024Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
- ААндрей6 марта 2024Интересная и познавательная экскурсия. Гид хорошо говорит по-русски. Спасибо, понравилось.
- ААлександр4 января 2024Красивый городок, милый гид, вкусная утка в ресторанчике, всё очень понравилось
- ЖЖанна18 декабря 2023Были в Шанхае 16-18 ноября 2023 г. Фактически у нас был один полный день 17 го и из всего количества
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Выездные»
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Сейчас в Шанхае в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 360 до 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Шанхая и местам Китая в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая