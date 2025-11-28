Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом
Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
Сегодня в 18:00
Завтра в 01:30
$59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
€ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
Завтра в 12:00
30 ноя в 09:00
$ за человека
Индивидуальная
Путешествие во времени: вечерняя прогулка по древнему Ганькэну
Ощутить атмосферу старого Китая среди храмов, ворот и живописных улочек
Начало: У ворот в город Гэнькэн
Завтра в 14:00
30 ноя в 14:00
$110 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в ноябре 2025
Сейчас в Шэньчжэни в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 59 до 110.
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год на выходные, цены от $59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь