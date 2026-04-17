Индивидуальная
до 10 чел.
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер
Начало: Около станции метро «Шуйвань»
«Вечером район особенно выразителен благодаря отражению огней»
Завтра в 11:00
7 авг в 10:00
от $235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две деревни, две истории: прогулка по Ганькэну и Дафэну
Ощутить атмосферу старого Китая среди храмов, ворот и живописных улочек
Начало: У ворот в город Гэнькэн
«Виды на черепичные крыши Ганькэна, долину реки и вечерние огни города, когда красные фонари создают магическую атмосферу»
8 авг в 14:00
10 авг в 14:00
от $258 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неочевидный Шэньчжэнь: от мазка кисти до тысячелетних фонарей
Душа, ремесло и история - с мастер-классом по живописи
Начало: У метро
«Волшебный вечер встретим в «Академии 24 историй»»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Интересная экскурсия! Очень хороший гид Яна - прекрасная эрудиция, свободный русский язык и отличное знание истории и традиций! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная экскурсия! Прекрасный гид! Красивый город! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Шэньчжэни в категории "Вечерние"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Шэньчжэни
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в августе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 258. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Вечерние», 2 ⭐ отзыва, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь